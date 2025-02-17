أحدث تقنيات الأسلحة العالمية في "آيدكس 2025" بالإمارات
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انطلقت اليوم الاثنين، في مركز "أدنيك" أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، والتي تستمر في الفترة ما بين 17 - 21 فبراير/ شباط 2025.
وجمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور لأحدث تقنيات الأسلحة العالمية في "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
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زوار معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
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دبابة "تي-90 إم إس" في جناح "روس أوبورون إكسبورت" الروسي في "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
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دبابة "تي-90 إم إس" في جناح "روس أوبورون إكسبورت" الروسي في "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركون في معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
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مشاركون في معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
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زوار معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورزوار جناح شركة كلاشينكوف في معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
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زوار جناح شركة كلاشينكوف في معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
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زوار معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورزائر لمنظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "بانتسير-إس إم دي-إي" في معرض آيدكس 2025 في الإمارات العربية المتحدة
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زائر لمنظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "بانتسير-إس إم دي-إي" في معرض آيدكس 2025 في الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمركبات مدرعة مضادة للكمائن والألغام (MRAP) معروضة في معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
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مركبات مدرعة مضادة للكمائن والألغام (MRAP) معروضة في معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمدفع رشاش صغير، جهاز توجيه، أسلحة صغيرة، بندقية قنص، في معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
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مدفع رشاش صغير، جهاز توجيه، أسلحة صغيرة، بندقية قنص، في معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور
زوار معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة، بجانب مركبة قتالية برمائية وناقلة جنود مدرعة
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زوار معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة، بجانب مركبة قتالية برمائية وناقلة جنود مدرعة