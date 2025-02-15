https://sarabic.ae/20250215/الرجال-أم-النساء؟-دراسة-تكشف-من-الأكثر-كرما-1097814922.html
الرجال أم النساء؟... دراسة تكشف من الأكثر كرما
الرجال أم النساء؟... دراسة تكشف من الأكثر كرما
سبوتنيك عربي
أجاب العلم أخيرا على سؤال محير لسنوات، وهو من الأكثر كرما وسخاء، الرجال أم النساء؟ 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T20:05+0000
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وأظهرت الدراسة التي نُشرت في مجلة "PLOS ONE"، أن النساء هن الأكثر سخاء من الرجال، وذلك بناء على تجربة أجريت باستخدام "لعبة الدكتاتور"، التي تُستخدم لقياس السلوك الاقتصادي والاجتماعي.وشارك في التجربة أكثر من 1000 شخص، إذ مُنح كل لاعب مبلغ 10 يورو، وطلب منه تحديد المبلغ الذي يرغب في مشاركته مع شخص آخر مجهول، وفقا لتقارير غربية.وأظهرت نتائج الدراسة، أن النساء تبرعن بنحو 50% من أموالهن، في حين كان القرار الأكثر شيوعا بين الرجال هو الاحتفاظ بالمبلغ بالكامل.وفي المتوسط، منحت النساء 40% أكثر من الرجال، إذ تبرعن بـ3.50 يورو مقارنة بـ2.50 يورو قدمها الرجال.وأوضح الباحثون أن سمات شخصية، مثل الانفتاح والتعاطف تؤثر على الكرم، بينما كانت النساء الأكثر قدرة على التفكير أقل سخاء.وأشارت إحدى الباحثات في الدراسة، البروفيسورة مارينا بافان، إلى أن الحجم الكبير للعينة قد يكون سببا في الكشف عن هذا الفارق الواضح في الكرم بين الجنسين، وهو ما لم يظهر في دراسات سابقة ذات عينات أصغر.
https://sarabic.ae/20250201/دراسة-تكشف-عن-السبب-الأكبر-وراء-هروب-غالبية-النساء-من-صالة-الألعاب-الرياضية-1097385327.html
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منوعات, الأخبار
الرجال أم النساء؟... دراسة تكشف من الأكثر كرما
أجاب العلم أخيرا على سؤال محير لسنوات، وهو من الأكثر كرما وسخاء، الرجال أم النساء؟
وأظهرت الدراسة التي نُشرت في مجلة "PLOS ONE"، أن النساء هن الأكثر سخاء من الرجال، وذلك بناء على تجربة أجريت باستخدام "لعبة الدكتاتور"، التي تُستخدم لقياس السلوك الاقتصادي والاجتماعي.
وشارك في التجربة أكثر من 1000 شخص، إذ مُنح كل لاعب مبلغ 10 يورو، وطلب منه تحديد المبلغ الذي يرغب في مشاركته مع شخص آخر مجهول، وفقا لتقارير غربية.
وأظهرت نتائج الدراسة، أن النساء تبرعن بنحو 50% من أموالهن، في حين كان القرار الأكثر شيوعا بين الرجال هو الاحتفاظ بالمبلغ بالكامل.
وفي المتوسط، منحت النساء 40% أكثر من الرجال، إذ تبرعن بـ3.50 يورو مقارنة بـ2.50 يورو قدمها الرجال.
وأوضح الباحثون أن سمات شخصية، مثل الانفتاح والتعاطف تؤثر على الكرم، بينما كانت النساء الأكثر قدرة على التفكير أقل سخاء.
وأشارت إحدى الباحثات في الدراسة، البروفيسورة مارينا بافان، إلى أن الحجم الكبير للعينة قد يكون سببا في الكشف عن هذا الفارق الواضح في الكرم بين الجنسين، وهو ما لم يظهر في دراسات سابقة ذات عينات أصغر.