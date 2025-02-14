https://sarabic.ae/20250214/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يدعو-لتحرك-عاجل-في-السودان-1097782846.html

رئيس وزراء إثيوبيا يدعو لتحرك عاجل في السودان

رئيس وزراء إثيوبيا يدعو لتحرك عاجل في السودان

سبوتنيك عربي

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى تحرك عاجل بشأن السودان الذي يشهد حربا مشتعلة منذ أبريل/ نيسان 2023. 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T14:41+0000

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ونقل موقع "المشهد السودان" عن آبي أحمد، تصريحات أدلى بها في كلمته الافتتاحية لمؤتمر تم تنظيمه بشكل مشترك بين إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، على هامش قمة رؤساء دول الاتحاد، المقرّر عقدها يومي السبت والأحد.وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على ضرورة اتخاذ “خطوات فعلية” تجاه الأزمة في السودان، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بعد أسبوعين.وقال آبي أحمد: “في شهر رمضان، نحتاج تحركا عاجلا ومطلوبا، وليس فقط بالكلام، بل بالعمل على تقليل المعاناة في السودان”.وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن الصراع في السودان “فاقم معاناة الشعب السوداني”، وأسفر عن موجات نزوح ودمار كبيرين، داعيا المجتمع الدولي إلى “التضامن” لتلبية احتياجات الشعب السوداني، وضمان إمداده بالرعاية الصحية الأساسية، بينها العلاج واللقاحات والمياه النظيفة.وفي وقت سابق، توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يصل عدد اللاجئين السودانيين الفارين إلى الدول المجاورة إلى مليون شخص بنهاية العام الجاري، مع توقعات بتدفق مليون آخر بحلول عام 2025.جاء ذلك في تقرير، نُشر يوم الأربعاء الماضي، أشار إلى أن 3.3 مليون سوداني نزحوا منذ بداية النزاع المسلح في 15 أبريل/ نيسان 2023، بينما بدأ بعضهم بالعودة إلى البلاد، خاصة من مصر، بسبب استنفاد مدخراتهم وتراجع الدعم الإنساني، حسبما نقل موقع "سودان تربيون".أوضح التقرير أن خطة الاستجابة الإقليمية، التي تهدف إلى توفير المساعدة لـ5 ملايين شخص (بما في ذلك 880 ألفًا من مجتمعات الدول المضيفة)، تتطلب تمويلًا قدره 1.8 مليار دولار، كما لفت إلى أن دول الجوار كانت تستضيف نحو 800 ألف لاجئ سوداني قبل تصاعد الأزمة الحالية.أبرز التقرير أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل العنف الجنسي واستغلال الأطفال وتدمير مصادر العيش، تدفع آلاف المدنيين إلى الفرار. إلى جانب ذلك، تفاقمت الأوضاع بسبب شح الموارد الأساسية كالغذاء والخدمات الصحية، وتراجع فرص كسب العيش، وارتفاع التضخم في الدول المضيفة، ما زاد من مخاطر تعرض اللاجئين للاستغلال.

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