في سماء الهند... مقارنة مثيرة بين مقاتلتي "سو-57" الروسية و"إف-35" الأمريكية

صورة للطائرة المقاتلة الروسية "سو-57" أثناء تقديمها أحد العروض ضمن معرض "آيرو إنديا- 2025"
صورة للطائرة المقاتلة الروسية "سو-57" أثناء تقديمها أحد العروض ضمن معرض "آيرو إنديا- 2025"
صورة للطائرة المقاتلة الأمريكية "إف-35"، في المعرض الدولي 15 للطيران "آيرو إنديا- 2025"
صورة للطائرة المقاتلة الأمريكية "إف-35"، في المعرض الدولي 15 للطيران "آيرو إنديا- 2025"
فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الهندية، يستعد لأداء مناورات جوية
فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الهندية، يستعد لأداء مناورات جوية
لقطة جوية للمقاتلة الأمريكية "إف-35" ضمن المعرض الدولي الـ15 للطيران والفضاء "آيرو إنديا- 2025"
لقطة جوية للمقاتلة الأمريكية "إف-35" ضمن المعرض الدولي الـ15 للطيران والفضاء "آيرو إنديا- 2025"
فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الهندية، يؤدي مناورات في اليوم الثالث من أيام معرض "آيرو إنديا- 2025"
فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الهندية، يؤدي مناورات في اليوم الثالث من أيام معرض "آيرو إنديا- 2025"
مقاتلة روسية من طراز "سو- 57" وقاذفة مقاتلة من طراز "إف-35"، تستعدان لأداء مناورة جوية
مقاتلة روسية من طراز "سو- 57" وقاذفة مقاتلة من طراز "إف-35"، تستعدان لأداء مناورة جوية
فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الهندية، يستعرض مهاراته بمناورات بهلوانية في الجو
فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الهندية، يستعرض مهاراته بمناورات بهلوانية في الجو
صورة لقمرة القيادة للمقاتلة الروسية "سو-57"، في المعرض الدولي الـ15 للطيران والفضاء "آيرو إنديا- 2025"
صورة لقمرة القيادة للمقاتلة الروسية "سو-57"، في المعرض الدولي الـ15 للطيران والفضاء "آيرو إنديا- 2025"
المقاتلة الروسية "سو-57" تستعرض قدراتها في الجو
صورة لزوار المعرض الدولي الـ15 للطيران والفضاء "آيرو إنديا- 2025"، في قاعدة "يلاهانكا" الجوية الهندية
صورة لزوار المعرض الدولي الـ15 للطيران والفضاء "آيرو إنديا- 2025"، في قاعدة "يلاهانكا" الجوية الهندية