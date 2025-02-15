https://sarabic.ae/20250215/خنزير-الماء-يعتقل-تاجر-مخدرات-فيديو--1097794923.html
"خنزير الماء" يعتقل تاجر مخدرات... فيديو
"خنزير الماء" يعتقل تاجر مخدرات... فيديو
سبوتنيك عربي
فاجأت الشرطة الوطنية في بيرو الجميع، سواء من السلك الشرطي، أو من مجرمي تهريب المخدرات، أو من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بأساليبها المبتكرة والغريبة في القبض... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T07:00+0000
2025-02-15T07:00+0000
2025-02-15T07:00+0000
مجتمع
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ونشرت الشرطة الوطنية في البيرو مشهدا طريفا لقيام شرطي تابع لها بالتنكر وإلقاء القبض على أحد تجار المخدرات، بعد ارتدائه زي أحد أكبر القوارض في العالم.وتنكر الشرطي بزي "خنزير الماء" (كابيبارا)، الذي يصنف على أنه أحد أكبر القوارض في العالم، بهدف الإيقاع بأحد تجار المخدرات.وظهر "الشرطي القارض" وهو ينفذ عملية الاعتقال بالاستعانه مع زملائه، ويمسك بالمجرم.
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"خنزير الماء" يعتقل تاجر مخدرات... فيديو
فاجأت الشرطة الوطنية في بيرو الجميع، سواء من السلك الشرطي، أو من مجرمي تهريب المخدرات، أو من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بأساليبها المبتكرة والغريبة في القبض على المجرمين.
ونشرت الشرطة الوطنية في البيرو مشهدا طريفا لقيام شرطي تابع لها بالتنكر وإلقاء القبض على أحد تجار المخدرات، بعد ارتدائه زي أحد أكبر القوارض في العالم.
وتنكر الشرطي بزي "خنزير الماء" (كابيبارا)، الذي يصنف على أنه أحد أكبر القوارض في العالم، بهدف الإيقاع بأحد تجار المخدرات.
وظهر "الشرطي القارض" وهو ينفذ عملية الاعتقال بالاستعانه مع زملائه، ويمسك بالمجرم.