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غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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مرايا العلوم
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مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
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عالم سبوتنيك
حماس تعلن الاستمرار في تطبيق اتفاق غزة وفق الجدول الزمني، فرنسا تقدم مقترحاً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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https://sarabic.ae/20250215/خنزير-الماء-يعتقل-تاجر-مخدرات-فيديو--1097794923.html
"خنزير الماء" يعتقل تاجر مخدرات... فيديو
"خنزير الماء" يعتقل تاجر مخدرات... فيديو
سبوتنيك عربي
فاجأت الشرطة الوطنية في بيرو الجميع، سواء من السلك الشرطي، أو من مجرمي تهريب المخدرات، أو من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بأساليبها المبتكرة والغريبة في القبض... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T07:00+0000
2025-02-15T07:00+0000
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ونشرت الشرطة الوطنية في البيرو مشهدا طريفا لقيام شرطي تابع لها بالتنكر وإلقاء القبض على أحد تجار المخدرات، بعد ارتدائه زي أحد أكبر القوارض في العالم.وتنكر الشرطي بزي "خنزير الماء" (كابيبارا)، الذي يصنف على أنه أحد أكبر القوارض في العالم، بهدف الإيقاع بأحد تجار المخدرات.وظهر "الشرطي القارض" وهو ينفذ عملية الاعتقال بالاستعانه مع زملائه، ويمسك بالمجرم.
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"خنزير الماء" يعتقل تاجر مخدرات... فيديو

07:00 GMT 15.02.2025
© Photo / wikipediaطائر يقف على رأس خنزير الماء (كابيبارا) في إحدى البراري
طائر يقف على رأس خنزير الماء (كابيبارا) في إحدى البراري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Photo / wikipedia
تابعنا عبر
فاجأت الشرطة الوطنية في بيرو الجميع، سواء من السلك الشرطي، أو من مجرمي تهريب المخدرات، أو من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بأساليبها المبتكرة والغريبة في القبض على المجرمين.
ونشرت الشرطة الوطنية في البيرو مشهدا طريفا لقيام شرطي تابع لها بالتنكر وإلقاء القبض على أحد تجار المخدرات، بعد ارتدائه زي أحد أكبر القوارض في العالم.
وتنكر الشرطي بزي "خنزير الماء" (كابيبارا)، الذي يصنف على أنه أحد أكبر القوارض في العالم، بهدف الإيقاع بأحد تجار المخدرات.
وظهر "الشرطي القارض" وهو ينفذ عملية الاعتقال بالاستعانه مع زملائه، ويمسك بالمجرم.
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