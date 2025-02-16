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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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https://sarabic.ae/20250216/فيلة-تهاجم--معبد-في-الهند-فيديو-1097830771.html
فيلة تهاجم معبد في الهند... فيديو
فيلة تهاجم معبد في الهند... فيديو
سبوتنيك عربي
قتل 3 أشخاص وأصيب 30 آخرون بعضهم في حالة خطيرة بعد أن هاجمت أفيال مهرجان معبد في كيرالا، بحسب ما أفادت به الشرطة. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T13:47+0000
2025-02-16T13:47+0000
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ووقع الحادث يوم الخميس في معبد ماناكولانجارا بالقرب من كويلاندي، ووفقًا للشرطة، بدأ الحادث بعد أن هاجم أحد الأفيال موكبا كان جزءًا من المهرجان في معبد ماناكولانغارا في كويلاندي.وقال مسؤول بالشرطة: "بعد انفجار الألعاب النارية، دخل الفيلان في قتال وفي حالة الهياج ضربا المبنى، ما تسبب في انهيار جزء من جداره، مما أدى إلى احتجاز بعض الأشخاص تحته"، وأضاف "أدى انهيار الجدار إلى وفاة امرأتين ورجل. وعند مشاهدة هذا، اندلع الذعر بين الناس هناك ما أدى إلى تدافع أصيب فيه 30 شخصًا".قبل أكثر من شهر، أصيب أحد الفيلة بالهياج والهياج أثناء مهرجان ديني في مالابورام في ولاية كيرالا، ما أدى إلى إصابة 17 شخصًا على الأقل. هاجم الفيل رجلاً، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، مما تسبب في تدافع. يأتي هذا بعد أقل من ثلاثة أشهر من إصدار محكمة كيرالا العليا إرشادات صارمة لعرض الأفيال خلال المهرجانات والاحتفالات الأخرى. ومع ذلك، أوقفت المحكمة العليا القيود قائلة إن توجيهات المحكمة "غير عملية".
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نادي الفيديو, منوعات
نادي الفيديو, منوعات

فيلة تهاجم معبد في الهند... فيديو

13:47 GMT 16.02.2025
© Photo / Unsplash/ Anaïs Buanأفيال
أفيال - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Photo / Unsplash/ Anaïs Buan
تابعنا عبر
قتل 3 أشخاص وأصيب 30 آخرون بعضهم في حالة خطيرة بعد أن هاجمت أفيال مهرجان معبد في كيرالا، بحسب ما أفادت به الشرطة.
ووقع الحادث يوم الخميس في معبد ماناكولانجارا بالقرب من كويلاندي، ووفقًا للشرطة، بدأ الحادث بعد أن هاجم أحد الأفيال موكبا كان جزءًا من المهرجان في معبد ماناكولانغارا في كويلاندي.

وقال المسؤولون إن الأفيال التي تم جلبها إلى المعبد كجزء من الاحتفالات أصيبت بالانزعاج بعد انفجار الألعاب النارية خلال المهرجان.

وقال مسؤول بالشرطة: "بعد انفجار الألعاب النارية، دخل الفيلان في قتال وفي حالة الهياج ضربا المبنى، ما تسبب في انهيار جزء من جداره، مما أدى إلى احتجاز بعض الأشخاص تحته"، وأضاف "أدى انهيار الجدار إلى وفاة امرأتين ورجل. وعند مشاهدة هذا، اندلع الذعر بين الناس هناك ما أدى إلى تدافع أصيب فيه 30 شخصًا".
قبل أكثر من شهر، أصيب أحد الفيلة بالهياج والهياج أثناء مهرجان ديني في مالابورام في ولاية كيرالا، ما أدى إلى إصابة 17 شخصًا على الأقل. هاجم الفيل رجلاً، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، مما تسبب في تدافع.
يأتي هذا بعد أقل من ثلاثة أشهر من إصدار محكمة كيرالا العليا إرشادات صارمة لعرض الأفيال خلال المهرجانات والاحتفالات الأخرى. ومع ذلك، أوقفت المحكمة العليا القيود قائلة إن توجيهات المحكمة "غير عملية".
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