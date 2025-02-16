اكتشف سحر الشتاء الروسي في مهرجان "غيبربوريا 2025"

منحوتات مصنوعة من الثلج والجليد في المسابقة الدولية الرابعة والعشرين لمنحوتات الثلج والجليد على ميدان مهرجان الشتاء الدولي "غيبربوريا 2025"
منحوتات مصنوعة من الثلج والجليد في المسابقة الدولية الرابعة والعشرين لمنحوتات الثلج والجليد على ميدان مهرجان الشتاء الدولي "غيبربوريا 2025"
أعمال نحاتي الثلج والجليد في المسابقة الدولية الرابعة والعشرين لمنحوتات الثلج والجليد على ميدان مهرجان الشتاء الدولي "غيبربوريا 2025"
أعمال نحاتي الثلج والجليد في المسابقة الدولية الرابعة والعشرين لمنحوتات الثلج والجليد على ميدان مهرجان الشتاء الدولي "غيبربوريا 2025"
احتفالات شعبية وألعاب شتوية تقليدية في ميدان المهرجان الشتوي الدولي "غيبربوريا 2025"
احتفالات شعبية وألعاب شتوية تقليدية في ميدان المهرجان الشتوي الدولي "غيبربوريا 2025"
منحوتات مصنوعة من الثلج والجليد في المسابقة الدولية الرابعة والعشرين لمنحوتات الثلج والجليد على ميدان مهرجان الشتاء الدولي "غيبربوريا 2025"
منحوتات مصنوعة من الثلج والجليد في المسابقة الدولية الرابعة والعشرين لمنحوتات الثلج والجليد على ميدان مهرجان الشتاء الدولي "غيبربوريا 2025"
أعمال نحاتي الثلج والجليد في المسابقة الدولية الرابعة والعشرين لمنحوتات الثلج والجليد على ميدان المهرجان الشتوي الدولي "غيبربوريا 2025".
أعمال نحاتي الثلج والجليد في المسابقة الدولية الرابعة والعشرين لمنحوتات الثلج والجليد على ميدان المهرجان الشتوي الدولي "غيبربوريا 2025".
أعمال نحاتي الثلج والجليد في المسابقة الدولية الرابعة والعشرين لمنحوتات الثلج والجليد على ميدان مهرجان الشتاء الدولي "غيبربوريا 2025"
أعمال نحاتي الثلج والجليد في المسابقة الدولية الرابعة والعشرين لمنحوتات الثلج والجليد على ميدان مهرجان الشتاء الدولي "غيبربوريا 2025"
احتفالات شعبية وألعاب شتوية تقليدية في ميدان المهرجان الشتوي الدولي "غيبربوريا 2025"
احتفالات شعبية وألعاب شتوية تقليدية في ميدان المهرجان الشتوي الدولي "غيبربوريا 2025"
أعمال نحاتي الثلج والجليد في المسابقة الدولية الرابعة والعشرين لمنحوتات الثلج والجليد على ميدان مهرجان الشتاء الدولي "غيبربوريا 2025"
أعمال نحاتي الثلج والجليد في المسابقة الدولية الرابعة والعشرين لمنحوتات الثلج والجليد على ميدان مهرجان الشتاء الدولي "غيبربوريا 2025"
منحوتات مصنوعة من الثلج والجليد في المسابقة الدولية الرابعة والعشرين لمنحوتات الثلج والجليد على ميدان مهرجان الشتاء الدولي "غيبربوريا 2025"
منحوتات مصنوعة من الثلج والجليد في المسابقة الدولية الرابعة والعشرين لمنحوتات الثلج والجليد على ميدان مهرجان الشتاء الدولي "غيبربوريا 2025"