https://sarabic.ae/20250211/مدير-القمة-العالمية-للحكومات-لـسبوتنيك-القمة-تعقد-في-توقيت-حاسم-فيديو-1097682896.html
مدير "القمة العالمية للحكومات" لـ"سبوتنيك": القمة تعقد في توقيت حاسم... فيديو
مدير "القمة العالمية للحكومات" لـ"سبوتنيك": القمة تعقد في توقيت حاسم... فيديو
سبوتنيك عربي
قال محمد الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، اليوم الثلاثاء، إن القمة تُعقد في توقيت بالغ الأهمية نظرًا للتحديات التي تواجهها الدول والحكومات اليوم في... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T15:15+0000
2025-02-11T15:15+0000
2025-02-11T15:15+0000
حصري
القمة العالمية للحكومات
أخبار الإمارات العربية المتحدة
دبي
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097682732_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_87f2549454da11722b23e256f0e8693c.jpg
وأكد الشرهان في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القمة ستتناول قضايا تمس مستقبل العمل الحكومي، من بينها الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتعليم، والصحة، بمشاركة قادة الدول والحكومات والوزراء المعنيين بهذه القطاعات، إلى جانب قادة القطاع الخاص.وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة، بالإضافة إلى 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.وتركز القمة على تعزيز التعاون الدولي، ومواجهة التحديات، واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية، مما يجعلها أحد أبرز التجمعات العالمية لرسم ملامح مستقبل الحوكمة وتطوير الأداء الحكومي.
https://sarabic.ae/20250211/كيف-توقعت-قمة-الحكومات-شكل-العالم-في-٢٠٥٠-1097659349.html
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097682732_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_02974ea73f889615bf8c2163b4faaeac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, القمة العالمية للحكومات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم العربي, الأخبار
حصري, القمة العالمية للحكومات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم العربي, الأخبار
مدير "القمة العالمية للحكومات" لـ"سبوتنيك": القمة تعقد في توقيت حاسم... فيديو
حصري
قال محمد الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، اليوم الثلاثاء، إن القمة تُعقد في توقيت بالغ الأهمية نظرًا للتحديات التي تواجهها الدول والحكومات اليوم في مختلف المجالات.
وأكد الشرهان في حديثه لـ"سبوتنيك
"، أن القمة ستتناول قضايا تمس مستقبل العمل الحكومي، من بينها الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتعليم، والصحة، بمشاركة قادة الدول والحكومات والوزراء المعنيين بهذه القطاعات، إلى جانب قادة القطاع الخاص.
وأضاف الشرهان: "القمة العالمية للحكومات اليوم أشبه بمدرسة هدفها تقريب وجهات النظر. وإذا كانت هناك تحديات، فإننا ننظر إلى الجانب الإيجابي منها وكيف يمكن للحكومات استغلالها لخدمة سكانها".
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة، بالإضافة إلى 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
وتركز القمة على تعزيز التعاون الدولي، ومواجهة التحديات، واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية، مما يجعلها أحد أبرز التجمعات العالمية لرسم ملامح مستقبل الحوكمة وتطوير الأداء الحكومي.