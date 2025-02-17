الإمارات تحول المروحية "بلاك هوك" لسيارة إطفاء طائرة لأول مرة... صور
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالإمارات تحول الطائرة "البلاك هوك" لسيارة إطفاء طائر في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2025، الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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تعرض الإمارات العربية المتحدة خلال فعاليات "آيدكس" و"نافدكس" 2025، نموذجا لتطوير وتعديل مهام المروحية الأمريكية المقاتلة "بلاك هوك"، وإدخالها إلى الدفاع المدني في عمليات الإطفاء السريع للحرائق.
وتم تزويد الطائرة بنظام مكافحة الحرائق، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام مع تلك الطائرة، إذ تم إمدادها بخزان مائي سعة 85 غالون، والجديد في الأمر أنه يمكن استخدام الطائرة في الأماكن النائية والأبراج الشاهقة.
وإلى جانب ذلك، فإن الطائرة مزودة بنظامين: نظام مدفع المياه الموجه نحو الحرائق بطول 40 مترا، ونظام إسقاط المياه كما في حرائق الغابات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالإمارات تحول الطائرة "البلاك هوك" لسيارة إطفاء طائر في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2025، الإمارات العربية المتحدة
الإمارات تحول الطائرة "البلاك هوك" لسيارة إطفاء طائر في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2025، الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
وقد تم تجربة الطائرة بالفعل على العديد من البرامج التدريبية، وأثبتت فعالية كبيرة.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالإمارات تحول الطائرة "البلاك هوك" لسيارة إطفاء طائر في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2025، الإمارات العربية المتحدة
الإمارات تحول الطائرة "البلاك هوك" لسيارة إطفاء طائر في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2025، الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الشيء الأكثر إيجابية بتلك الطائرة هو أنها لا تحتاج إلى الهبوط على الأرض لكي تقوم بالتزود بالماء مرة أخرى، بل تستطيع ملء الخزان مجددا من خلال خرطوم سحب المياه، والذي تصل قدرة السحب فيه إلى 1000 غالون في الدقيقة، ومن ارتفاع 12 ميلا.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالإمارات تحول الطائرة "البلاك هوك" لسيارة إطفاء طائر في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2025، الإمارات العربية المتحدة
الإمارات تحول الطائرة "البلاك هوك" لسيارة إطفاء طائر في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2025، الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
وانطلقت، اليوم الاثنين، في مركز "أدنيك" أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، والتي ستستمر في الفترة ما بين 17 - 21 فبراير/ شباط 2025، بمشاركة أكثر من 1350 عارضًا من 65 دولة، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالإمارات تحول الطائرة "البلاك هوك" لسيارة إطفاء طائر في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2025، الإمارات العربية المتحدة
الإمارات تحول الطائرة "البلاك هوك" لسيارة إطفاء طائر في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2025، الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
وتشارك في الدورة الحالية للمعرضين 7 دول جديدة، وهي قطر، إثيوبيا، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، رومانيا وقبرص. كما تم إضافة قاعة جديدة للمعرض، تحمل الرقم 14، وتقع مقابل المنصة الكبرى، وتضم 341 شركة عارضة. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق منصة خاصة بالتوعية بالمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، تحت اسم "سيبرين"، بمشاركة 38 شركة عارضة من 13 دولة.