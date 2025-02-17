https://sarabic.ae/20250217/اشتباكات-دامية-ومداهمات-في-قرية-مصرية-الأمن-يتدخل-1097874839.html

اشتباكات دامية ومداهمات في قرية مصرية.. الأمن يتدخل

اشتباكات دامية ومداهمات في قرية مصرية.. الأمن يتدخل

سبوتنيك عربي

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية في محافظة أسيوط من السيطرة على مشاجرة مسلحة اندلعت بين عائلتين في مركز ساحل سليم، وأسفرت عن انقطاع التيار الكهربائي عن ثلاث قرى. 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T13:49+0000

2025-02-17T13:49+0000

2025-02-17T13:49+0000

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وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن الأجهزة الأمنية كانت قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بشأن وقوع مشاجرة بين عائلتي "محمد محسوب" و"عليوه" استخدمت فيها الأسلحة النارية. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تم فرض "كردون أمني" وفض الاشتباك، بينما تسببت الأحداث في انقطاع الكهرباء عن قرى العفادرة، والتناغة، والجمايلة، مما أدى إلى تعثر أعمال الصيانة.وبعد تدخل قوات الأمن، عادت الأوضاع إلى طبيعتها في القرى المتضررة، حيث نفذت الأجهزة الأمنية حملات موسعة لضبط الخارجين عن القانون، خاصة أن بعض المتورطين في المشاجرة من المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية.وأكدت مصادر أمنية استمرار التواجد الأمني في مداخل ومخارج القرية لضبط الأمن ومحاصرة المطلوبين، بهدف منع أي محاولات لإثارة الفوضى مجددًا.وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها لضمان استقرار المنطقة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة المطلوبين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسمت وزارة الداخلية المصرية الجدل المثار حول مقطع فيديو يزعم ناشره بأنه يظهر قيام إحدى العصابات بخطف فتيات والعثور على بعضهن دون أعضاء أمام إحدى المستشفيات في محافظة قنا، في صعيد مصر، ونفى مصدر أمني مصر صحة ما تم تداوله جملةً وتفصيلًا.وأوضح المصدر وفق بيان الوزارة أنه تم تحديد وضبط سيدة مسؤولة عن نشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة قنا، وبمواجهتها أقرّت بنشرها الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع في هذا الشأن بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية، وأكد بيان الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيدة المتهمة لادعائها الكاذب.

https://sarabic.ae/20240131/الداخلية-المصرية-تكشف-حقيقة-وقوع-اشتباكات-بالأسلحة-النارية-بين-الشرطة-وتجار-ذهب-1085613430.html

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