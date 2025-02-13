طيور غامضة تهدد المحاصيل الكبرى في بلد عربي.. وتحذير يثير الريبة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
دبلوماسي مصري: الموقف المصري الثابت هو عدم الموافقة على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
12:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أمريكا اقتنعت بضرورة العلاقة المتوازنة في ظل المتغيرات الجذرية للمنظومة الدولية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250213/طيور-غامضة-تهدد-المحاصيل-الكبرى-في-بلد-عربي-وتحذير-يثير-الريبة-1097755412.html
طيور غامضة تهدد المحاصيل الكبرى في بلد عربي.. وتحذير يثير الريبة
طيور غامضة تهدد المحاصيل الكبرى في بلد عربي.. وتحذير يثير الريبة
سبوتنيك عربي
يترقب المزارعون الجزائريون خطرا يهدد محاصيلهم بعد تحذيرات أطلقتها الجمعيات الزراعية في البلاد، تطالبهم بالإسراع اتخاذ إجراءات مضادة. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T15:40+0000
2025-02-13T15:40+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
الجزائر
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097755516_0:68:1024:644_1920x0_80_0_0_603a0531b53b424fc79f21c2137237fb.jpg
يتعلق التحذير بطيور غريبة تهدد المحاصيل الزراعية، خاصة في ولايات باتنة وميلة والمدية وأولاد جلال (شرق، وسط وجنوبي الجزائر)، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.وأوضح تحذير المعهد الوطني لحماية النباتات أن الطيور الغريبة تهدد جميع المحاصيل وخاصة محصول عباد الشَّمس، مشيرا إلى أنه تم رصدها بواسطة شبكة المراقبة التابعة له.لكن التحذير الذي لم يحدد نوع الطيور التي تهدد المحاصيل تسبب في حالة من القلق للمزارعين الجزائريين.إلا أن وسائل إعلام جزائرية أشارت إلى أن الطير المقصود يعرف بـ"دوري البيوت"، حسبما نقلت عن مصادر بوزارة الزراعة والتنمية الريفية في البلاد.
https://sarabic.ae/20230616/وزير-الفلاحة-الجزائري-لـسبوتنيك-لدينا-أولويات-بتطوير-الزراعات-الاستراتيجية-1078195205.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097755516_12:0:923:683_1920x0_80_0_0_20bb5f6d231cb0ae166ed357c0970a69.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار العالم الآن, الجزائر, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الجزائر, الأخبار

طيور غامضة تهدد المحاصيل الكبرى في بلد عربي.. وتحذير يثير الريبة

15:40 GMT 13.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorطيور
طيور - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
يترقب المزارعون الجزائريون خطرا يهدد محاصيلهم بعد تحذيرات أطلقتها الجمعيات الزراعية في البلاد، تطالبهم بالإسراع اتخاذ إجراءات مضادة.
يتعلق التحذير بطيور غريبة تهدد المحاصيل الزراعية، خاصة في ولايات باتنة وميلة والمدية وأولاد جلال (شرق، وسط وجنوبي الجزائر)، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
وزير الفلاحة الجزائري لـ"سبوتنيك": لدينا أولويات بتطوير الزراعات الاستراتيجية
16 يونيو 2023, 17:00 GMT
وأوضح تحذير المعهد الوطني لحماية النباتات أن الطيور الغريبة تهدد جميع المحاصيل وخاصة محصول عباد الشَّمس، مشيرا إلى أنه تم رصدها بواسطة شبكة المراقبة التابعة له.
لكن التحذير الذي لم يحدد نوع الطيور التي تهدد المحاصيل تسبب في حالة من القلق للمزارعين الجزائريين.
إلا أن وسائل إعلام جزائرية أشارت إلى أن الطير المقصود يعرف بـ"دوري البيوت"، حسبما نقلت عن مصادر بوزارة الزراعة والتنمية الريفية في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала