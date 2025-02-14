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نائب الرئيس الأمريكي: روسيا والصين لا تشكلان تهديدا رئيسيا لأوروبا فالخطر موجود داخل المنطقة
نائب الرئيس الأمريكي: روسيا والصين لا تشكلان تهديدا رئيسيا لأوروبا فالخطر موجود داخل المنطقة
سبوتنيك عربي
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، اليوم الجمعة، أن روسيا والصين لا تشكلان تهديدا رئيسيا لأوروبا. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T14:22+0000
2025-02-14T14:22+0000
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وقال فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن: "التهديد الأكبر لأوروبا والذي يقلقني، ليس الصين أو روسيا بل التهديد موجود داخل المنطقة".وينعقد، اليوم الجمعة، مؤتمر ميونيخ للأمن وسط حضور كبير من السياسيين والدبلوماسيين الغربيين، في أجواء يسودها القلق والتوتر على خلفية السياسة الأمريكية تجاه الصراع في أوكرانيا، وقضايا الشرق الأوسط.وذكرت وكالات أنباء غربية أن المؤتمر سيحضره أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 100 وزير، ويترقب المحللون باهتمام بالغ الخطاب الذي سيلقيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
https://sarabic.ae/20250214/السعودية-تعلن-موقفها-من-عقد-قمة-بين-بوتين-وترامب-على-أراضيها----عاجل-1097777024.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

نائب الرئيس الأمريكي: روسيا والصين لا تشكلان تهديدا رئيسيا لأوروبا فالخطر موجود داخل المنطقة

14:22 GMT 14.02.2025
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، اليوم الجمعة، أن روسيا والصين لا تشكلان تهديدا رئيسيا لأوروبا.
وقال فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن: "التهديد الأكبر لأوروبا والذي يقلقني، ليس الصين أو روسيا بل التهديد موجود داخل المنطقة".

وأكد فانس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشعر بالقلق بشأن الأمن في أوروبا. والبيت الأبيض واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن التسوية الأوكرانية.

وينعقد، اليوم الجمعة، مؤتمر ميونيخ للأمن وسط حضور كبير من السياسيين والدبلوماسيين الغربيين، في أجواء يسودها القلق والتوتر على خلفية السياسة الأمريكية تجاه الصراع في أوكرانيا، وقضايا الشرق الأوسط.
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
السعودية تعلن موقفها من عقد قمة بين بوتين وترامب على أراضيها
13:04 GMT
وسيفتتح الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا (التوقيت المحلي)، وسيقدم خلال الافتتاح تقييما للوضع في السياسة الخارجية والأمنية.
وذكرت وكالات أنباء غربية أن المؤتمر سيحضره أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 100 وزير، ويترقب المحللون باهتمام بالغ الخطاب الذي سيلقيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
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