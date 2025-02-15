https://sarabic.ae/20250215/عباس-واهم-من-يعتقد-أن-بإمكانه-فرض-صفقة-قرن-جديدة-أو-تهجير-شعبنا-والاستيلاء-على-أرضنا-1097800424.html

عباس: واهم من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة أو تهجير شعبنا والاستيلاء على أرضنا

عباس: واهم من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة أو تهجير شعبنا والاستيلاء على أرضنا

سبوتنيك عربي

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، محذرا من أن مثل هذه الدعوات لن تجلب السلام، بل ستبقي المنطقة في دوامة... 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T09:45+0000

2025-02-15T09:45+0000

2025-02-15T09:45+0000

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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، جاء ذلك خلال كلمته أمام القمة الأفريقية الـ38 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت.وأضاف عباس أن الدعوات لتهجير الفلسطينيين تهدف إلى التغطية على الجرائم المرتكبة في غزة والاستيطان في الضفة الغربية.وأوضح أن الحل الوحيد لمليون ونصف إنسان في غزة هو عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948، وفقا للقرار الأممي 194، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الممارسات الإسرائيلية التي تهدد حل الدولتين.وشدد عباس على التزامه بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن 242 و338، داعيا إلى إنهاء الاحتلال وفق مبادرة السلام العربية.وفي ختام حديثه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف الدول التي رفضت تهجير الفلسطينيين ودعمت حقهم في الاستقلال.

https://sarabic.ae/20250117/محمود-عباس-يؤكد-أن-السلطة-الفلسطينية-مستعدة-لتحمل-المسؤولية-الكاملة-في-غزة-1096886982.html

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أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, محمود عباس, العالم العربي, الأخبار