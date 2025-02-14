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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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لقاء سبوتنيك
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الجوع يفتك باليمنيين
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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30 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250214/ما-هي-المعادن-التي-يمكن-للولايات-المتحدة-الحصول-عليها-من-أوكرانيا؟---1097788692.html
ما هي المعادن التي يمكن للولايات المتحدة الحصول عليها من أوكرانيا؟
ما هي المعادن التي يمكن للولايات المتحدة الحصول عليها من أوكرانيا؟
سبوتنيك عربي
كشف تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، أن أراضي أوكرانيا تحتوي على 36 من أصل 50 معدنًا بالغ الأهمية للولايات المتحدة، ولكن يتم استخراج 7 منها فقط بكميات كبيرة، ويتم... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ما هي المعادن التي يمكن للولايات المتحدة الحصول عليها من أوكرانيا؟

16:33 GMT 14.02.2025
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كشف تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، أن أراضي أوكرانيا تحتوي على 36 من أصل 50 معدنًا بالغ الأهمية للولايات المتحدة، ولكن يتم استخراج 7 منها فقط بكميات كبيرة، ويتم استخراج سبعة فقط من أصل 50 معدنا مهما على نطاق صناعي، وبالتالي، تعد البلاد منتجًا مهمًا للتيتانيوم، وفي نهاية عام 2022، بلغت حصتها نحو 2%، وفي عام 2019 بلغت ذروتها عند 7%.
ما هي المعادن التي يمكن للولايات المتحدة الحصول عليها من أوكرانيا؟ - سبوتنيك عربي
ما هي المعادن التي يمكن للولايات المتحدة الحصول عليها من أوكرانيا؟ - سبوتنيك عربي
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