https://sarabic.ae/20250213/باحث-في-العلاقات-الدولية-اتصال-ترامب-وبوتين-مؤشر-مهم-والعد-العكسي-لنهاية-نظام-كييف-بدأ--1097758651.html

باحث في العلاقات الدولية: اتصال ترامب وبوتين مؤشر مهم والعد العكسي لنهاية نظام كييف بدأ

باحث في العلاقات الدولية: اتصال ترامب وبوتين مؤشر مهم والعد العكسي لنهاية نظام كييف بدأ

سبوتنيك عربي

رأى الدكتور علي شكر، الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، أنّ "روسيا نجحت في فرض نوع من الردع ومنع توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى مجالها الحيوي"، موضحاً... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T18:06+0000

2025-02-13T18:06+0000

2025-02-13T18:06+0000

روسيا

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وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل مؤشراً مهماً على تحول في الاستراتيجية الأمريكية، وأنه يمكن البناء عليه في المرحلة المستقبلية نحو إنهاء هذه المواجهة".وأكد شكر ضيف "سبوتنيك" أنّ "العد العكسي قد بدأ بالنسبة لنهاية نظام كييف"، مشيراً إلى أنّ "الوضع الراهن في أوكرانيا أصبح مجرد تفصيل، ولن تكون كييف قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة في ظل الواقع الجيوسياسي الحالي، حيث ستكون خاضعة للرؤية الروسية في قضايا الأمن القومي". وأضاف: "روسيا ستتمكن من فرض الأمور المتعلقة بأمنها القومي، وكييف ستكون خاضعة للرؤية الروسية في ظل هذا الواقع"، وفق وصفه.

https://sarabic.ae/20250213/الاستبعاد-يثير-قلق-القادة-الأوروبيين-بعد-مكالمة-بوتين-وترامب-1097753766.html

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