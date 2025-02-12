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"حماس" تثني على موقف مصر والأردن من محاولات "تهجير الفلسطينيين"
"حماس" تثني على موقف مصر والأردن من محاولات "تهجير الفلسطينيين"
سبوتنيك عربي
أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجود خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون أن يتم تهجير الفلسطينيين. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T12:39+0000
2025-02-12T12:39+0000
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جاء ذلك في بيان للحركة، اليوم الأربعاء، ثمّنت فيه موقف مصر والأردن الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.ولفت البيان إلى أن "الحركة تثمن مواقف الأشقاء العرب وجميع الدول التي أعلنت رفضها لمخططات التهجير التي تهدف إلى تصفية الحقوق الوطنية للفلسطينيين وإنهاء القضية العادلة للشعب الفلسطيني".وشددت "حماس" على أن شعب فلسطين سيظل متمسكا بأرضه ووطنه، مشيرة إلى أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي حلول تنتقص من حقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن، يوم 4 فبراير/ شباط 2025، إنه يريد نقل جميع سكان غزة إلى خارج القطاع.وردا على سؤال حول عدد من يريد تهجيرهم من القطاع، قال ترامب: "جميعهم"، مشيرا إلى أن عدد الفلسطينيين في قطاع غزة يتراوح بين 1.7 و1.8 مليون نسمة، وأن هذا العدد يجب نقله خارج القطاع إلى مناطق مجاورة.وأكدت مصر والأردن رفضهما لمخططات التهجير، التي تحاول واشنطن تنفيذها بدعوى إعادة إعمار قطاع غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني.
https://sarabic.ae/20250211/السيسي-يؤكد-مجددا-على-ضرورة-بدء-عمليات-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-دون-تهجير-سكانه-الفلسطينيين-1097671039.html
https://sarabic.ae/20250211/ترامب-سكان-قطاع-غزة-يمكن-نقلهم-إلى-قطعة-أرض-في-الأردن-ومصر-1097688749.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, مصر, أخبار الأردن, دونالد ترامب, قطاع غزة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, مصر, أخبار الأردن, دونالد ترامب, قطاع غزة

"حماس" تثني على موقف مصر والأردن من محاولات "تهجير الفلسطينيين"

12:39 GMT 12.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجود خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون أن يتم تهجير الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان للحركة، اليوم الأربعاء، ثمّنت فيه موقف مصر والأردن الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
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السيسي يؤكد مجددا على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة "دون تهجير سكانه الفلسطينيين"
أمس, 10:04 GMT
ولفت البيان إلى أن "الحركة تثمن مواقف الأشقاء العرب وجميع الدول التي أعلنت رفضها لمخططات التهجير التي تهدف إلى تصفية الحقوق الوطنية للفلسطينيين وإنهاء القضية العادلة للشعب الفلسطيني".
وشددت "حماس" على أن شعب فلسطين سيظل متمسكا بأرضه ووطنه، مشيرة إلى أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي حلول تنتقص من حقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن، يوم 4 فبراير/ شباط 2025، إنه يريد نقل جميع سكان غزة إلى خارج القطاع.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
ترامب: يمكن نقل سكان قطاع غزة إلى "قطعة أرض" في الأردن ومصر
أمس, 18:17 GMT
وردا على سؤال حول عدد من يريد تهجيرهم من القطاع، قال ترامب: "جميعهم"، مشيرا إلى أن عدد الفلسطينيين في قطاع غزة يتراوح بين 1.7 و1.8 مليون نسمة، وأن هذا العدد يجب نقله خارج القطاع إلى مناطق مجاورة.
وأكدت مصر والأردن رفضهما لمخططات التهجير، التي تحاول واشنطن تنفيذها بدعوى إعادة إعمار قطاع غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني.
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