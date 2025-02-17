اشتباكات دامية ومداهمات في قرية مصرية.. الأمن يتدخل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:17 GMT
21 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:38 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إيران ولبنان يتواصلان بشأن مشكلات رحلات الطيران بينهما
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250217/اشتباكات-دامية-ومداهمات-في-قرية-مصرية-الأمن-يتدخل-1097874839.html
اشتباكات دامية ومداهمات في قرية مصرية.. الأمن يتدخل
اشتباكات دامية ومداهمات في قرية مصرية.. الأمن يتدخل
سبوتنيك عربي
تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية في محافظة أسيوط من السيطرة على مشاجرة مسلحة اندلعت بين عائلتين في مركز ساحل سليم، وأسفرت عن انقطاع التيار الكهربائي عن ثلاث قرى. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T13:49+0000
2025-02-17T13:49+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093728550_0:20:2000:1145_1920x0_80_0_0_c4aa43c3d99a9216b56f6c76dd6744ef.jpg
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن الأجهزة الأمنية كانت قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بشأن وقوع مشاجرة بين عائلتي "محمد محسوب" و"عليوه" استخدمت فيها الأسلحة النارية. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تم فرض "كردون أمني" وفض الاشتباك، بينما تسببت الأحداث في انقطاع الكهرباء عن قرى العفادرة، والتناغة، والجمايلة، مما أدى إلى تعثر أعمال الصيانة.وبعد تدخل قوات الأمن، عادت الأوضاع إلى طبيعتها في القرى المتضررة، حيث نفذت الأجهزة الأمنية حملات موسعة لضبط الخارجين عن القانون، خاصة أن بعض المتورطين في المشاجرة من المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية.وأكدت مصادر أمنية استمرار التواجد الأمني في مداخل ومخارج القرية لضبط الأمن ومحاصرة المطلوبين، بهدف منع أي محاولات لإثارة الفوضى مجددًا.وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها لضمان استقرار المنطقة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة المطلوبين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسمت وزارة الداخلية المصرية الجدل المثار حول مقطع فيديو يزعم ناشره بأنه يظهر قيام إحدى العصابات بخطف فتيات والعثور على بعضهن دون أعضاء أمام إحدى المستشفيات في محافظة قنا، في صعيد مصر، ونفى مصدر أمني مصر صحة ما تم تداوله جملةً وتفصيلًا.وأوضح المصدر وفق بيان الوزارة أنه تم تحديد وضبط سيدة مسؤولة عن نشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة قنا، وبمواجهتها أقرّت بنشرها الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع في هذا الشأن بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية، وأكد بيان الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيدة المتهمة لادعائها الكاذب.
https://sarabic.ae/20240131/الداخلية-المصرية-تكشف-حقيقة-وقوع-اشتباكات-بالأسلحة-النارية-بين-الشرطة-وتجار-ذهب-1085613430.html
https://sarabic.ae/20231008/إعلام-شرطي-مصري-يفتح-النار-على-سياح-إسرائيليين-ويقتل-اثنين-منهم-1081783809.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093728550_116:0:1893:1333_1920x0_80_0_0_632417aab8939dc5aad6b273ad020c78.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

اشتباكات دامية ومداهمات في قرية مصرية.. الأمن يتدخل

13:49 GMT 17.02.2025
© AP Photoالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية في محافظة أسيوط من السيطرة على مشاجرة مسلحة اندلعت بين عائلتين في مركز ساحل سليم، وأسفرت عن انقطاع التيار الكهربائي عن ثلاث قرى.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن الأجهزة الأمنية كانت قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بشأن وقوع مشاجرة بين عائلتي "محمد محسوب" و"عليوه" استخدمت فيها الأسلحة النارية. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تم فرض "كردون أمني" وفض الاشتباك، بينما تسببت الأحداث في انقطاع الكهرباء عن قرى العفادرة، والتناغة، والجمايلة، مما أدى إلى تعثر أعمال الصيانة.
وبعد تدخل قوات الأمن، عادت الأوضاع إلى طبيعتها في القرى المتضررة، حيث نفذت الأجهزة الأمنية حملات موسعة لضبط الخارجين عن القانون، خاصة أن بعض المتورطين في المشاجرة من المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية.
أحد أفراد الشرطة المصرية يقف في ميدان التحرير وسط القاهرة- 25 يناير 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
الداخلية المصرية تكشف حقيقة وقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين الشرطة وتجار ذهب
31 يناير 2024, 13:11 GMT
وأكدت مصادر أمنية استمرار التواجد الأمني في مداخل ومخارج القرية لضبط الأمن ومحاصرة المطلوبين، بهدف منع أي محاولات لإثارة الفوضى مجددًا.
وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها لضمان استقرار المنطقة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة المطلوبين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
نهر النيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
شرطي مصري يفتح النار ويقتل إسرائيليين اثنين ويصيب ثالثا
8 أكتوبر 2023, 09:32 GMT
يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسمت وزارة الداخلية المصرية الجدل المثار حول مقطع فيديو يزعم ناشره بأنه يظهر قيام إحدى العصابات بخطف فتيات والعثور على بعضهن دون أعضاء أمام إحدى المستشفيات في محافظة قنا، في صعيد مصر، ونفى مصدر أمني مصر صحة ما تم تداوله جملةً وتفصيلًا.
وأوضح المصدر وفق بيان الوزارة أنه تم تحديد وضبط سيدة مسؤولة عن نشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة قنا، وبمواجهتها أقرّت بنشرها الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع في هذا الشأن بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية، وأكد بيان الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيدة المتهمة لادعائها الكاذب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала