5 مواقع في جنوب لبنان يرفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب منها

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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:17 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:33 GMT
22 د
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183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة تحقيق تسوية دائمة للأزمة الأوكرانية، وإسرائيل ترفض المقترح الفرنسي للانسحاب من لبنان
18:03 GMT
59 د
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
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أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:17 GMT
21 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:38 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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إيران ولبنان يتواصلان بشأن مشكلات رحلات الطيران بينهما
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https://sarabic.ae/20250216/5-مواقع-في-جنوب-لبنان-يرفض-الجيش-الإسرائيلي-الانسحاب-منها-1097837358.html
5 مواقع في جنوب لبنان يرفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب منها
5 مواقع في جنوب لبنان يرفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب منها
سبوتنيك عربي
رفض لبنان طلبًا إسرائيليًا، قدمته الولايات المتحدة، للبقاء في خمس نقاط جنوبية بعد انتهاء مهلة الانسحاب المحددة في 18 فبراير/ شباط الجاري، فيما واصل الجيش... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

5 مواقع في جنوب لبنان يرفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب منها

15:18 GMT 16.02.2025
تابعنا عبر
رفض لبنان طلبًا إسرائيليًا، قدمته الولايات المتحدة، للبقاء في خمس نقاط جنوبية بعد انتهاء مهلة الانسحاب المحددة في 18 فبراير/ شباط الجاري، فيما واصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته عبر قصف منصات صواريخ، زعم أنها موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية، وفيما يلي تفاصيل حول النقاط الاستراتيجية الخمس التي ترفض إسرائيل الانسحاب منها في جنوب لبنان.
5 مواقع في جنوب لبنان يرفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب منها - سبوتنيك عربي
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