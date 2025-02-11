https://sarabic.ae/20250211/حماس-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-لم-تلتزم-باتفاق-الهدنة-وتأخير-الإفراج-عن-الأسرى-يهدف-لضبط-نتنياهو--1097680924.html
"حماس" لـ "سبوتنيك": إسرائيل لم تلتزم باتفاق الهدنة وتأخير الإفراج عن الأسرى يهدف لضبط نتنياهو
"حماس" لـ "سبوتنيك": إسرائيل لم تلتزم باتفاق الهدنة وتأخير الإفراج عن الأسرى يهدف لضبط نتنياهو
سبوتنيك عربي
أكد عضو مجلس العلاقات الدولية في حركة حماس، الدكتور عبد الله وليد، أنّ "التهديدات العسكرية لا تؤدي إلى نتيجة مع "المقاومة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنّ "التفاوض... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T14:35+0000
2025-02-11T14:35+0000
2025-02-11T14:35+0000
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ولفت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "تأخير الإفراج عن الأسرى هو جزء من محاولة لضبط مسار التفاوض الذي يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للتهرب منه منذ فترة طويلة".وأوضح أنّ "الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بكافة بنود الاتفاقات السابقة، بما في ذلك مستلزمات الإيواء، في حين التزمت "حماس" ببنود وقف إطلاق النار في ما يتعلق بإطلاق الأسرى وغيرهم".وقال إنّ "المقاومة" قالت ما تشاء في ما يخص طروحات الرئيس الأمريكي "الغريبة العجيبة"، مشيرًا إلى أنّ "العديد من الأطراف لم تأخذ كلامه على محمل الجد". واعتبر أنّ "مسألة الضمانة ليست حتمية، حيث لا يمكن لأي دولة ضمان سلوك الاحتلال الإسرائيلي، وأن الضمانة مرتبطة بسلوك الاحتلال على الأرض".وأضاف الدكتور وليد أنّ "المقاومة لا تثق في الضمانات الأمريكية"، لافتًا إلى "تورط واشنطن المباشر في دعم جرائم الحرب الإسرائيلية، سواء من خلال الدعم العسكري أو المالي أو السياسي".وأكد أنّ "تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "فارغة من مضمونها"، مشددًا على أنّ "التهديدات الأمريكية لن تؤدي إلى نتيجة".ولفت إلى أنّ "المشكلة الحقيقية تكمن في تهرب الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته، حيث يجب الضغط على نتنياهو للالتزام بالمطالب الفلسطينية"، مبيّنًا أنّ "نتنياهو يعلم أن مطالبه "تعجيزية" ولن يحصل على شيء سوى ما تم التوافق عليه مع حماس".وفي ما يتعلق بالموقف المصري والأردني، أوضح المسؤول في حماس أنّ "هذا الموقف نابع من متطلبات الأمن القومي المصري والأردني، وليس فقط من دعم القضية الفلسطينية، ومصر قادرة على اتخاذ موقف مستقل يعبر عن سيادتها واحتياجاتها الأمنية".أما عن المفاوضات المستقبلية، قال وليد إنّ "النقاش مع الوسطاء المصريين والقطريين مستمر، حيث تم اعتماد الخطوط الأساسية للمرحلة الثانية من الاتفاق المعلن وتشمل هذه المرحلة التبادل والانسحاب الكامل من قطاع غزة، بالإضافة إلى فتح المعابر لإدخال المساعدات". وذكر أنّ "المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة قد تم إنجازها مسبقًا، وأن الموقف الفلسطيني بخصوص التفاصيل واضح". وأضاف أنّ "الحوار مع الوسطاء جارٍ بشأن كيفية إجراء التبادل وتنفيذ الانسحاب وفتح المعابر".
https://sarabic.ae/20250211/تصويت-هل-تعتبر-قرار-حماس-بتأجيل-تسليم-الأسرى-ردا-على-إجراءات-إسرائيل-أم-تحديا-لترامب؟---1097677017.html
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العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
"حماس" لـ "سبوتنيك": إسرائيل لم تلتزم باتفاق الهدنة وتأخير الإفراج عن الأسرى يهدف لضبط نتنياهو
حصري
أكد عضو مجلس العلاقات الدولية في حركة حماس، الدكتور عبد الله وليد، أنّ "التهديدات العسكرية لا تؤدي إلى نتيجة مع "المقاومة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنّ "التفاوض هو المسار الوحيد لتحقيق صفقة شاملة تساهم في إنهاء الحرب الحالية".
ولفت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "تأخير الإفراج عن الأسرى هو جزء من محاولة لضبط مسار التفاوض الذي يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للتهرب منه منذ فترة طويلة".
وأوضح أنّ "الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بكافة
بنود الاتفاقات السابقة، بما في ذلك مستلزمات الإيواء، في حين التزمت "حماس" ببنود وقف إطلاق النار في ما يتعلق بإطلاق الأسرى وغيرهم".
وأضاف أنّ "المقاومة الفلسطينية ليس لديها خيارات أخرى سوى الصمود والتحدي في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية والدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل، ولا حتى للفلسطينيين أمام هذه العجرفة الأمريكية التي تتحدى حقوق الفلسطينيين".
وقال إنّ "المقاومة" قالت ما تشاء في ما يخص طروحات الرئيس الأمريكي "الغريبة العجيبة"، مشيرًا إلى أنّ "العديد من الأطراف لم تأخذ كلامه على محمل الجد". واعتبر أنّ "مسألة الضمانة ليست حتمية، حيث لا يمكن لأي دولة ضمان سلوك الاحتلال الإسرائيلي، وأن الضمانة مرتبطة بسلوك الاحتلال على الأرض".
وفي ما يتعلق بالأوضاع في الضفة الغربية، لفت "ضيف سبوتنيك" إلى أنّ "ما يحدث هناك هو استمرار لمشروع اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، حيث بدأت معركة الضفة بعد فشل محاولات الاحتلال في غزة قبل 15 شهرا". وأوضح أنّ "الهدف الحقيقي لليمين المتطرف هو ما يحدث في الضفة الغربية، حيث بدأت المعركة الحقيقية هناك بالفعل".
وأضاف الدكتور وليد أنّ "المقاومة لا تثق في الضمانات
الأمريكية"، لافتًا إلى "تورط واشنطن المباشر في دعم جرائم الحرب الإسرائيلية، سواء من خلال الدعم العسكري أو المالي أو السياسي".
وأكد أنّ "تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "فارغة من مضمونها"، مشددًا على أنّ "التهديدات الأمريكية لن تؤدي إلى نتيجة".
ولفت إلى أنّ "المشكلة الحقيقية تكمن في تهرب الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته، حيث يجب الضغط على نتنياهو
للالتزام بالمطالب الفلسطينية"، مبيّنًا أنّ "نتنياهو يعلم أن مطالبه "تعجيزية" ولن يحصل على شيء سوى ما تم التوافق عليه مع حماس".
وحول الموقف العربي، أشار وليد إلى ضرورة أن "تكون الدول العربية واضحة في إفشال المخططات الأمريكية المتعلقة بالتهجير الفلسطيني إلى مصر والأردن". وأكد أنّ "الموقف العربي مهم في هذا السياق"، مشيرًا إلى أنّ "مصر والأردن لن يخالفا التوافق العربي تجاه القضية الفلسطينية، وسياسة ترامب تجاه بعض الدول العربية، بما في ذلك مصر والأردن، تقوم على منطق ساذج وغير واقعي".
وفي ما يتعلق بالموقف المصري والأردني، أوضح المسؤول في حماس أنّ "هذا الموقف نابع من متطلبات الأمن القومي المصري والأردني، وليس فقط من دعم القضية الفلسطينية، ومصر قادرة على اتخاذ موقف مستقل يعبر عن سيادتها واحتياجاتها الأمنية".
أما عن المفاوضات المستقبلية، قال وليد إنّ "النقاش مع الوسطاء المصريين والقطريين مستمر، حيث تم اعتماد الخطوط الأساسية للمرحلة الثانية من الاتفاق المعلن وتشمل هذه المرحلة التبادل والانسحاب الكامل من قطاع غزة، بالإضافة إلى فتح المعابر لإدخال المساعدات". وذكر أنّ "المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة قد تم إنجازها مسبقًا، وأن الموقف الفلسطيني بخصوص التفاصيل واضح". وأضاف أنّ "الحوار مع الوسطاء جارٍ بشأن كيفية إجراء التبادل وتنفيذ الانسحاب وفتح المعابر".