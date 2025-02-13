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https://sarabic.ae/20250213/1097740342.html
في سماء الهند... مقارنة مثيرة بين مقاتلتي "سو-57" الروسية و"إف-35" الأمريكية
في سماء الهند... مقارنة مثيرة بين مقاتلتي "سو-57" الروسية و"إف-35" الأمريكية
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور جوية جميلة رصدتها عدسات الكاميرات، للطائرتين المقاتلتين "سو-57" الروسية و"إف-35" الأمريكية، في سماء الهند، خلال... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

في سماء الهند... مقارنة مثيرة بين مقاتلتي "سو-57" الروسية و"إف-35" الأمريكية

08:57 GMT 13.02.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور جوية جميلة رصدتها عدسات الكاميرات، للطائرتين المقاتلتين "سو-57" الروسية و"إف-35" الأمريكية، في سماء الهند، خلال فعاليات معرض "آيرو إنديا- 2025"، وهو حدث يقام كل عامين، في قاعدة "يلاهانكا" الجوية في بنغالورو بالهند.
© AP Photo / Aijaz Rahi

صورة للطائرة المقاتلة الروسية "سو-57" أثناء تقديمها أحد العروض ضمن معرض "آيرو إنديا- 2025"

صورة للطائرة المقاتلة الروسية &quot;سو-57&quot; أثناء تقديمها أحد العروض ضمن معرض &quot;آيرو إنديا- 2025&quot; - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Aijaz Rahi

صورة للطائرة المقاتلة الروسية "سو-57" أثناء تقديمها أحد العروض ضمن معرض "آيرو إنديا- 2025"

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للطائرة المقاتلة الأمريكية "إف-35"، في المعرض الدولي 15 للطيران "آيرو إنديا- 2025"

صورة للطائرة المقاتلة الأمريكية &quot;إف-35&quot;، في المعرض الدولي 15 للطيران &quot;آيرو إنديا- 2025&quot; - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة للطائرة المقاتلة الأمريكية "إف-35"، في المعرض الدولي 15 للطيران "آيرو إنديا- 2025"

© AP Photo / Aijaz Rahi

فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الهندية، يستعد لأداء مناورات جوية

فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الهندية، يستعد لأداء مناورات جوية - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Aijaz Rahi

فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الهندية، يستعد لأداء مناورات جوية

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة جوية للمقاتلة الأمريكية "إف-35" ضمن المعرض الدولي الـ15 للطيران والفضاء "آيرو إنديا- 2025"

لقطة جوية للمقاتلة الأمريكية &quot;إف-35&quot; ضمن المعرض الدولي الـ15 للطيران والفضاء &quot;آيرو إنديا- 2025&quot; - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور

لقطة جوية للمقاتلة الأمريكية "إف-35" ضمن المعرض الدولي الـ15 للطيران والفضاء "آيرو إنديا- 2025"

© AP Photo / Aijaz Rahi

فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الهندية، يؤدي مناورات في اليوم الثالث من أيام معرض "آيرو إنديا- 2025"

فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الهندية، يؤدي مناورات في اليوم الثالث من أيام معرض &quot;آيرو إنديا- 2025&quot; - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Aijaz Rahi

فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الهندية، يؤدي مناورات في اليوم الثالث من أيام معرض "آيرو إنديا- 2025"

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلة روسية من طراز "سو- 57" وقاذفة مقاتلة من طراز "إف-35"، تستعدان لأداء مناورة جوية

مقاتلة روسية من طراز &quot;سو- 57&quot; وقاذفة مقاتلة من طراز &quot;إف-35&quot;، تستعدان لأداء مناورة جوية - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Nina Padalko
/
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مقاتلة روسية من طراز "سو- 57" وقاذفة مقاتلة من طراز "إف-35"، تستعدان لأداء مناورة جوية

© AP Photo / Aijaz Rahi

فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الهندية، يستعرض مهاراته بمناورات بهلوانية في الجو

فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الهندية، يستعرض مهاراته بمناورات بهلوانية في الجو - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Aijaz Rahi

فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الهندية، يستعرض مهاراته بمناورات بهلوانية في الجو

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لقمرة القيادة للمقاتلة الروسية "سو-57"، في المعرض الدولي الـ15 للطيران والفضاء "آيرو إنديا- 2025"

صورة لقمرة القيادة للمقاتلة الروسية &quot;سو-57&quot;، في المعرض الدولي الـ15 للطيران والفضاء &quot;آيرو إنديا- 2025&quot; - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Nina Padalko
/
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صورة لقمرة القيادة للمقاتلة الروسية "سو-57"، في المعرض الدولي الـ15 للطيران والفضاء "آيرو إنديا- 2025"

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

المقاتلة الروسية "سو-57" تستعرض قدراتها في الجو

المقاتلة الروسية &quot;سو-57&quot; تستعرض قدراتها في الجو - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Nina Padalko
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المقاتلة الروسية "سو-57" تستعرض قدراتها في الجو

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لزوار المعرض الدولي الـ15 للطيران والفضاء "آيرو إنديا- 2025"، في قاعدة "يلاهانكا" الجوية الهندية

صورة لزوار المعرض الدولي الـ15 للطيران والفضاء &quot;آيرو إنديا- 2025&quot;، في قاعدة &quot;يلاهانكا&quot; الجوية الهندية - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Nina Padalko
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صورة لزوار المعرض الدولي الـ15 للطيران والفضاء "آيرو إنديا- 2025"، في قاعدة "يلاهانكا" الجوية الهندية

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