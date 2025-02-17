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الجيش الروسي يحرر بلدة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك الروسية
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البرهان: لن نسمح بعودة حمدوك للحكم
البرهان: لن نسمح بعودة حمدوك للحكم
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تصميم القيادة والشعب السوداني على دحر التمرد، مشيرًا إلى أن الشعب يقاتل خلف القوات المسلحة. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T10:04+0000
2025-02-17T10:04+0000
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وأضاف البرهان خلال كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، ونقلتها وسائل إعلام عربية: "أعجب من الذين ينادون بعودة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك مرة أخرى، وأؤكد أن هؤلاء لن يعودوا للحكم".وأضاف البرهان أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل الحكومة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية، محذرًا من عودة أولئك الذين يقيمون خارج البلاد إلى الحكم. وأكد أن الشعب السوداني لن تقبل بفرض أي حكومة عليه من أي جهة كانت، موجهاً رسالة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بهذا الصدد.وفي وقت سابق، أعلن قائد متحرك كافوري عوض الكريم، أمس الأحد، عن سيطرة القوات المسلحة السودانية والقوات التابعة لها على مقرات جهاز المخابرات العامة في منطقة الخرطوم بحري.وقال موقع "الراكوبة نيوز" إن مقاطع مصورة تظهر سيطرة الجيش على مركز السيطرة والقيادة التابع لقوات الدعم السريع في حي كافوري، والذي كان سابقًا مقرًا لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة.وشهدت التطورات الميدانية تقدماً لقوات الجيش في عدة محاور في العاصمة الخرطوم، وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على أحياء منطقة الحاج يوسف، أكبر المناطق السكنية في الخرطوم، من قوات الدعم السريع.وأكد الجيش السوداني في بيان له أن قواته "تتقدم في محور الحاج يوسف وتطهر منازل المواطنين والأعيان المدنية من مليشيا الدعم السريع".وبث الجيش مقاطع مصورة تظهر جنوده داخل منطقة الحاج يوسف بشرق النيل وهم يعلنون تحرير أحياء المنطقة. وأفاد شهود عيان لوكالة "الأناضول" بأن قوات الجيش انتشرت في مناطق الشقلة والحاج يوسف وسوق الرواسي. كما أشار الشهود إلى تراجع قوات الدعم السريع إلى مناطق أخرى في شرق النيل قرب جسر المنشية، الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا المجتمع الدولي إلى أن يتحد لوقف تدفق الأسلحة وتمويل إراقة الدماء في السودان.
https://sarabic.ae/20250214/السودان-يبلغ-الاتحاد-الأفريقي-بأن-الجيش-بسط-سيطرته-على-البلاد-1097766641.html
https://sarabic.ae/20250212/رئيس-حركة-شباب-التغيير-يكشف-لـسبوتنيك-كواليس-أكثر-من-20-شهرا-للحرب-في-السودان-1097729834.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, الأخبار

البرهان: لن نسمح بعودة حمدوك للحكم

10:04 GMT 17.02.2025
© AP Photo / Marwan Aliقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Marwan Ali
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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تصميم القيادة والشعب السوداني على دحر التمرد، مشيرًا إلى أن الشعب يقاتل خلف القوات المسلحة.
وأضاف البرهان خلال كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، ونقلتها وسائل إعلام عربية: "أعجب من الذين ينادون بعودة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك مرة أخرى، وأؤكد أن هؤلاء لن يعودوا للحكم".
وأضاف البرهان أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل الحكومة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية، محذرًا من عودة أولئك الذين يقيمون خارج البلاد إلى الحكم. وأكد أن الشعب السوداني لن تقبل بفرض أي حكومة عليه من أي جهة كانت، موجهاً رسالة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بهذا الصدد.
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وفي وقت سابق، أعلن قائد متحرك كافوري عوض الكريم، أمس الأحد، عن سيطرة القوات المسلحة السودانية والقوات التابعة لها على مقرات جهاز المخابرات العامة في منطقة الخرطوم بحري.
وقال موقع "الراكوبة نيوز" إن مقاطع مصورة تظهر سيطرة الجيش على مركز السيطرة والقيادة التابع لقوات الدعم السريع في حي كافوري، والذي كان سابقًا مقرًا لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة.
وشهدت التطورات الميدانية تقدماً لقوات الجيش في عدة محاور في العاصمة الخرطوم، وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على أحياء منطقة الحاج يوسف، أكبر المناطق السكنية في الخرطوم، من قوات الدعم السريع.
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12 فبراير, 20:15 GMT
وأكد الجيش السوداني في بيان له أن قواته "تتقدم في محور الحاج يوسف وتطهر منازل المواطنين والأعيان المدنية من مليشيا الدعم السريع".
وبث الجيش مقاطع مصورة تظهر جنوده داخل منطقة الحاج يوسف بشرق النيل وهم يعلنون تحرير أحياء المنطقة. وأفاد شهود عيان لوكالة "الأناضول" بأن قوات الجيش انتشرت في مناطق الشقلة والحاج يوسف وسوق الرواسي. كما أشار الشهود إلى تراجع قوات الدعم السريع إلى مناطق أخرى في شرق النيل قرب جسر المنشية، الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا المجتمع الدولي إلى أن يتحد لوقف تدفق الأسلحة وتمويل إراقة الدماء في السودان.
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