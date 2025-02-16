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الشرع يزور محافظة اللاذقية في أول زيارة للساحل السوري... فيديو
الشرع يزور محافظة اللاذقية في أول زيارة للساحل السوري... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، اليوم الأحد، إلى مدينة اللاذقية في أول زيارة للساحل السوري، منذ توليه الرئاسة. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتعتبر زيارة الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، إلى مدينة اللاذقية الزيارة الميدانية الثالثة، وذلك بعد زيارة أجراها إلى مدينتي حلب وإدلب شمالي سوريا.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للخظة وصول موكب الشرع واستعدادات أهالي مدينة اللاذقية لاستقباله وسط المدينة الساحلية.كما كانت زيارة أحمد الشرع، يوم أمس السبت، إلى محافظة حلب هي الأولى منذ توليه الرئاسة في البلاد، حيث ظهر الشرع وهو يوقف موكبه ويخرج من سيارته ليلقي التحية على جمع من الناس، وسط حراسة أمنية شديدة.ويذكر أن الشرع التقى بوجهاء وأعيان محافظة حلب خلال زيارته للمدينة، جاء ذلك بعد زيارة أجراها الشرع، يوم أمس السبت، إلى مدينة إدلب ومخيمات النازحين.
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أخبار سوريا اليوم

الشرع يزور محافظة اللاذقية في أول زيارة للساحل السوري... فيديو

10:15 GMT 16.02.2025 (تم التحديث: 10:38 GMT 16.02.2025)
© AP Photoقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© AP Photo
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وصل الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، اليوم الأحد، إلى مدينة اللاذقية في أول زيارة للساحل السوري، منذ توليه الرئاسة.
وتعتبر زيارة الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، إلى مدينة اللاذقية الزيارة الميدانية الثالثة، وذلك بعد زيارة أجراها إلى مدينتي حلب وإدلب شمالي سوريا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للخظة وصول موكب الشرع واستعدادات أهالي مدينة اللاذقية لاستقباله وسط المدينة الساحلية.
وتشهد مناطق الساحل السوري توترات أمنية منذ رحيل حكومة الأسد، رغم انتشار قوات الأمن التابعة للسلطات الجديدة في المنطقة، والتي تؤكد باستمرار أن الانتهاكات تعود لحالات فردية.
كما كانت زيارة أحمد الشرع، يوم أمس السبت، إلى محافظة حلب هي الأولى منذ توليه الرئاسة في البلاد، حيث ظهر الشرع وهو يوقف موكبه ويخرج من سيارته ليلقي التحية على جمع من الناس، وسط حراسة أمنية شديدة.
ويذكر أن الشرع التقى بوجهاء وأعيان محافظة حلب خلال زيارته للمدينة، جاء ذلك بعد زيارة أجراها الشرع، يوم أمس السبت، إلى مدينة إدلب ومخيمات النازحين.
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