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https://sarabic.ae/20250214/الجيش-الأمريكي-يوقف-تجنيد-المتحولين-جنسيا-بقرار-فوري-1097791869.html
الجيش الأمريكي يوقف تجنيد المتحولين جنسيا بقرار فوري
الجيش الأمريكي يوقف تجنيد المتحولين جنسيا بقرار فوري
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أنه لن يقبل بعد الآن المتحولين جنسياً في الخدمة العسكرية، كما سيتوقف عن إجراء أو دعم أي عمليات تغيير الجنس للجنود. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T23:14+0000
2025-02-14T23:14+0000
الجيش الأمريكي
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأكد الجيش الأمريكي في بيان نشره على منصة "إكس" أن القرار يدخل حيز التنفيذ على الفور.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في خطاب تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني، أن السياسة الرسمية للولايات المتحدة ستقتصر على الاعتراف بجنسين فقط، الذكر والأنثى.كما ألغى في 22 يناير/كانون الثاني سياسات التنوع والمساواة والشمولية في الحكومة الأمريكية، واصفاً إياها بأنها تنطوي على تمييز.وأشار ترامب إلى أن سياسات الشمولية قد تنتهك الحقوق المدنية، داعياً المسؤولين إلى تشجيع التخلي عن سياسات التنوع والمساواة والشمولية.
https://sarabic.ae/20171223/محكمة-ترامب-قرار-منع-الجيش-متحول-تجنيد-جنسيا-1028685733.html
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الجيش الأمريكي, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الجيش الأمريكي, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الجيش الأمريكي يوقف تجنيد المتحولين جنسيا بقرار فوري

23:14 GMT 14.02.2025
© kollelngoomالجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© kollelngoom
تابعنا عبر
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أنه لن يقبل بعد الآن المتحولين جنسياً في الخدمة العسكرية، كما سيتوقف عن إجراء أو دعم أي عمليات تغيير الجنس للجنود.
وأكد الجيش الأمريكي في بيان نشره على منصة "إكس" أن القرار يدخل حيز التنفيذ على الفور.
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2017
محكمة ثانية ترفض محاولة ترامب منع الجيش من تجنيد متحولين جنسيا
23 ديسمبر 2017, 06:24 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في خطاب تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني، أن السياسة الرسمية للولايات المتحدة ستقتصر على الاعتراف بجنسين فقط، الذكر والأنثى.
كما ألغى في 22 يناير/كانون الثاني سياسات التنوع والمساواة والشمولية في الحكومة الأمريكية، واصفاً إياها بأنها تنطوي على تمييز.
وأشار ترامب إلى أن سياسات الشمولية قد تنتهك الحقوق المدنية، داعياً المسؤولين إلى تشجيع التخلي عن سياسات التنوع والمساواة والشمولية.
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