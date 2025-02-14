https://sarabic.ae/20250214/سعد-الحريري-يعلن-عودته-للعمل-السياسي-ويؤكد-دعمه-للعهد-والحكومة-1097786066.html

سعد الحريري يعلن عودته للعمل السياسي ويؤكد دعمه للعهد والحكومة

سعد الحريري يعلن عودته للعمل السياسي ويؤكد دعمه للعهد والحكومة

سبوتنيك عربي

شدد رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، على أهمية استمرار مشروع والده الوطني الذي أسس لمرحلة من التقدم والبناء في لبنان، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لاغتيال... 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T15:47+0000

2025-02-14T15:47+0000

2025-02-14T15:47+0000

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وأكد الحريري على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار والقرار 1701.كما تم التأكيد على أن تيار المستقبل، الذي يعتبر امتدادًا لرؤية رفيق الحريري، سيظل قويًا وموحدًا في مواجهة التحديات، مؤكدين التزامهم بقضايا لبنان الأساسية، وفي مقدمتها التضامن مع الشعب الفلسطيني.تطبيق وقف إطلاق النار والقرار 1701: ضرورة الالتزام الكاملقال سعد الحريري: "لنفترض تطبيق وقف إطلاق النار والقرار 1701 كاملاً، وهو يشمل خروج الاحتلال الإسرائيلي من كل القرى التي لا يزال موجودًا فيها"، مشيرًا إلى ضرورة التزام إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.مشروع رفيق الحريري: مستمر رغم التحدياتوأضاف الحريري: "بعد عشرين سنة، مشروع رفيق الحريري مستمر، ومن خلالكم مستمر بصيغة جديدة. من حاولوا القضاء على مشروعه، أنظروا أين أصبحوا". مشيرًا إلى أن المشروع الذي بدأه الحريري لا يزال حيًا ويواجه التحديات رغم المحاولات لعرقلته. وأكد: "كما قال الله تعالى: 'فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض'."تيار المستقبل: تيار الاعتدال والحداثةتابع الحريري: "بعد عشرين سنة، رفيق الحريري حاضر، وجمهور رفيق الحريري حاضر، في هذه الساحة وفي كل ساحاتنا. جمهور رفيق الحريري ليس فقط تيار المستقبل، بل هو تيار الاعتدال، تيار إعادة الإعمار، تيار الدولة، تيار المؤسسات، تيار الحريات، وتيار العروبة والحداثة والانفتاح والعيش الواحد بين كل اللبنانيين."الوعد بالاستمرار والتزام الحضور الوطنيأضاف الحريري: "جمهور رفيق الحريري هو كل لبناني يرى اليوم ما هو المطلوب لحماية لبنان وحماية الفرصة والأمل لنعود دولة قوية في بلد طبيعي. هذا التيار، تيار المستقبل، وهذا الجمهور، باقٍ هنا، وباقٍ معكم، وسيكون صوتكم في كل الاستحقاقات الوطنية، وفي كل المحطات المقبلة. كما قلت لكم سابقًا: 'كل شيء بوقته حلو'."التضامن مع فلسطين: موقف ثابت تجاه القضيةأوضح الحريري: "اليوم وقت لنفهم التغييرات الكبيرة التي حصلت عندنا وفي المنطقة، لنعلن تضامننا مع شعب فلسطين الجبار وقضيته العادلة وحقوقه. نحن نتمسك بحل الدولتين، الذي تبناه كل العرب هنا في بيروت وأيضًا تبناه المجتمع الدولي. المشكلة مع نتنياهو تكمن في الهروب من المسؤولية، والتحول من السلام إلى الحرب، حيث المشكلة تكمن في الاحتلال وقتل وتشريد الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن تحل لا على حساب مصر ولا على حساب الأردن ولا من حساب المملكة العربية السعودية".الذكرى العشرون لرفيق الحريري: عهد الاستمرار والتضامنوختم الحريري قائلًا: "اليوم هو وقت شهيدنا الكبير، الذكرى العشرين للرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل رفاقه الشهداء. أود أن أؤكد لكم أنه كما وقفتم إلى جانبي على مدى 20 عامًا، سأبقى إلى جانبكم ولن أترككم. سأكمل معكم لنمضي سويًا في مسيرة رفيق الحريري، مسيرة الاعتدال، والعيش المشترك، ولبنان أولًا، ثم أولًا ثم أولًا."

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