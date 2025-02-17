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البرنامج الصباحي
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21 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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183 د
عالم سبوتنيك
إيران ولبنان يتواصلان بشأن مشكلات رحلات الطيران بينهما
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جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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الإنسان والثقافة
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مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20250217/أحدث-تقنيات-الأسلحة-العالمية-في-آيدكس-2025-بالإمارات-1097871598.html
أحدث تقنيات الأسلحة العالمية في "آيدكس 2025" بالإمارات
أحدث تقنيات الأسلحة العالمية في "آيدكس 2025" بالإمارات
سبوتنيك عربي
انطلقت اليوم الاثنين، في مركز "أدنيك" أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، والتي تستمر في الفترة ما بين 17 - 21... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
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وجمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور لأحدث تقنيات الأسلحة العالمية في "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
سبوتنيك عربي
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фото, صور, أيدكس 2025, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
фото, صور, أيدكس 2025, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

أحدث تقنيات الأسلحة العالمية في "آيدكس 2025" بالإمارات

13:46 GMT 17.02.2025
تابعنا عبر
انطلقت اليوم الاثنين، في مركز "أدنيك" أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، والتي تستمر في الفترة ما بين 17 - 21 فبراير/ شباط 2025.
وجمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور لأحدث تقنيات الأسلحة العالمية في "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورزوار معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
زوار معرض آيدكس 2025 في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Zykov
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زوار معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

دبابة "تي-90 إم إس" في جناح "روس أوبورون إكسبورت" الروسي في "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة

دبابة &quot;تي-90 إم إس&quot; في جناح &quot;روس أوبورون إكسبورت&quot; الروسي في &quot;آيدكس 2025&quot; في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Zykov
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دبابة "تي-90 إم إس" في جناح "روس أوبورون إكسبورت" الروسي في "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة

مشاركون في معرض &quot;آيدكس 2025&quot; في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Kirill Zykov
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مشاركون في معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورزوار معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
زوار معرض آيدكس 2025 في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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زوار معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورزوار جناح شركة كلاشينكوف في معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
زوار جناح شركة كلاشينكوف في معرض آيدكس 2025 في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Kirill Zykov
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زوار جناح شركة كلاشينكوف في معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورزوار معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
زوار معرض آيدكس 2025 في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Kirill Zykov
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زوار معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورزائر لمنظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "بانتسير-إس إم دي-إي" في معرض آيدكس 2025 في الإمارات العربية المتحدة
زائر لمنظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بانتسير-إس إم دي-إي في معرض آيدكس 2025 في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Kirill Zykov
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زائر لمنظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "بانتسير-إس إم دي-إي" في معرض آيدكس 2025 في الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمركبات مدرعة مضادة للكمائن والألغام (MRAP) معروضة في معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
مركبات مدرعة مضادة للكمائن والألغام (MRAP) معروضة في معرض آيدكس 2025 في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Kirill Zykov
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مركبات مدرعة مضادة للكمائن والألغام (MRAP) معروضة في معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمدفع رشاش صغير، جهاز توجيه، أسلحة صغيرة، بندقية قنص، في معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
مدفع رشاش صغير، جهاز توجيه، أسلحة صغيرة، بندقية قنص، في معرض آيدكس 2025 في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Kirill Zykov
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مدفع رشاش صغير، جهاز توجيه، أسلحة صغيرة، بندقية قنص، في معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

زوار معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة، بجانب مركبة قتالية برمائية وناقلة جنود مدرعة

زوار معرض &quot;آيدكس 2025&quot; في الإمارات العربية المتحدة، بجانب مركبة قتالية برمائية وناقلة جنود مدرعة - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Kirill Zykov
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زوار معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة، بجانب مركبة قتالية برمائية وناقلة جنود مدرعة

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