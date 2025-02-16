https://sarabic.ae/20250216/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لنظام-كييف-على-محور-كورسك---1097826619.html
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تواصل استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، وكبدتها خسائر... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T10:54+0000
2025-02-16T10:54+0000
2025-02-16T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وجويفو وكازاتشيا لوكنيا وكولماكوف وكوريلوفكا وليبيديفكا وماخنوفكا ونيكولسكي وروبانشينا وسفيردليكوفو، وتم صد 3 هجمات مضادة للعدو".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار أكثر من 230 عسكريًا، وتم تدمير دبابتين، و5 مركبات قتالية مدرعة، وثلاث ناقلات جند مدرعة، وعددا من المدافع، وتم تدمير5 نقاط تحكم للطائرات دون طيار".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 61010عسكريًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250216/طائرات-تكتيكية-روسية-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية--1097824302.html
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روسيا
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تواصل استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 230عسكريا، إضافة إلى معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وجويفو وكازاتشيا لوكنيا وكولماكوف وكوريلوفكا وليبيديفكا وماخنوفكا ونيكولسكي وروبانشينا وسفيردليكوفو، وتم صد 3 هجمات مضادة للعدو".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة سومي".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار أكثر من 230 عسكريًا، وتم تدمير دبابتين، و5 مركبات قتالية مدرعة، وثلاث ناقلات جند مدرعة، وعددا من المدافع، وتم تدمير5 نقاط تحكم للطائرات دون طيار".
وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 61010عسكريًا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.