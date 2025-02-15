الرجال أم النساء؟... دراسة تكشف من الأكثر كرما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
13:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
13:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حماس تعلن الاستمرار في تطبيق اتفاق غزة وفق الجدول الزمني، فرنسا تقدم مقترحاً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:17 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:33 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة تحقيق تسوية دائمة للأزمة الأوكرانية، وإسرائيل ترفض المقترح الفرنسي للانسحاب من لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250215/الرجال-أم-النساء؟-دراسة-تكشف-من-الأكثر-كرما-1097814922.html
الرجال أم النساء؟... دراسة تكشف من الأكثر كرما
الرجال أم النساء؟... دراسة تكشف من الأكثر كرما
سبوتنيك عربي
أجاب العلم أخيرا على سؤال محير لسنوات، وهو من الأكثر كرما وسخاء، الرجال أم النساء؟ 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T20:05+0000
2025-02-15T20:05+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097814766_0:0:1184:667_1920x0_80_0_0_b6f28d50307ae8c33fd378c31fdeae5c.jpg
وأظهرت الدراسة التي نُشرت في مجلة "PLOS ONE"، أن النساء هن الأكثر سخاء من الرجال، وذلك بناء على تجربة أجريت باستخدام "لعبة الدكتاتور"، التي تُستخدم لقياس السلوك الاقتصادي والاجتماعي.وشارك في التجربة أكثر من 1000 شخص، إذ مُنح كل لاعب مبلغ 10 يورو، وطلب منه تحديد المبلغ الذي يرغب في مشاركته مع شخص آخر مجهول، وفقا لتقارير غربية.وأظهرت نتائج الدراسة، أن النساء تبرعن بنحو 50% من أموالهن، في حين كان القرار الأكثر شيوعا بين الرجال هو الاحتفاظ بالمبلغ بالكامل.وفي المتوسط، منحت النساء 40% أكثر من الرجال، إذ تبرعن بـ3.50 يورو مقارنة بـ2.50 يورو قدمها الرجال.وأوضح الباحثون أن سمات شخصية، مثل الانفتاح والتعاطف تؤثر على الكرم، بينما كانت النساء الأكثر قدرة على التفكير أقل سخاء.وأشارت إحدى الباحثات في الدراسة، البروفيسورة مارينا بافان، إلى أن الحجم الكبير للعينة قد يكون سببا في الكشف عن هذا الفارق الواضح في الكرم بين الجنسين، وهو ما لم يظهر في دراسات سابقة ذات عينات أصغر.
https://sarabic.ae/20250201/دراسة-تكشف-عن-السبب-الأكبر-وراء-هروب-غالبية-النساء-من-صالة-الألعاب-الرياضية-1097385327.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097814766_55:0:1107:789_1920x0_80_0_0_11d6995521cf1ed6cab9c00a1f2106d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الأخبار
منوعات, الأخبار

الرجال أم النساء؟... دراسة تكشف من الأكثر كرما

20:05 GMT 15.02.2025
© Photo / Unsplash/ Allef Viniciusمحفظة نقود
محفظة نقود - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
محفظة نقود
© Photo / Unsplash/ Allef Vinicius
تابعنا عبر
أجاب العلم أخيرا على سؤال محير لسنوات، وهو من الأكثر كرما وسخاء، الرجال أم النساء؟
وأظهرت الدراسة التي نُشرت في مجلة "PLOS ONE"، أن النساء هن الأكثر سخاء من الرجال، وذلك بناء على تجربة أجريت باستخدام "لعبة الدكتاتور"، التي تُستخدم لقياس السلوك الاقتصادي والاجتماعي.
وشارك في التجربة أكثر من 1000 شخص، إذ مُنح كل لاعب مبلغ 10 يورو، وطلب منه تحديد المبلغ الذي يرغب في مشاركته مع شخص آخر مجهول، وفقا لتقارير غربية.
وأظهرت نتائج الدراسة، أن النساء تبرعن بنحو 50% من أموالهن، في حين كان القرار الأكثر شيوعا بين الرجال هو الاحتفاظ بالمبلغ بالكامل.
صالة الألعاب الرياضية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن السبب الأكبر وراء هروب غالبية النساء من صالة الألعاب الرياضية
1 فبراير, 17:11 GMT
وفي المتوسط، منحت النساء 40% أكثر من الرجال، إذ تبرعن بـ3.50 يورو مقارنة بـ2.50 يورو قدمها الرجال.
وأوضح الباحثون أن سمات شخصية، مثل الانفتاح والتعاطف تؤثر على الكرم، بينما كانت النساء الأكثر قدرة على التفكير أقل سخاء.
وأشارت إحدى الباحثات في الدراسة، البروفيسورة مارينا بافان، إلى أن الحجم الكبير للعينة قد يكون سببا في الكشف عن هذا الفارق الواضح في الكرم بين الجنسين، وهو ما لم يظهر في دراسات سابقة ذات عينات أصغر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала