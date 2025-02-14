https://sarabic.ae/20250214/ما-هي-المعادن-التي-يمكن-للولايات-المتحدة-الحصول-عليها-من-أوكرانيا؟---1097788692.html
ما هي المعادن التي يمكن للولايات المتحدة الحصول عليها من أوكرانيا؟
ما هي المعادن التي يمكن للولايات المتحدة الحصول عليها من أوكرانيا؟
سبوتنيك عربي
كشف تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، أن أراضي أوكرانيا تحتوي على 36 من أصل 50 معدنًا بالغ الأهمية للولايات المتحدة، ولكن يتم استخراج 7 منها فقط بكميات كبيرة، ويتم... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T16:33+0000
2025-02-14T16:33+0000
2025-02-14T16:33+0000
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ما هي المعادن التي يمكن للولايات المتحدة الحصول عليها من أوكرانيا؟
كشف تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، أن أراضي أوكرانيا تحتوي على 36 من أصل 50 معدنًا بالغ الأهمية للولايات المتحدة، ولكن يتم استخراج 7 منها فقط بكميات كبيرة، ويتم استخراج سبعة فقط من أصل 50 معدنا مهما على نطاق صناعي، وبالتالي، تعد البلاد منتجًا مهمًا للتيتانيوم، وفي نهاية عام 2022، بلغت حصتها نحو 2%، وفي عام 2019 بلغت ذروتها عند 7%.