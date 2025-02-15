دولة عربية تعلن انقطاع الكهرباء لديها لمدة أسبوع
© Photo / Unsplash/ Andrey Metelevأبراج كهرباء
© Photo / Unsplash/ Andrey Metelev
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أعلنت دولة عربية عن بدءها في أعمال صيانة محطات الكهرباء لديها، ابتداءا من اليوم السبت الموافق 15 فبراير/ شباط الجاري، وحتى 22 من الشهر نفسه، بغرض رفع كفاءة الشبكة، وتحسين قدرتها على مواجهة مختلف الظروف.
وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، أن الصيانة ستشمل محطات تحويلية في جميع المحافظات، ما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق لمدة 4 ساعات يوميا، مع إمكانية التعديل حسب الحاجة، وفقا لمنصة "الطاقة".
يأتي هذا الإجراء بعد أزمة شهدها قطاع الكهرباء في الكويت العام الماضي، عندما أدى ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة إلى زيادة الطلب على الطاقة، مما اضطر وزارة الكهرباء الكويتية إلى تطبيق قطع مبرمج للتيار.
إعلان هام | Important Announcement— وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 🇰🇼 (@mew_kwt) February 15, 2025
أعمال الصيانة لبعض محطات التحويل الثانوية في المحافظات الست من تاريخ 15/02/2025 الى تاريخ 22/02/2025
كما يمكنك الاطلاع على جدول الصيانة عن طريق الرابط التالي:https://t.co/ft8eMjhmMx
Maintenance work will begin for secondary substations in… pic.twitter.com/pQQGDmNRyA
وتشمل أعمال الصيانة مناطق متعددة، مثل الدعية، والصباح الصحية، والمهبولة، وسعد العبد الله، والنسيم، واليرموك، وعبد الله مبارك، والسالمية، وصباح السالم، وإشبيلية، والفحيحيل، والمنقف، والقصور، والفيحاء، والفنطاس، وغيرها.
24 يونيو 2024, 10:48 GMT
كما تعاقدت وزارة الكهرباء الكويتية مع شركة "الغانم إنترناشيونال" لتوسعة محطة الصبية، مضيفةً 250 ميغاواط إلى الشبكة، بتكلفة تقارب 118 مليون دينار كويتي (383.78 مليون دولار أميركي)، لتعزيز استقرار التيار الكهربائي في المستقبل.