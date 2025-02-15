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https://sarabic.ae/20250215/القنابل-الانزلاقية-سلاح-روسي-يرعب-جيوش-الناتو-1097813603.html
القنابل الانزلاقية.. سلاح روسي يرعب جيوش الناتو
القنابل الانزلاقية.. سلاح روسي يرعب جيوش الناتو
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا ترسانة ضخمة من القنابل الجوية التي يمكن إطلاقها من الجو ضد أهداف أرضية سواء كانت في مواقع مكشوفة أو حتى تحت تحصينات خرسانية. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T19:08+0000
2025-02-15T19:08+0000
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وخلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، استخدمت روسيا القنابل الانزلاقية، التي لا يمتلك الجيش الأوكراني وحلفائه من دول "الناتو" وسائل دفاعية تستطيع اعتراضها بكفاءة، حسب تقرير نشرته مجلة أمريكية.ويقول التقرير إن القنابل الانزلاقية الروسية حرمت واضعي الخطط الدفاعية للناتو من النوم ليلا، مشيرا إلى أن أبرز دليل على خطورتها وقوتها التدميرية الهائلة، هو إنشاء تشكيل دفاعي خاص بمواجهتها.ويطلق مصطلح القنابل الانزلاقية الروسية على القنابل التقليدية التي طورتها موسكو لتتحول مما يطلق عليه بـ"القنابل الغبية" إلى "قنابل ذكية" تستطيع توجيه نفسها بالانزلاق نحو الهدف في مسارات غير ثابتة، على خلاف القنابل التقليدية، التي تتبع مسارات ثابتة بالقصور الذاتي وتكون دقة إصابتها منخفضة.وتعتمد تلك القنابل على تزويدها بأنظمة توجيه وزعانف تحولها إلى سلاح مرعب لا يمكن السيطرة عليه لأنه تختلف عن الصواريخ أو الأسلحة الأخرى التي تنطلق من مسافات بعيدة بصورة تمكن أنظمة الدفاع الجوي من توقع مسارها واعتراضها قبل إصابة الهدف.كما أن إطلاق القنابل الانزلاقية من الطائرات بنظام توجيه متطور وزعانف تمكنها من تعديل مسارها بعد الإطلاق يجعل عملية الاعتراض في غاية الصعوبة لأن مسار القنبلة يكون قصيرا جدا، ويتخذ مسارا منحدرا يصعب اعتراضه خاصة عندما يتم إطلاقه من ارتفاعات منخفضة.وأشارت المجلة إلى أن أبرز مثالين على القنابل الخارقة الروسية قنابل "فاب - 500" و"فاب - 1500"، وهي قنابل تم تطويرها لتتحول إلى قنابل مرعبة لا يمكن اعتراضها.
https://sarabic.ae/20240313/سو-34-الروسية-توجه-ضربة-مباشرة-لمركز-قيادة-أوكراني-بقنبلة-فاب-500-الموجهة-فيديو-1086929013.html
https://sarabic.ae/20231004/كاب---1500-قنبلة-روسية-خارقة-ذاتية-التوجيه--1081655414.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو

القنابل الانزلاقية.. سلاح روسي يرعب جيوش الناتو

19:08 GMT 15.02.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقنبلة فاب 500 الروسية التي يتم إسقاطها من الجو
قنبلة فاب 500 الروسية التي يتم إسقاطها من الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمتلك روسيا ترسانة ضخمة من القنابل الجوية التي يمكن إطلاقها من الجو ضد أهداف أرضية سواء كانت في مواقع مكشوفة أو حتى تحت تحصينات خرسانية.
وخلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، استخدمت روسيا القنابل الانزلاقية، التي لا يمتلك الجيش الأوكراني وحلفائه من دول "الناتو" وسائل دفاعية تستطيع اعتراضها بكفاءة، حسب تقرير نشرته مجلة أمريكية.
الأسلحة الروسية: المقاتلة سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-34" الروسية توجه ضربة مباشرة لمركز قيادة أوكراني بقنبلة "فاب-500" الموجهة... فيديو
13 مارس 2024, 08:00 GMT
ويقول التقرير إن القنابل الانزلاقية الروسية حرمت واضعي الخطط الدفاعية للناتو من النوم ليلا، مشيرا إلى أن أبرز دليل على خطورتها وقوتها التدميرية الهائلة، هو إنشاء تشكيل دفاعي خاص بمواجهتها.
ويطلق مصطلح القنابل الانزلاقية الروسية على القنابل التقليدية التي طورتها موسكو لتتحول مما يطلق عليه بـ"القنابل الغبية" إلى "قنابل ذكية" تستطيع توجيه نفسها بالانزلاق نحو الهدف في مسارات غير ثابتة، على خلاف القنابل التقليدية، التي تتبع مسارات ثابتة بالقصور الذاتي وتكون دقة إصابتها منخفضة.
كاب - 1500... قنبلة روسية خارقة ذاتية التوجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
وسائط متعددة
"كاب - 1500"... قنبلة روسية خارقة ذاتية التوجيه
4 أكتوبر 2023, 12:36 GMT
وتعتمد تلك القنابل على تزويدها بأنظمة توجيه وزعانف تحولها إلى سلاح مرعب لا يمكن السيطرة عليه لأنه تختلف عن الصواريخ أو الأسلحة الأخرى التي تنطلق من مسافات بعيدة بصورة تمكن أنظمة الدفاع الجوي من توقع مسارها واعتراضها قبل إصابة الهدف.
كما أن إطلاق القنابل الانزلاقية من الطائرات بنظام توجيه متطور وزعانف تمكنها من تعديل مسارها بعد الإطلاق يجعل عملية الاعتراض في غاية الصعوبة لأن مسار القنبلة يكون قصيرا جدا، ويتخذ مسارا منحدرا يصعب اعتراضه خاصة عندما يتم إطلاقه من ارتفاعات منخفضة.
وأشارت المجلة إلى أن أبرز مثالين على القنابل الخارقة الروسية قنابل "فاب - 500" و"فاب - 1500"، وهي قنابل تم تطويرها لتتحول إلى قنابل مرعبة لا يمكن اعتراضها.
© Sputnikكاب - 1500"... قنبلة روسية خارقة ذاتية التوجيه
كاب - 1500... قنبلة روسية خارقة ذاتية التوجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
كاب - 1500"... قنبلة روسية خارقة ذاتية التوجيه
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