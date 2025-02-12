https://sarabic.ae/20250212/حماس-تثني-على-موقف-مصر-والأردن-من-محاولات-تهجير-الفلسطينيين-1097712280.html

"حماس" تثني على موقف مصر والأردن من محاولات "تهجير الفلسطينيين"

"حماس" تثني على موقف مصر والأردن من محاولات "تهجير الفلسطينيين"

سبوتنيك عربي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجود خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون أن يتم تهجير الفلسطينيين. 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T12:39+0000

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2025-02-12T12:39+0000

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جاء ذلك في بيان للحركة، اليوم الأربعاء، ثمّنت فيه موقف مصر والأردن الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.ولفت البيان إلى أن "الحركة تثمن مواقف الأشقاء العرب وجميع الدول التي أعلنت رفضها لمخططات التهجير التي تهدف إلى تصفية الحقوق الوطنية للفلسطينيين وإنهاء القضية العادلة للشعب الفلسطيني".وشددت "حماس" على أن شعب فلسطين سيظل متمسكا بأرضه ووطنه، مشيرة إلى أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي حلول تنتقص من حقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن، يوم 4 فبراير/ شباط 2025، إنه يريد نقل جميع سكان غزة إلى خارج القطاع.وردا على سؤال حول عدد من يريد تهجيرهم من القطاع، قال ترامب: "جميعهم"، مشيرا إلى أن عدد الفلسطينيين في قطاع غزة يتراوح بين 1.7 و1.8 مليون نسمة، وأن هذا العدد يجب نقله خارج القطاع إلى مناطق مجاورة.وأكدت مصر والأردن رفضهما لمخططات التهجير، التي تحاول واشنطن تنفيذها بدعوى إعادة إعمار قطاع غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني.

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https://sarabic.ae/20250211/ترامب-سكان-قطاع-غزة-يمكن-نقلهم-إلى-قطعة-أرض-في-الأردن-ومصر-1097688749.html

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, مصر, أخبار الأردن, دونالد ترامب, قطاع غزة