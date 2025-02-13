https://sarabic.ae/20250213/البحرية-الأمريكية-تعلن-اصطدام-حاملة-طائرات-تابعة-لها-بسفينة-تجارية-قرب-مصر-1097760704.html
البحرية الأمريكية تعلن اصطدام حاملة طائرات تابعة لها بسفينة تجارية قرب مصر
البحرية الأمريكية تعلن اصطدام حاملة طائرات تابعة لها بسفينة تجارية قرب مصر
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، عن اصطدام حاملة طائرات تابعة لها بسفينة تجارية، في البحر الأبيض المتوسط. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T19:33+0000
2025-02-13T19:33+0000
2025-02-13T19:33+0000
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101912/13/1019121389_14:0:3488:1954_1920x0_80_0_0_4d9fad107d6e581b6be8238226a9126c.jpg
وقالت البحرية الأمريكية في بيان رسمي، إن اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية من فئة نيميتز "هاري إس ترومان" بسفينة "بشيكتاش-إم"، وقع في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بينما كانت الحاملة تعمل بالقرب من محافظة بورسعيد المصرية.وأضاف البيان أن "الاصطدام لم يعرّض "هاري إس ترومان" (سي في إن 75) للخطر، إذ لم ترد تقارير عن حدوث إصابات أو فيضانات، ولم تتأثر محركات الدفع وهي في حالة آمنة ومستقرة"، مضيفا أن الحادث قيد التحقيق.ولم يذكر البيان الأمريكي حالة السفينة التجارية "بشيكتاش-إم"، بعد الاصطدام بحاملة الطائرات الأمريكية.وتنشر أمريكا حاملات طائرات ـ سفنا حربية ضخمة، يتولى طاقمها آلاف البحارة، وتحمل عشرات الطائرات ـ في مناطق حول العالم.
https://sarabic.ae/20250128/البحرية-الأميركية-تحظر-استخدام-ديب-سيك-الصيني-بسبب-مخاوف-أمنية-وأخلاقية-1097255993.html
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101912/13/1019121389_448:0:3053:1954_1920x0_80_0_0_80872d6370a6d8feeba254a073d0255c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
البحرية الأمريكية تعلن اصطدام حاملة طائرات تابعة لها بسفينة تجارية قرب مصر
أعلنت القوات البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، عن اصطدام حاملة طائرات تابعة لها بسفينة تجارية، في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت البحرية الأمريكية في بيان رسمي
، إن اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية من فئة نيميتز "هاري إس ترومان" بسفينة "بشيكتاش-إم"، وقع في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بينما كانت الحاملة تعمل بالقرب من محافظة بورسعيد المصرية.
وأضاف البيان أن "الاصطدام لم يعرّض "هاري إس ترومان" (سي في إن 75) للخطر، إذ لم ترد تقارير عن حدوث إصابات أو فيضانات، ولم تتأثر محركات الدفع وهي في حالة آمنة ومستقرة"، مضيفا أن الحادث قيد التحقيق.
ولم يذكر البيان الأمريكي حالة السفينة التجارية "بشيكتاش-إم"، بعد الاصطدام بحاملة الطائرات الأمريكية.
وتنشر أمريكا حاملات طائرات ـ سفنا حربية ضخمة، يتولى طاقمها آلاف البحارة، وتحمل عشرات الطائرات ـ في مناطق حول العالم.