https://sarabic.ae/20250212/روسيا-تكشف-عن-مدفع-رشاش-خفيف-بقدرات-استثنائية-في-دولة-عربية-1097714894.html
روسيا تكشف عن مدفع رشاش خفيف بقدرات استثنائية في دولة عربية... صورة
روسيا تكشف عن مدفع رشاش خفيف بقدرات استثنائية في دولة عربية... صورة
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية، أنها ستعرض لأول مرة في معرض "آيديكس -2025"، الذي سيعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، من 17 إلى 21 فبراير/ شباط الجاري، رشاش "آر... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T13:29+0000
2025-02-12T13:29+0000
2025-02-12T13:33+0000
روسيا
سلاح روسيا
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قال بيكخان أوزدويف، المدير الصناعي لمجموعة الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية الخاصة في "روستيخ" لوكالة "سبوتنيك: "وفي الوقت نفسه، أولى مصممو هذا الرشاش اهتمامًا كبيرًا ببيئة العمل والراحة في الرشاش. وعلى وجه الخصوص، فإن رشاش "آر بي - 7" صغير نسبيًا وخفيف جدًا مقارنة بمثيلاته".سيتم عرض "آر بي - 7" في معرض "آيديكس -2025" لأول مرة. تم تصميم السلاح لخراطيش 7.62 × 39 ملم، وهو موثوق ودقيق للغاية، ويمكن أيضًا تجهيزه بملحقات إضافية.علاوة على ذلك، تقدم شركة "كلاشينكوف" لأول مرة أحدث الإصدارات من بنادق الهجوم "AK-12" و" AK-15" وهي مختصرة وصغيرة الحجم.ويذكر أن جون جيمس رامبو، هو شخصية خيالية وبطل معروف في الكتب وسلسلة أفلام الـ"آكشن" الأمريكية. ظهر لأول مرة في عام 1972 في رواية للكاتب الأمريكي ديفيد موريل.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
روسيا تكشف عن مدفع رشاش خفيف بقدرات استثنائية في دولة عربية... صورة
13:29 GMT 12.02.2025 (تم التحديث: 13:33 GMT 12.02.2025)
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية، أنها ستعرض لأول مرة في معرض "آيديكس -2025"، الذي سيعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، من 17 إلى 21 فبراير/ شباط الجاري، رشاش "آر بي - 7".
قال بيكخان أوزدويف، المدير الصناعي لمجموعة الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية الخاصة في "روستيخ" لوكالة "سبوتنيك: "وفي الوقت نفسه، أولى مصممو هذا الرشاش اهتمامًا كبيرًا ببيئة العمل والراحة في الرشاش. وعلى وجه الخصوص، فإن رشاش "آر بي - 7" صغير نسبيًا وخفيف جدًا مقارنة بمثيلاته".
وأشار إلى أنه "يسمح بإطلاق النار بكلتا اليدين اليمنى واليسرى. لو كانت شخصية رامبو موجودة، لكان سيحسد ويشعر بالغيرة مثل هذه القدرات".
سيتم عرض "آر بي - 7" في معرض "آيديكس -2025" لأول مرة. تم تصميم السلاح لخراطيش 7.62 × 39 ملم، وهو موثوق ودقيق للغاية، ويمكن أيضًا تجهيزه بملحقات إضافية.
علاوة على ذلك، تقدم شركة "كلاشينكوف" لأول مرة أحدث الإصدارات من بنادق الهجوم "AK-12" و" AK-15" وهي مختصرة وصغيرة الحجم.
وقال أوزدوييف: "الأسلحة الصغيرة هي المجال الذي تظل فيه نماذجنا من أكثر النماذج المرغوبة. فمنذ عهد ميخائيل كلاشينكوف، وضع صانعو الأسلحة الروسية معيارًا عاليًا - يجب أن تكون الأسلحة الأوتوماتيكية دقيقة وموثوقة ومريحة ومتطورة تكنولوجيًا وسهلة الصيانة وممتعة من الناحية الجمالية. ولم يتفوق علينا أحد حتى الآن من حيث مجموع هذه المؤشرات، على الرغم من أن المنافسين الأجانب يحاولون تقليد نهجنا".
ويذكر أن جون جيمس رامبو، هو شخصية خيالية وبطل معروف في الكتب وسلسلة أفلام الـ"آكشن" الأمريكية. ظهر لأول مرة في عام 1972 في رواية للكاتب الأمريكي ديفيد موريل.