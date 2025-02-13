https://sarabic.ae/20250213/باحث-في-العلاقات-الدولية-اتصال-ترامب-وبوتين-مؤشر-مهم-والعد-العكسي-لنهاية-نظام-كييف-بدأ--1097758651.html
باحث في العلاقات الدولية: اتصال ترامب وبوتين مؤشر مهم والعد العكسي لنهاية نظام كييف بدأ
باحث في العلاقات الدولية: اتصال ترامب وبوتين مؤشر مهم والعد العكسي لنهاية نظام كييف بدأ
سبوتنيك عربي
رأى الدكتور علي شكر، الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، أنّ "روسيا نجحت في فرض نوع من الردع ومنع توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى مجالها الحيوي"، موضحاً... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T18:06+0000
2025-02-13T18:06+0000
2025-02-13T18:06+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل مؤشراً مهماً على تحول في الاستراتيجية الأمريكية، وأنه يمكن البناء عليه في المرحلة المستقبلية نحو إنهاء هذه المواجهة".وأكد شكر ضيف "سبوتنيك" أنّ "العد العكسي قد بدأ بالنسبة لنهاية نظام كييف"، مشيراً إلى أنّ "الوضع الراهن في أوكرانيا أصبح مجرد تفصيل، ولن تكون كييف قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة في ظل الواقع الجيوسياسي الحالي، حيث ستكون خاضعة للرؤية الروسية في قضايا الأمن القومي". وأضاف: "روسيا ستتمكن من فرض الأمور المتعلقة بأمنها القومي، وكييف ستكون خاضعة للرؤية الروسية في ظل هذا الواقع"، وفق وصفه.
https://sarabic.ae/20250213/الاستبعاد-يثير-قلق-القادة-الأوروبيين-بعد-مكالمة-بوتين-وترامب-1097753766.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
باحث في العلاقات الدولية: اتصال ترامب وبوتين مؤشر مهم والعد العكسي لنهاية نظام كييف بدأ
حصري
رأى الدكتور علي شكر، الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، أنّ "روسيا نجحت في فرض نوع من الردع ومنع توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى مجالها الحيوي"، موضحاً أنّ "أمريكا، بعد سنوات من الحرب، أدركت أنه لا يمكنها إضعاف الدور الروسي".
وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل مؤشراً مهماً على تحول في الاستراتيجية الأمريكية، وأنه يمكن البناء عليه في المرحلة المستقبلية نحو إنهاء هذه المواجهة".
وأوضح شكر أنّ "الاتصال الأخير بين الولايات المتحدة وروسيا يمثل بداية مرحلة جديدة في التعامل مع الأزمة"، لافتًا إلى أنّ "هذه الخطوة لا تشير إلى تقارب بين البلدين. ولفت الباحث في العلاقات الدولية إلى أنّ "قدرة روسيا على الصمود والمواجهة فرضت على الولايات المتحدة تغيير استراتيجيتها، ما دفعها إلى اتخاذ خطوات باتجاه روسيا".
وأضاف شكر أنّ "روسيا قد فرضت نفسها كدولة قادرة على حماية أمنها القومي، ولديها القدرة على لعب دور أساسي على المستوى الدولي، وهو انتصار الجيوسياسي لروسيا وفشل للولايات المتحدة في محاولاتها لإضعاف موسكو".
وأكد شكر ضيف "سبوتنيك" أنّ "العد العكسي قد بدأ بالنسبة لنهاية نظام كييف"، مشيراً إلى أنّ "الوضع الراهن في أوكرانيا أصبح مجرد تفصيل، ولن تكون كييف قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة في ظل الواقع الجيوسياسي الحالي، حيث ستكون خاضعة للرؤية الروسية في قضايا الأمن القومي".
وأضاف: "روسيا ستتمكن من فرض الأمور المتعلقة بأمنها القومي، وكييف ستكون خاضعة للرؤية الروسية في ظل هذا الواقع"، وفق وصفه.