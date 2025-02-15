دولة عربية تعلن انقطاع الكهرباء لديها لمدة أسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
13:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
13:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حماس تعلن الاستمرار في تطبيق اتفاق غزة وفق الجدول الزمني، فرنسا تقدم مقترحاً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:17 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:33 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة تحقيق تسوية دائمة للأزمة الأوكرانية، وإسرائيل ترفض المقترح الفرنسي للانسحاب من لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250215/دولة-عربية-تعلن-انقطاع-الكهرباء-لديها-لمدة-أسبوع-1097813460.html
دولة عربية تعلن انقطاع الكهرباء لديها لمدة أسبوع
دولة عربية تعلن انقطاع الكهرباء لديها لمدة أسبوع
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية عن بدءها في أعمال صيانة محطات الكهرباء لديها، ابتداءا من اليوم السبت الموافق 15 فبراير/ شباط الجاري، وحتى 22 من الشهر نفسه، بغرض رفع كفاءة... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T18:29+0000
2025-02-15T18:29+0000
مجتمع
الكويت
أخبار الكويت اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097813291_0:0:1156:651_1920x0_80_0_0_a6f6c68b7c9630434e7f761a256a081a.jpg
وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، أن الصيانة ستشمل محطات تحويلية في جميع المحافظات، ما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق لمدة 4 ساعات يوميا، مع إمكانية التعديل حسب الحاجة، وفقا لمنصة "الطاقة".يأتي هذا الإجراء بعد أزمة شهدها قطاع الكهرباء في الكويت العام الماضي، عندما أدى ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة إلى زيادة الطلب على الطاقة، مما اضطر وزارة الكهرباء الكويتية إلى تطبيق قطع مبرمج للتيار.وتشمل أعمال الصيانة مناطق متعددة، مثل الدعية، والصباح الصحية، والمهبولة، وسعد العبد الله، والنسيم، واليرموك، وعبد الله مبارك، والسالمية، وصباح السالم، وإشبيلية، والفحيحيل، والمنقف، والقصور، والفيحاء، والفنطاس، وغيرها.كما تعاقدت وزارة الكهرباء الكويتية مع شركة "الغانم إنترناشيونال" لتوسعة محطة الصبية، مضيفةً 250 ميغاواط إلى الشبكة، بتكلفة تقارب 118 مليون دينار كويتي (383.78 مليون دولار أميركي)، لتعزيز استقرار التيار الكهربائي في المستقبل.
https://sarabic.ae/20240624/الكويت-تتخذ-إجراءات-لمواجهة-أزمة-الكهرباء-أبرزها-إيقاف-المصانع-في-ساعات-الذروة-1090127610.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097813291_129:0:1156:770_1920x0_80_0_0_97ec8b410a22b30266d40765194845e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الكويت اليوم
الكويت, أخبار الكويت اليوم

دولة عربية تعلن انقطاع الكهرباء لديها لمدة أسبوع

18:29 GMT 15.02.2025
© Photo / Unsplash/ Andrey Metelevأبراج كهرباء
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Photo / Unsplash/ Andrey Metelev
تابعنا عبر
أعلنت دولة عربية عن بدءها في أعمال صيانة محطات الكهرباء لديها، ابتداءا من اليوم السبت الموافق 15 فبراير/ شباط الجاري، وحتى 22 من الشهر نفسه، بغرض رفع كفاءة الشبكة، وتحسين قدرتها على مواجهة مختلف الظروف.
وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، أن الصيانة ستشمل محطات تحويلية في جميع المحافظات، ما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق لمدة 4 ساعات يوميا، مع إمكانية التعديل حسب الحاجة، وفقا لمنصة "الطاقة".
يأتي هذا الإجراء بعد أزمة شهدها قطاع الكهرباء في الكويت العام الماضي، عندما أدى ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة إلى زيادة الطلب على الطاقة، مما اضطر وزارة الكهرباء الكويتية إلى تطبيق قطع مبرمج للتيار.
وتشمل أعمال الصيانة مناطق متعددة، مثل الدعية، والصباح الصحية، والمهبولة، وسعد العبد الله، والنسيم، واليرموك، وعبد الله مبارك، والسالمية، وصباح السالم، وإشبيلية، والفحيحيل، والمنقف، والقصور، والفيحاء، والفنطاس، وغيرها.
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
الكويت تتخذ إجراءات لمواجهة أزمة الكهرباء أبرزها إيقاف المصانع في ساعات الذروة
24 يونيو 2024, 10:48 GMT
كما تعاقدت وزارة الكهرباء الكويتية مع شركة "الغانم إنترناشيونال" لتوسعة محطة الصبية، مضيفةً 250 ميغاواط إلى الشبكة، بتكلفة تقارب 118 مليون دينار كويتي (383.78 مليون دولار أميركي)، لتعزيز استقرار التيار الكهربائي في المستقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала