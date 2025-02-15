https://sarabic.ae/20250215/القنابل-الانزلاقية-سلاح-روسي-يرعب-جيوش-الناتو-1097813603.html

القنابل الانزلاقية.. سلاح روسي يرعب جيوش الناتو

القنابل الانزلاقية.. سلاح روسي يرعب جيوش الناتو

سبوتنيك عربي

تمتلك روسيا ترسانة ضخمة من القنابل الجوية التي يمكن إطلاقها من الجو ضد أهداف أرضية سواء كانت في مواقع مكشوفة أو حتى تحت تحصينات خرسانية. 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T19:08+0000

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2025-02-15T19:08+0000

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وخلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، استخدمت روسيا القنابل الانزلاقية، التي لا يمتلك الجيش الأوكراني وحلفائه من دول "الناتو" وسائل دفاعية تستطيع اعتراضها بكفاءة، حسب تقرير نشرته مجلة أمريكية.ويقول التقرير إن القنابل الانزلاقية الروسية حرمت واضعي الخطط الدفاعية للناتو من النوم ليلا، مشيرا إلى أن أبرز دليل على خطورتها وقوتها التدميرية الهائلة، هو إنشاء تشكيل دفاعي خاص بمواجهتها.ويطلق مصطلح القنابل الانزلاقية الروسية على القنابل التقليدية التي طورتها موسكو لتتحول مما يطلق عليه بـ"القنابل الغبية" إلى "قنابل ذكية" تستطيع توجيه نفسها بالانزلاق نحو الهدف في مسارات غير ثابتة، على خلاف القنابل التقليدية، التي تتبع مسارات ثابتة بالقصور الذاتي وتكون دقة إصابتها منخفضة.وتعتمد تلك القنابل على تزويدها بأنظمة توجيه وزعانف تحولها إلى سلاح مرعب لا يمكن السيطرة عليه لأنه تختلف عن الصواريخ أو الأسلحة الأخرى التي تنطلق من مسافات بعيدة بصورة تمكن أنظمة الدفاع الجوي من توقع مسارها واعتراضها قبل إصابة الهدف.كما أن إطلاق القنابل الانزلاقية من الطائرات بنظام توجيه متطور وزعانف تمكنها من تعديل مسارها بعد الإطلاق يجعل عملية الاعتراض في غاية الصعوبة لأن مسار القنبلة يكون قصيرا جدا، ويتخذ مسارا منحدرا يصعب اعتراضه خاصة عندما يتم إطلاقه من ارتفاعات منخفضة.وأشارت المجلة إلى أن أبرز مثالين على القنابل الخارقة الروسية قنابل "فاب - 500" و"فاب - 1500"، وهي قنابل تم تطويرها لتتحول إلى قنابل مرعبة لا يمكن اعتراضها.

https://sarabic.ae/20240313/سو-34-الروسية-توجه-ضربة-مباشرة-لمركز-قيادة-أوكراني-بقنبلة-فاب-500-الموجهة-فيديو-1086929013.html

https://sarabic.ae/20231004/كاب---1500-قنبلة-روسية-خارقة-ذاتية-التوجيه--1081655414.html

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