https://sarabic.ae/20250215/في-مفاجأة-مذهلة-لجماهيره-الأهلي-المصري-يعلن-رسميا-عن-أمنية-طال-انتظارها-فيديو-1097794748.html

في مفاجأة مذهلة لجماهيره.. الأهلي المصري يعلن رسميا عن "أمنية طال انتظارها"... فيديو

في مفاجأة مذهلة لجماهيره.. الأهلي المصري يعلن رسميا عن "أمنية طال انتظارها"... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن النادي الأهلي في حفل تاريخي أقيم في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر في مصر، تفاصيل تصميم الاستاد الجديد، وسط حضور مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، والنسخة... 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T06:58+0000

2025-02-15T06:58+0000

2025-02-15T06:58+0000

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حفل مشروع القرن بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره، أقيم مساء الجمعة، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والعامة، مع تواجد وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتواجد النسخة الأصلية لكأس مونديال الأندية 2025.وكشفت شركة القلعة الحمراء عن تصميم استاد النادي الأهلي الجديد، المقرر أن يتم إنشاؤه خلال السنوات الـ 4 المقبلة.ووفقا للشركة، يتسع الملعب لـ 42 ألف مشجع، وفي الحفلات الموسيقية تصل سعته إلى 57,797 متفرجا.ويتضمن الاستاد مطاعم ومقاهي ومنطقة ترفيهية وموقف سيارات يتسع لآلاف السيارات، وجاء تصميم الملعب بدون "تراك" ليقترب المشاهدون أكثر من الملعب.وتشمل مقصورات الشخصيات المهمة 72 جناحا حصريا، و80 مقصورة فاخرة، و73 جناحا فاخرة.كما يحتوي الملعب على شاشة عملاقة لمتابعة المباريات، ومتاجر رسمية لشراء المنتجات والتذكارات.من جانبه، قال محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء: "نعرف أن جمهور الأهلي يريد أن يتسع الاستاد لـ 90 ألف متفرج وطلبنا ذلك بالفعل ولكن على أرض الواقع بشكل تجاري وهندسي المكان بالقرب من المطار وهناك العديد من المشاكل الهندسية التي تمنع ذلك".في الإطار ذاته، قال راسل جيلكريست مدير التصميم في شركة جينسلر المسؤولة عن تصميم الاستاد: "الاستاد يقع على طريق القاهرة- الإسكندرية الرئيسي. والموقع نفسه يواجه بعض القيود بسبب قربه من مسار المطار الجديد".وأوضح: "عادة يكون تصميم المدرج الرئيسي للملعب متماثلا ولكن في حالتنا نظرا لقيود الارتفاع فإن المدرج السفلي متماثل بينما المدرج العلوي غير متماثل. هذا الأمر قاد لتصميم فريد نعتقد أنه سيجعل ملعب الأهلي واحدا من الأكثر تميزا حول العالم".بدوره، حرص وزير الرياضة المصري أشرف صبحي على تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على هذا الإنجاز الكبير، وكذلك الحفل الرائع الذي خرج بالشكل الذي يليق بسمعة مصر أمام العالم أجمع.

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رياضة, أخبار كرة القدم, نادي الأهلي, مصر, أخبار الفيفا, منوعات, الأخبار