أحمد الشرع يتجول في شوارع إدلب السورية... فيديو
© AP Photoقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية
© AP Photo
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تداولت مصادر سورية، اليوم السبت، مشاهد لوصول الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى مدينة إدلب شمالي سوريا، وتجول في شوارعها.
ومثّلت إدلب، معقلا للمعارضة السورية المسلحة، التي استطاعت في النهاية الوصول إلى دمشق وإسقاط حكومة الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بقيادة أحمد الشرع.
🟠أحمد الشرع يتجول في محافظة إدلب السورية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 15, 2025
وصل الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى محافظة إدلب في أول زيارة له لمحافظة سورية بعد رحيل حكومة الأسد. pic.twitter.com/WZGzBbl5xV
يذكر أنه تم تعيين أحمد الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية، الشهر الماضي، وأصدر المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا "حل جيش النظام السابق وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام السابق، واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".
🔸وشوهد موكب أحمد الشرع يتجول في شوارع محافظة إدلب حيث تجمع عدد من المواطنين لالتقاط صور معه. pic.twitter.com/fz28HApuJu— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 15, 2025
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى المعارضة السورية على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.