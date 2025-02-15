عزاء في الجزائر يتحول إلى احتفال وأفراح

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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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22 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
13:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
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29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
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شؤون عسكرية
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17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حماس تعلن الاستمرار في تطبيق اتفاق غزة وفق الجدول الزمني، فرنسا تقدم مقترحاً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة تحقيق تسوية دائمة للأزمة الأوكرانية، وإسرائيل ترفض المقترح الفرنسي للانسحاب من لبنان
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250215/عزاء-في-الجزائر-يتحول-إلى-احتفال-وأفراح-1097811782.html
عزاء في الجزائر يتحول إلى احتفال وأفراح
عزاء في الجزائر يتحول إلى احتفال وأفراح
سبوتنيك عربي
شهدت ولاية خنشلة الجزائرية واقعة غريبة، حيث تحول عزاء شابين من عائلة واحدة إلى احتفال كبير. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T16:45+0000
2025-02-15T16:45+0000
مجتمع
الجزائر
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وكان الأهالي قد أقاموا مجلس عزاء، بعد ورود أخبار عن وفاة الشابين، نسيم وابن عمه الطاهر مصباحي، خلال رحلة هجرة غير شرعية عبر لاتفيا وبيلاروسيا.إلا أنه وخلال العزاء، جاءت المكالمة المفاجئة التي نفت الخبر، ليعم الفرح وتُطلق الألعاب النارية احتفالا بسلامة الشابين.وعبّر والد أحد الشابين عن امتنانه قائلا: "نحمد الله كثيرا على عودتهما سالمين"، فيما اجتاحت مواقع التواصل تعليقات الفرح والتهاني بنجاتهما. فيما دعا الكثيرون لأن تكون هذه الحادثة درسا لبقية الشباب الذين يفكرون في خوض تجربة "الحرقة" (الهجرة غير الشرعية)، سواء عن طريق البر أو البحر.
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الجزائر, منوعات, الأخبار
الجزائر, منوعات, الأخبار

عزاء في الجزائر يتحول إلى احتفال وأفراح

16:45 GMT 15.02.2025
© Photo / Unsplash/ The Good Funeral Guideتابوت
تابوت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Photo / Unsplash/ The Good Funeral Guide
تابعنا عبر
شهدت ولاية خنشلة الجزائرية واقعة غريبة، حيث تحول عزاء شابين من عائلة واحدة إلى احتفال كبير.
وكان الأهالي قد أقاموا مجلس عزاء، بعد ورود أخبار عن وفاة الشابين، نسيم وابن عمه الطاهر مصباحي، خلال رحلة هجرة غير شرعية عبر لاتفيا وبيلاروسيا.
إلا أنه وخلال العزاء، جاءت المكالمة المفاجئة التي نفت الخبر، ليعم الفرح وتُطلق الألعاب النارية احتفالا بسلامة الشابين.
وعبّر والد أحد الشابين عن امتنانه قائلا: "نحمد الله كثيرا على عودتهما سالمين"، فيما اجتاحت مواقع التواصل تعليقات الفرح والتهاني بنجاتهما.
فيما دعا الكثيرون لأن تكون هذه الحادثة درسا لبقية الشباب الذين يفكرون في خوض تجربة "الحرقة" (الهجرة غير الشرعية)، سواء عن طريق البر أو البحر.
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