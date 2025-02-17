الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:17 GMT
21 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:38 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إيران ولبنان يتواصلان بشأن مشكلات رحلات الطيران بينهما
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250217/الليبيون-يحتفلون-بالذكرى-الـ14-لثورة-17-فبراير-وسط-أجواء-من-الفرح-والأمل-1097876956.html
الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل
الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل
سبوتنيك عربي
احتفلت أغلب المدن والمناطق الليبية، اليوم الاثنين، بالذكرى الرابعة عشرة لثورة 17 فبراير/ شباط، حيث شهدت الساحات والميادين تجمعات كبيرة للأطفال والنساء والرجال،... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T14:41+0000
2025-02-17T14:41+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097875416_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1931ce74ccc2240d808d0c062879a757.jpg
مظاهر الاحتفال في مختلف المدن أبرزها العاصمة طرابلس ومدن أخرى مثل بنغازي، ومصراتة، حيث عمت الاحتفالات الشوارع والساحات الرئيسية، ورفرفت الأعلام الليبية وأطلقت الألعاب النارية، وردد المواطنون هتافات تعبّر عن روح الثورة وتطلعاتهم للمستقبل، بحسب ما رصده مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين.كما شهدت بعض المناطق فعاليات ثقافية وفنية، تضمنت عروضًا موسيقية، ومسيرات شبابية، تسلط الضوء على المحطات التاريخية للثورة، والآمال المعقودة على مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.يرى الليبيين في ثورة 17 فبراير، بأنها لحظة فارقة في تاريخ ليبيا، وبأنها نهاية لنظام استمر لعقود طويلة.ورغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها ليبيا، لا تزال الذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير تمثل رمز الأمل والتغيير بالنسبة للكثير من الليبيين، الذين يتطلعون إلى مستقبل يعمه الأمن، والاستقرار، والازدهار الاقتصادي، تحت راية وطن موحد يجمع جميع أبنائه.وفي مشهد يعكس عمق التضامن والترابط بين الشعبين الليبي والفلسطيني، تزينت الميادين الليبية خلال الاحتفالات بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير بالأعلام الفلسطينية، في لفتة مميزة تؤكد دعم الليبيين لقضية فلسطين العادلة.وفي رسالة تضامن من ليبيا إلى فلسطين، رفع المحتفلون العلم الفلسطيني إلى جانب العلم الليبي، تعبيرًا عن وحدة المصير والقضية، وأكد المشاركون أن هذه المبادرة تأتي للتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل في وجدان الليبيين، مهما كانت التحديات الداخلية، الأمر الذي يدل على روح الأخوة والتلاحم بين الشعبين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097875416_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_db98d44456ef5ffe82151fc994d50198.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل

14:41 GMT 17.02.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل
الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
احتفلت أغلب المدن والمناطق الليبية، اليوم الاثنين، بالذكرى الرابعة عشرة لثورة 17 فبراير/ شباط، حيث شهدت الساحات والميادين تجمعات كبيرة للأطفال والنساء والرجال، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة، واعتبروها نقطة تحول تاريخية في مسيرة البلاد.
مظاهر الاحتفال في مختلف المدن أبرزها العاصمة طرابلس ومدن أخرى مثل بنغازي، ومصراتة، حيث عمت الاحتفالات الشوارع والساحات الرئيسية، ورفرفت الأعلام الليبية وأطلقت الألعاب النارية، وردد المواطنون هتافات تعبّر عن روح الثورة وتطلعاتهم للمستقبل، بحسب ما رصده مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل
الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
كما شهدت بعض المناطق فعاليات ثقافية وفنية، تضمنت عروضًا موسيقية، ومسيرات شبابية، تسلط الضوء على المحطات التاريخية للثورة، والآمال المعقودة على مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل
الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
يرى الليبيين في ثورة 17 فبراير، بأنها لحظة فارقة في تاريخ ليبيا، وبأنها نهاية لنظام استمر لعقود طويلة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل
الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ورغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها ليبيا، لا تزال الذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير تمثل رمز الأمل والتغيير بالنسبة للكثير من الليبيين، الذين يتطلعون إلى مستقبل يعمه الأمن، والاستقرار، والازدهار الاقتصادي، تحت راية وطن موحد يجمع جميع أبنائه.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل
الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وفي مشهد يعكس عمق التضامن والترابط بين الشعبين الليبي والفلسطيني، تزينت الميادين الليبية خلال الاحتفالات بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير بالأعلام الفلسطينية، في لفتة مميزة تؤكد دعم الليبيين لقضية فلسطين العادلة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل
الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وفي رسالة تضامن من ليبيا إلى فلسطين، رفع المحتفلون العلم الفلسطيني إلى جانب العلم الليبي، تعبيرًا عن وحدة المصير والقضية، وأكد المشاركون أن هذه المبادرة تأتي للتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل في وجدان الليبيين، مهما كانت التحديات الداخلية، الأمر الذي يدل على روح الأخوة والتلاحم بين الشعبين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала