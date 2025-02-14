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https://sarabic.ae/20250214/حوت-أحدب-يبتلع-شابا-على-شواطئ-تشيلي-فيديو-1097766527.html
حوت أحدب يبتلع شابا على شواطئ تشيلي... فيديو
حوت أحدب يبتلع شابا على شواطئ تشيلي... فيديو
سبوتنيك عربي
سجلت الكاميرات مشاهد مثيرة للحظة قيام شاب بالتجديف أسفل حوت أحدب ضخم، الذي قام بابتلاع المياه بهدف جمع العوالق والأسماك الصغيرة التي يقتات عليها. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T07:45+0000
2025-02-14T07:45+0000
مجتمع
نادي الفيديو
حوت
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وكان شاب يبلغ من العمر 20 عامًا يمارس التجديف برفقة والده في خليج أجويلا التشيلي، عندما وقع الحادث، حيث قام الحوت بفتح فمه الضخم وابتلاع كمية ضخمة من المياه.يذكر أنه، ورغم ضخامة الحوت، إلا أنه لا يستطيع ابتلاع الإنسان بالكامل، لأن مريئه لا يتجاوز قطره 10 سنتيمترات.
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نادي الفيديو, حوت
نادي الفيديو, حوت

حوت أحدب يبتلع شابا على شواطئ تشيلي... فيديو

07:45 GMT 14.02.2025
© Photo / X/ Social Mediaحوت أحدب يبتلع رجلا في شواطئ تشيلي ونجاة الأخير
حوت أحدب يبتلع رجلا في شواطئ تشيلي ونجاة الأخير - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© Photo / X/ Social Media
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سجلت الكاميرات مشاهد مثيرة للحظة قيام شاب بالتجديف أسفل حوت أحدب ضخم، الذي قام بابتلاع المياه بهدف جمع العوالق والأسماك الصغيرة التي يقتات عليها.
وكان شاب يبلغ من العمر 20 عامًا يمارس التجديف برفقة والده في خليج أجويلا التشيلي، عندما وقع الحادث، حيث قام الحوت بفتح فمه الضخم وابتلاع كمية ضخمة من المياه.

ولوحظ اختفاء الشاب للحظات في فم الحوت، الذي عادة لا يشكل أي خطر على الإنسان أو على الأسماك الضخمة والحيتان.

وخرج الشاب بعد أن قام الحوت بلفظه من فمه وإخراجه، وظهر على سطح المياه مع قاربه الصغير لينجو بأعجوبة، وسط أجواء ماطرة بحسب المشاهد.

يذكر أنه، ورغم ضخامة الحوت، إلا أنه لا يستطيع ابتلاع الإنسان بالكامل، لأن مريئه لا يتجاوز قطره 10 سنتيمترات.
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