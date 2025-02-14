https://sarabic.ae/20250214/نائب-الرئيس-الأمريكي-روسيا-والصين-لا-تشكلان-تهديدا-رئيسيا-لأوروبا-فالخطر-موجود-داخل-المنطقة-1097778329.html

نائب الرئيس الأمريكي: روسيا والصين لا تشكلان تهديدا رئيسيا لأوروبا فالخطر موجود داخل المنطقة

نائب الرئيس الأمريكي: روسيا والصين لا تشكلان تهديدا رئيسيا لأوروبا فالخطر موجود داخل المنطقة

سبوتنيك عربي

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، اليوم الجمعة، أن روسيا والصين لا تشكلان تهديدا رئيسيا لأوروبا. 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T14:22+0000

2025-02-14T14:22+0000

2025-02-14T14:22+0000

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وقال فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن: "التهديد الأكبر لأوروبا والذي يقلقني، ليس الصين أو روسيا بل التهديد موجود داخل المنطقة".وينعقد، اليوم الجمعة، مؤتمر ميونيخ للأمن وسط حضور كبير من السياسيين والدبلوماسيين الغربيين، في أجواء يسودها القلق والتوتر على خلفية السياسة الأمريكية تجاه الصراع في أوكرانيا، وقضايا الشرق الأوسط.وذكرت وكالات أنباء غربية أن المؤتمر سيحضره أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 100 وزير، ويترقب المحللون باهتمام بالغ الخطاب الذي سيلقيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

https://sarabic.ae/20250214/السعودية-تعلن-موقفها-من-عقد-قمة-بين-بوتين-وترامب-على-أراضيها----عاجل-1097777024.html

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