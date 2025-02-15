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https://sarabic.ae/20250215/عباس-واهم-من-يعتقد-أن-بإمكانه-فرض-صفقة-قرن-جديدة-أو-تهجير-شعبنا-والاستيلاء-على-أرضنا-1097800424.html
عباس: واهم من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة أو تهجير شعبنا والاستيلاء على أرضنا
عباس: واهم من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة أو تهجير شعبنا والاستيلاء على أرضنا
سبوتنيك عربي
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، محذرا من أن مثل هذه الدعوات لن تجلب السلام، بل ستبقي المنطقة في دوامة... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T09:45+0000
2025-02-15T09:45+0000
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
محمود عباس
العالم العربي
الأخبار
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، جاء ذلك خلال كلمته أمام القمة الأفريقية الـ38 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت.وأضاف عباس أن الدعوات لتهجير الفلسطينيين تهدف إلى التغطية على الجرائم المرتكبة في غزة والاستيطان في الضفة الغربية.وأوضح أن الحل الوحيد لمليون ونصف إنسان في غزة هو عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948، وفقا للقرار الأممي 194، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الممارسات الإسرائيلية التي تهدد حل الدولتين.وشدد عباس على التزامه بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن 242 و338، داعيا إلى إنهاء الاحتلال وفق مبادرة السلام العربية.وفي ختام حديثه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف الدول التي رفضت تهجير الفلسطينيين ودعمت حقهم في الاستقلال.
https://sarabic.ae/20250117/محمود-عباس-يؤكد-أن-السلطة-الفلسطينية-مستعدة-لتحمل-المسؤولية-الكاملة-في-غزة-1096886982.html
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أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, محمود عباس, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, محمود عباس, العالم العربي, الأخبار

عباس: واهم من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة أو تهجير شعبنا والاستيلاء على أرضنا

09:45 GMT 15.02.2025
© AP Photo / Issam Rimawi محمود عباس
محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Issam Rimawi
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جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، محذرا من أن مثل هذه الدعوات لن تجلب السلام، بل ستبقي المنطقة في دوامة العنف.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، جاء ذلك خلال كلمته أمام القمة الأفريقية الـ38 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت.

وقال الرئيس الفلسطيني: "واهم من يعتقد انه بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة، أو تهجير شعبنا الفلسطيني والاستيلاء على أي شبر من أرضنا".

وأضاف عباس أن الدعوات لتهجير الفلسطينيين تهدف إلى التغطية على الجرائم المرتكبة في غزة والاستيطان في الضفة الغربية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
محمود عباس يؤكد أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل المسؤولية الكاملة في غزة
17 يناير, 18:21 GMT
وأوضح أن الحل الوحيد لمليون ونصف إنسان في غزة هو عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948، وفقا للقرار الأممي 194، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الممارسات الإسرائيلية التي تهدد حل الدولتين.
وشدد عباس على التزامه بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن 242 و338، داعيا إلى إنهاء الاحتلال وفق مبادرة السلام العربية.

كما أكد أهمية التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، داعيًا إلى دعم المؤتمر الدولي للسلام في الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران المقبل، لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة.

وفي ختام حديثه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف الدول التي رفضت تهجير الفلسطينيين ودعمت حقهم في الاستقلال.
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