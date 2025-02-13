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البحرية الأمريكية تعلن اصطدام حاملة طائرات تابعة لها بسفينة تجارية قرب مصر
البحرية الأمريكية تعلن اصطدام حاملة طائرات تابعة لها بسفينة تجارية قرب مصر
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، عن اصطدام حاملة طائرات تابعة لها بسفينة تجارية، في البحر الأبيض المتوسط. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت البحرية الأمريكية في بيان رسمي، إن اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية من فئة نيميتز "هاري إس ترومان" بسفينة "بشيكتاش-إم"، وقع في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بينما كانت الحاملة تعمل بالقرب من محافظة بورسعيد المصرية.وأضاف البيان أن "الاصطدام لم يعرّض "هاري إس ترومان" (سي في إن 75) للخطر، إذ لم ترد تقارير عن حدوث إصابات أو فيضانات، ولم تتأثر محركات الدفع وهي في حالة آمنة ومستقرة"، مضيفا أن الحادث قيد التحقيق.ولم يذكر البيان الأمريكي حالة السفينة التجارية "بشيكتاش-إم"، بعد الاصطدام بحاملة الطائرات الأمريكية.وتنشر أمريكا حاملات طائرات ـ سفنا حربية ضخمة، يتولى طاقمها آلاف البحارة، وتحمل عشرات الطائرات ـ في مناطق حول العالم.
https://sarabic.ae/20250128/البحرية-الأميركية-تحظر-استخدام-ديب-سيك-الصيني-بسبب-مخاوف-أمنية-وأخلاقية-1097255993.html
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مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

البحرية الأمريكية تعلن اصطدام حاملة طائرات تابعة لها بسفينة تجارية قرب مصر

19:33 GMT 13.02.2025
© AP Photo / Fabrizio Bensch/Poolحاملة الطائرات " هاري ترومان"
حاملة الطائرات هاري ترومان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
حاملة الطائرات " هاري ترومان"
© AP Photo / Fabrizio Bensch/Pool
تابعنا عبر
أعلنت القوات البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، عن اصطدام حاملة طائرات تابعة لها بسفينة تجارية، في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت البحرية الأمريكية في بيان رسمي، إن اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية من فئة نيميتز "هاري إس ترومان" بسفينة "بشيكتاش-إم"، وقع في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بينما كانت الحاملة تعمل بالقرب من محافظة بورسعيد المصرية.
وأضاف البيان أن "الاصطدام لم يعرّض "هاري إس ترومان" (سي في إن 75) للخطر، إذ لم ترد تقارير عن حدوث إصابات أو فيضانات، ولم تتأثر محركات الدفع وهي في حالة آمنة ومستقرة"، مضيفا أن الحادث قيد التحقيق.
The Icons for the smartphone apps DeepSeek and ChatGPT are seen on a smartphone screen in Beijing, Tuesday, Jan. 28, 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
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ولم يذكر البيان الأمريكي حالة السفينة التجارية "بشيكتاش-إم"، بعد الاصطدام بحاملة الطائرات الأمريكية.
وتنشر أمريكا حاملات طائرات ـ سفنا حربية ضخمة، يتولى طاقمها آلاف البحارة، وتحمل عشرات الطائرات ـ في مناطق حول العالم.
رسم توضيحي لحاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان - سبوتنيك عربي
معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"
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5 يناير 2022, 17:04 GMT
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