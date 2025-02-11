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فتح تحقيق... تصرف مدير مدرسة وزوجته أمام الطلاب يثير ضجة في مصر
فتح تحقيق... تصرف مدير مدرسة وزوجته أمام الطلاب يثير ضجة في مصر
سبوتنيك عربي
شهدت إحدى المدارس المصرية تصرفا غريبا من وكيلة مدرسة ثانوية مع زوجها الذي يتولى منصب مدير مدرسة ابتدائية، خلال طابور الصباح. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتسبب تصوير هذا التصرف ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي في ضجة في مصر، خاصة بعدما اعتبره المسؤولون مخالفا للوائح والقوانين التي تنظم العمل داخل المدارس، بحسب ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء.جرت أحداث القصة في مدرسة ابتدائية تابعة لإدارة الحسينية التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية المصرية.وكانت البداية بدخول وكيلة المدرسة الثانوية إلى طابور الصباح في المدرسة الابتدائية التي يديرها زوجها، وتقديم باقة من الورد له، ثم تقبيل يده ورأسه، أمام الطلاب والعاملين.وبعد انتشار الفيديو، تم إحالة الزوجين للتحقيق، خاصة أن دخول وكيلة المدرسة الثانوية إلى مدرسة أخرى دون إذن مسبق يمثل مخالفة قانونية.ورغم تأكيدها أن ما قامت به تم بحسن نية، إلا أن جهات التحقيق قررت عقابها بخصم 7 أيام من الراتب الشهري لكل منهما.
https://sarabic.ae/20220912/مصر-فرض-غرامة-مالية-على-التلاميذ-في-حال-غيابهم-عن-المدرسة-دون-عذر-1067653939.html
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فتح تحقيق... تصرف مدير مدرسة وزوجته أمام الطلاب يثير ضجة في مصر

11:50 GMT 11.02.2025
© Getty Images / Independent Picture Service / Contributorمدرسة مصرية
مدرسة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Getty Images / Independent Picture Service / Contributor
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شهدت إحدى المدارس المصرية تصرفا غريبا من وكيلة مدرسة ثانوية مع زوجها الذي يتولى منصب مدير مدرسة ابتدائية، خلال طابور الصباح.
وتسبب تصوير هذا التصرف ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي في ضجة في مصر، خاصة بعدما اعتبره المسؤولون مخالفا للوائح والقوانين التي تنظم العمل داخل المدارس، بحسب ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء.
تلاميذ وطلاب مدرسة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
مصر... فرض غرامة مالية على التلاميذ في حال غيابهم عن المدرسة دون عذر
12 سبتمبر 2022, 18:54 GMT
جرت أحداث القصة في مدرسة ابتدائية تابعة لإدارة الحسينية التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية المصرية.
وكانت البداية بدخول وكيلة المدرسة الثانوية إلى طابور الصباح في المدرسة الابتدائية التي يديرها زوجها، وتقديم باقة من الورد له، ثم تقبيل يده ورأسه، أمام الطلاب والعاملين.
وبعد انتشار الفيديو، تم إحالة الزوجين للتحقيق، خاصة أن دخول وكيلة المدرسة الثانوية إلى مدرسة أخرى دون إذن مسبق يمثل مخالفة قانونية.
ورغم تأكيدها أن ما قامت به تم بحسن نية، إلا أن جهات التحقيق قررت عقابها بخصم 7 أيام من الراتب الشهري لكل منهما.
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