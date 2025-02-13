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طيور غامضة تهدد المحاصيل الكبرى في بلد عربي.. وتحذير يثير الريبة
طيور غامضة تهدد المحاصيل الكبرى في بلد عربي.. وتحذير يثير الريبة
سبوتنيك عربي
يترقب المزارعون الجزائريون خطرا يهدد محاصيلهم بعد تحذيرات أطلقتها الجمعيات الزراعية في البلاد، تطالبهم بالإسراع اتخاذ إجراءات مضادة. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T15:40+0000
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يتعلق التحذير بطيور غريبة تهدد المحاصيل الزراعية، خاصة في ولايات باتنة وميلة والمدية وأولاد جلال (شرق، وسط وجنوبي الجزائر)، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.وأوضح تحذير المعهد الوطني لحماية النباتات أن الطيور الغريبة تهدد جميع المحاصيل وخاصة محصول عباد الشَّمس، مشيرا إلى أنه تم رصدها بواسطة شبكة المراقبة التابعة له.لكن التحذير الذي لم يحدد نوع الطيور التي تهدد المحاصيل تسبب في حالة من القلق للمزارعين الجزائريين.إلا أن وسائل إعلام جزائرية أشارت إلى أن الطير المقصود يعرف بـ"دوري البيوت"، حسبما نقلت عن مصادر بوزارة الزراعة والتنمية الريفية في البلاد.
https://sarabic.ae/20230616/وزير-الفلاحة-الجزائري-لـسبوتنيك-لدينا-أولويات-بتطوير-الزراعات-الاستراتيجية-1078195205.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, الجزائر, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الجزائر, الأخبار
طيور غامضة تهدد المحاصيل الكبرى في بلد عربي.. وتحذير يثير الريبة
يترقب المزارعون الجزائريون خطرا يهدد محاصيلهم بعد تحذيرات أطلقتها الجمعيات الزراعية في البلاد، تطالبهم بالإسراع اتخاذ إجراءات مضادة.
يتعلق التحذير بطيور غريبة تهدد المحاصيل الزراعية، خاصة في ولايات باتنة وميلة والمدية وأولاد جلال (شرق، وسط وجنوبي الجزائر)، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.
وأوضح تحذير المعهد الوطني لحماية النباتات أن الطيور الغريبة تهدد جميع المحاصيل وخاصة محصول
عباد الشَّمس، مشيرا إلى أنه تم رصدها بواسطة شبكة المراقبة التابعة له.
لكن التحذير الذي لم يحدد نوع الطيور التي تهدد المحاصيل تسبب في حالة من القلق للمزارعين الجزائريين
.
إلا أن وسائل إعلام جزائرية أشارت إلى أن الطير المقصود يعرف بـ"دوري البيوت"، حسبما نقلت عن مصادر بوزارة الزراعة والتنمية الريفية في البلاد.