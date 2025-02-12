https://sarabic.ae/20250212/تقرير-ثلث-سكان-إسرائيل-يعانون-اضطرابات-نفسية-بسبب-هجوم-7-أكتوبر-1097714577.html

تقرير: ثلث سكان إسرائيل يعانون اضطرابات نفسية بسبب هجوم 7 أكتوبر

تقرير: ثلث سكان إسرائيل يعانون اضطرابات نفسية بسبب هجوم 7 أكتوبر

سبوتنيك عربي

تسبب الهجوم المفاجئ الذي نفذته "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، ضد إسرائيل في الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، في صدمة كبيرة للإسرائيليين. 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T13:25+0000

2025-02-12T13:25+0000

2025-02-12T13:25+0000

أخبار العالم الآن

العالم

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097714417_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8b1b4ba2b70d74bd07ec06b6595a9fbc.jpg

ورغم شن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة استمرت نحو 15 شهرا وقتلت خلالها نحو 48 ألف فلسطيني، إلا أن آثار الصدمة التي تعرض لها الإسرائيليون في هجوم "طوفان الأقصى" لا تزال قائمة حتى الآن، حسب تقرير رسمي، أشارت إليه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يوم الثلاثاء.وأوضح التقرير أن نحو 3 ملايين إسرائيلي أصبحوا يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة إثر هجوم الـ7 من أكتوبر 2023.وبحسب ما ذكره ماتانياهو إنغلمان، مراقب الدولة في إسرائيل، فإن ثلث سكان إسرائيل يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، التي تشمل الاكتئاب أو القلق.وتابع: "لا يحصل هؤلاء الأشخاص على الرعاية الصحية والعقلية التي يحتاجونها"، مشيرا إلى أن الحصول على العلاج النفسي ربما يتطلب منهم الانتظار لأشهر.وتحدث اضطرابات ما بعد الصدمة عندما يتعرض الشخص لحدث صادم وغير متوقع، ينتج عنها حالة من التوتر والقلق التي قد ترافق المصاب لفترة كبيرة حتى بعد انتهاء الأزمة، وفي بعض الحالات تتطور الأمور إلى فقدان الرغبة في الحياة.ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير الذي يستند إلى دراسة بحثية، أشار إلى أن 38 في المئة من المشاركين فيها ظهر عليه أحد أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة.كما أشار التقرير إلى أن نسبة الذين يعانون من أعراض شديدة تقدر بـ 16 في المئة من المشاركين في الأبحاث بينما تم رصد علامات الاكتئاب لدى نحو 32 في المئة من المشاركين.

https://sarabic.ae/20240102/إعلام-1600-جندي-إسرائيلي-مصابون-بأعراض-صدمة-المعركة-والجيش-يضطر-إلى-تسريح-العشرات-1084649503.html

https://sarabic.ae/20240717/قناة-إسرائيلية-تكشف-صدمة-نتنياهو-بعد-معرفته-بما-جرى-في-قاعدة-عسكرية-خلال-عملية-طوفان-الأقصى-1090889152.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم