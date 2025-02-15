عزاء في الجزائر يتحول إلى احتفال وأفراح
© Photo / Unsplash/ The Good Funeral Guideتابوت
© Photo / Unsplash/ The Good Funeral Guide
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شهدت ولاية خنشلة الجزائرية واقعة غريبة، حيث تحول عزاء شابين من عائلة واحدة إلى احتفال كبير.
وكان الأهالي قد أقاموا مجلس عزاء، بعد ورود أخبار عن وفاة الشابين، نسيم وابن عمه الطاهر مصباحي، خلال رحلة هجرة غير شرعية عبر لاتفيا وبيلاروسيا.
إلا أنه وخلال العزاء، جاءت المكالمة المفاجئة التي نفت الخبر، ليعم الفرح وتُطلق الألعاب النارية احتفالا بسلامة الشابين.
في الجزائر، جنازة تتحول إلى عرس بمكالمة واحدة!— مجتمعنا (@KSASociety) February 15, 2025
شهدت ولاية خنشلة الجزائرية موقفًا مؤثرًا ومفاجئًا حيث تحولت جنازة شابين إلى عرس في لحظات.
أهالي الولاية اجتمعوا لتوديع شابين أُعلن عن وفاتهما خلال رحلة هجرة غير شرعية وخيّم الحزن على الجميع، لكن مكالمة هاتفية مفاجئة قلبت المشهد… pic.twitter.com/8ACWSiqXGC
وعبّر والد أحد الشابين عن امتنانه قائلا: "نحمد الله كثيرا على عودتهما سالمين"، فيما اجتاحت مواقع التواصل تعليقات الفرح والتهاني بنجاتهما.
فيما دعا الكثيرون لأن تكون هذه الحادثة درسا لبقية الشباب الذين يفكرون في خوض تجربة "الحرقة" (الهجرة غير الشرعية)، سواء عن طريق البر أو البحر.