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مدير "القمة العالمية للحكومات" لـ"سبوتنيك": القمة تعقد في توقيت حاسم... فيديو
مدير "القمة العالمية للحكومات" لـ"سبوتنيك": القمة تعقد في توقيت حاسم... فيديو
سبوتنيك عربي
قال محمد الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، اليوم الثلاثاء، إن القمة تُعقد في توقيت بالغ الأهمية نظرًا للتحديات التي تواجهها الدول والحكومات اليوم في... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T15:15+0000
2025-02-11T15:15+0000
حصري
القمة العالمية للحكومات
أخبار الإمارات العربية المتحدة
دبي
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وأكد الشرهان في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القمة ستتناول قضايا تمس مستقبل العمل الحكومي، من بينها الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتعليم، والصحة، بمشاركة قادة الدول والحكومات والوزراء المعنيين بهذه القطاعات، إلى جانب قادة القطاع الخاص.وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة، بالإضافة إلى 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.وتركز القمة على تعزيز التعاون الدولي، ومواجهة التحديات، واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية، مما يجعلها أحد أبرز التجمعات العالمية لرسم ملامح مستقبل الحوكمة وتطوير الأداء الحكومي.
https://sarabic.ae/20250211/كيف-توقعت-قمة-الحكومات-شكل-العالم-في-٢٠٥٠-1097659349.html
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حصري, القمة العالمية للحكومات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم العربي, الأخبار
حصري, القمة العالمية للحكومات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم العربي, الأخبار

مدير "القمة العالمية للحكومات" لـ"سبوتنيك": القمة تعقد في توقيت حاسم... فيديو

15:15 GMT 11.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIمحمد الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات
محمد الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
قال محمد الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، اليوم الثلاثاء، إن القمة تُعقد في توقيت بالغ الأهمية نظرًا للتحديات التي تواجهها الدول والحكومات اليوم في مختلف المجالات.
وأكد الشرهان في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القمة ستتناول قضايا تمس مستقبل العمل الحكومي، من بينها الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتعليم، والصحة، بمشاركة قادة الدول والحكومات والوزراء المعنيين بهذه القطاعات، إلى جانب قادة القطاع الخاص.
وأضاف الشرهان: "القمة العالمية للحكومات اليوم أشبه بمدرسة هدفها تقريب وجهات النظر. وإذا كانت هناك تحديات، فإننا ننظر إلى الجانب الإيجابي منها وكيف يمكن للحكومات استغلالها لخدمة سكانها".
الدكتور محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس القمة العالمية للحكومات في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
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06:25 GMT
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة، بالإضافة إلى 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
وتركز القمة على تعزيز التعاون الدولي، ومواجهة التحديات، واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية، مما يجعلها أحد أبرز التجمعات العالمية لرسم ملامح مستقبل الحوكمة وتطوير الأداء الحكومي.
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