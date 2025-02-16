https://sarabic.ae/20250216/5-مواقع-في-جنوب-لبنان-يرفض-الجيش-الإسرائيلي-الانسحاب-منها-1097837358.html
5 مواقع في جنوب لبنان يرفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب منها
5 مواقع في جنوب لبنان يرفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب منها
سبوتنيك عربي
رفض لبنان طلبًا إسرائيليًا، قدمته الولايات المتحدة، للبقاء في خمس نقاط جنوبية بعد انتهاء مهلة الانسحاب المحددة في 18 فبراير/ شباط الجاري، فيما واصل الجيش... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T15:18+0000
2025-02-16T15:18+0000
2025-02-16T15:18+0000
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5 مواقع في جنوب لبنان يرفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب منها
رفض لبنان طلبًا إسرائيليًا، قدمته الولايات المتحدة، للبقاء في خمس نقاط جنوبية بعد انتهاء مهلة الانسحاب المحددة في 18 فبراير/ شباط الجاري، فيما واصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته عبر قصف منصات صواريخ، زعم أنها موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية، وفيما يلي تفاصيل حول النقاط الاستراتيجية الخمس التي ترفض إسرائيل الانسحاب منها في جنوب لبنان.