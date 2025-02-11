"حماس" لـ "سبوتنيك": إسرائيل لم تلتزم باتفاق الهدنة وتأخير الإفراج عن الأسرى يهدف لضبط نتنياهو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تسعى لإيجاد موطئ قدم له على الأراضي السورية تحت أي مسمى وأي شعار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:18 GMT
29 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
القمة العالمية للحكومات في دبي تناقش الانتقال إلى مرحلة جديدة لم يعرفها التاريخ البشري
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250211/حماس-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-لم-تلتزم-باتفاق-الهدنة-وتأخير-الإفراج-عن-الأسرى-يهدف-لضبط-نتنياهو--1097680924.html
"حماس" لـ "سبوتنيك": إسرائيل لم تلتزم باتفاق الهدنة وتأخير الإفراج عن الأسرى يهدف لضبط نتنياهو
"حماس" لـ "سبوتنيك": إسرائيل لم تلتزم باتفاق الهدنة وتأخير الإفراج عن الأسرى يهدف لضبط نتنياهو
سبوتنيك عربي
أكد عضو مجلس العلاقات الدولية في حركة حماس، الدكتور عبد الله وليد، أنّ "التهديدات العسكرية لا تؤدي إلى نتيجة مع "المقاومة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنّ "التفاوض... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T14:35+0000
2025-02-11T14:35+0000
العالم العربي
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/0a/1074585889_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_abdaf9f6ef5be39af8066fc142d5edd1.jpg
ولفت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "تأخير الإفراج عن الأسرى هو جزء من محاولة لضبط مسار التفاوض الذي يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للتهرب منه منذ فترة طويلة".وأوضح أنّ "الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بكافة بنود الاتفاقات السابقة، بما في ذلك مستلزمات الإيواء، في حين التزمت "حماس" ببنود وقف إطلاق النار في ما يتعلق بإطلاق الأسرى وغيرهم".وقال إنّ "المقاومة" قالت ما تشاء في ما يخص طروحات الرئيس الأمريكي "الغريبة العجيبة"، مشيرًا إلى أنّ "العديد من الأطراف لم تأخذ كلامه على محمل الجد". واعتبر أنّ "مسألة الضمانة ليست حتمية، حيث لا يمكن لأي دولة ضمان سلوك الاحتلال الإسرائيلي، وأن الضمانة مرتبطة بسلوك الاحتلال على الأرض".وأضاف الدكتور وليد أنّ "المقاومة لا تثق في الضمانات الأمريكية"، لافتًا إلى "تورط واشنطن المباشر في دعم جرائم الحرب الإسرائيلية، سواء من خلال الدعم العسكري أو المالي أو السياسي".وأكد أنّ "تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "فارغة من مضمونها"، مشددًا على أنّ "التهديدات الأمريكية لن تؤدي إلى نتيجة".ولفت إلى أنّ "المشكلة الحقيقية تكمن في تهرب الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته، حيث يجب الضغط على نتنياهو للالتزام بالمطالب الفلسطينية"، مبيّنًا أنّ "نتنياهو يعلم أن مطالبه "تعجيزية" ولن يحصل على شيء سوى ما تم التوافق عليه مع حماس".وفي ما يتعلق بالموقف المصري والأردني، أوضح المسؤول في حماس أنّ "هذا الموقف نابع من متطلبات الأمن القومي المصري والأردني، وليس فقط من دعم القضية الفلسطينية، ومصر قادرة على اتخاذ موقف مستقل يعبر عن سيادتها واحتياجاتها الأمنية".أما عن المفاوضات المستقبلية، قال وليد إنّ "النقاش مع الوسطاء المصريين والقطريين مستمر، حيث تم اعتماد الخطوط الأساسية للمرحلة الثانية من الاتفاق المعلن وتشمل هذه المرحلة التبادل والانسحاب الكامل من قطاع غزة، بالإضافة إلى فتح المعابر لإدخال المساعدات". وذكر أنّ "المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة قد تم إنجازها مسبقًا، وأن الموقف الفلسطيني بخصوص التفاصيل واضح". وأضاف أنّ "الحوار مع الوسطاء جارٍ بشأن كيفية إجراء التبادل وتنفيذ الانسحاب وفتح المعابر".
https://sarabic.ae/20250211/تصويت-هل-تعتبر-قرار-حماس-بتأجيل-تسليم-الأسرى-ردا-على-إجراءات-إسرائيل-أم-تحديا-لترامب؟---1097677017.html
https://sarabic.ae/20250211/مقتل-أحد-المحتجزين-لدى-حماس-وإسرائيل-تتخذ-خطوة-هي-الأولى-منذ-سنوات-1097665892.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/0a/1074585889_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_12cd16f89fee7e929b8d15f430b5c280.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

"حماس" لـ "سبوتنيك": إسرائيل لم تلتزم باتفاق الهدنة وتأخير الإفراج عن الأسرى يهدف لضبط نتنياهو

14:35 GMT 11.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatقادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس
قادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
أكد عضو مجلس العلاقات الدولية في حركة حماس، الدكتور عبد الله وليد، أنّ "التهديدات العسكرية لا تؤدي إلى نتيجة مع "المقاومة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنّ "التفاوض هو المسار الوحيد لتحقيق صفقة شاملة تساهم في إنهاء الحرب الحالية".
ولفت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "تأخير الإفراج عن الأسرى هو جزء من محاولة لضبط مسار التفاوض الذي يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للتهرب منه منذ فترة طويلة".
وأوضح أنّ "الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بكافة بنود الاتفاقات السابقة، بما في ذلك مستلزمات الإيواء، في حين التزمت "حماس" ببنود وقف إطلاق النار في ما يتعلق بإطلاق الأسرى وغيرهم".

وأضاف أنّ "المقاومة الفلسطينية ليس لديها خيارات أخرى سوى الصمود والتحدي في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية والدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل، ولا حتى للفلسطينيين أمام هذه العجرفة الأمريكية التي تتحدى حقوق الفلسطينيين".

تسليم الأسرى لدى حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
وسائط متعددة
تصويت... هل تعتبر قرار "حماس" بتأجيل تسليم الأسرى ردا على إجراءات إسرائيل أم تحديا لترامب؟
12:51 GMT
وقال إنّ "المقاومة" قالت ما تشاء في ما يخص طروحات الرئيس الأمريكي "الغريبة العجيبة"، مشيرًا إلى أنّ "العديد من الأطراف لم تأخذ كلامه على محمل الجد". واعتبر أنّ "مسألة الضمانة ليست حتمية، حيث لا يمكن لأي دولة ضمان سلوك الاحتلال الإسرائيلي، وأن الضمانة مرتبطة بسلوك الاحتلال على الأرض".

وفي ما يتعلق بالأوضاع في الضفة الغربية، لفت "ضيف سبوتنيك" إلى أنّ "ما يحدث هناك هو استمرار لمشروع اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، حيث بدأت معركة الضفة بعد فشل محاولات الاحتلال في غزة قبل 15 شهرا". وأوضح أنّ "الهدف الحقيقي لليمين المتطرف هو ما يحدث في الضفة الغربية، حيث بدأت المعركة الحقيقية هناك بالفعل".

وأضاف الدكتور وليد أنّ "المقاومة لا تثق في الضمانات الأمريكية"، لافتًا إلى "تورط واشنطن المباشر في دعم جرائم الحرب الإسرائيلية، سواء من خلال الدعم العسكري أو المالي أو السياسي".
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
مقتل أحد المحتجزين لدى "حماس"... وإسرائيل تتخذ خطوة هي الأولى منذ سنوات
08:31 GMT
وأكد أنّ "تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "فارغة من مضمونها"، مشددًا على أنّ "التهديدات الأمريكية لن تؤدي إلى نتيجة".
ولفت إلى أنّ "المشكلة الحقيقية تكمن في تهرب الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته، حيث يجب الضغط على نتنياهو للالتزام بالمطالب الفلسطينية"، مبيّنًا أنّ "نتنياهو يعلم أن مطالبه "تعجيزية" ولن يحصل على شيء سوى ما تم التوافق عليه مع حماس".

وحول الموقف العربي، أشار وليد إلى ضرورة أن "تكون الدول العربية واضحة في إفشال المخططات الأمريكية المتعلقة بالتهجير الفلسطيني إلى مصر والأردن". وأكد أنّ "الموقف العربي مهم في هذا السياق"، مشيرًا إلى أنّ "مصر والأردن لن يخالفا التوافق العربي تجاه القضية الفلسطينية، وسياسة ترامب تجاه بعض الدول العربية، بما في ذلك مصر والأردن، تقوم على منطق ساذج وغير واقعي".

وفي ما يتعلق بالموقف المصري والأردني، أوضح المسؤول في حماس أنّ "هذا الموقف نابع من متطلبات الأمن القومي المصري والأردني، وليس فقط من دعم القضية الفلسطينية، ومصر قادرة على اتخاذ موقف مستقل يعبر عن سيادتها واحتياجاتها الأمنية".
أما عن المفاوضات المستقبلية، قال وليد إنّ "النقاش مع الوسطاء المصريين والقطريين مستمر، حيث تم اعتماد الخطوط الأساسية للمرحلة الثانية من الاتفاق المعلن وتشمل هذه المرحلة التبادل والانسحاب الكامل من قطاع غزة، بالإضافة إلى فتح المعابر لإدخال المساعدات". وذكر أنّ "المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة قد تم إنجازها مسبقًا، وأن الموقف الفلسطيني بخصوص التفاصيل واضح". وأضاف أنّ "الحوار مع الوسطاء جارٍ بشأن كيفية إجراء التبادل وتنفيذ الانسحاب وفتح المعابر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала