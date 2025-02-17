https://sarabic.ae/20250217/الليبيون-يحتفلون-بالذكرى-الـ14-لثورة-17-فبراير-وسط-أجواء-من-الفرح-والأمل-1097876956.html

الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل

الليبيون يحتفلون بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير وسط أجواء من الفرح والأمل

سبوتنيك عربي

احتفلت أغلب المدن والمناطق الليبية، اليوم الاثنين، بالذكرى الرابعة عشرة لثورة 17 فبراير/ شباط، حيث شهدت الساحات والميادين تجمعات كبيرة للأطفال والنساء والرجال،... 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T14:41+0000

2025-02-17T14:41+0000

2025-02-17T14:41+0000

حصري

أخبار ليبيا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097875416_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1931ce74ccc2240d808d0c062879a757.jpg

مظاهر الاحتفال في مختلف المدن أبرزها العاصمة طرابلس ومدن أخرى مثل بنغازي، ومصراتة، حيث عمت الاحتفالات الشوارع والساحات الرئيسية، ورفرفت الأعلام الليبية وأطلقت الألعاب النارية، وردد المواطنون هتافات تعبّر عن روح الثورة وتطلعاتهم للمستقبل، بحسب ما رصده مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين.كما شهدت بعض المناطق فعاليات ثقافية وفنية، تضمنت عروضًا موسيقية، ومسيرات شبابية، تسلط الضوء على المحطات التاريخية للثورة، والآمال المعقودة على مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.يرى الليبيين في ثورة 17 فبراير، بأنها لحظة فارقة في تاريخ ليبيا، وبأنها نهاية لنظام استمر لعقود طويلة.ورغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها ليبيا، لا تزال الذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير تمثل رمز الأمل والتغيير بالنسبة للكثير من الليبيين، الذين يتطلعون إلى مستقبل يعمه الأمن، والاستقرار، والازدهار الاقتصادي، تحت راية وطن موحد يجمع جميع أبنائه.وفي مشهد يعكس عمق التضامن والترابط بين الشعبين الليبي والفلسطيني، تزينت الميادين الليبية خلال الاحتفالات بالذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير بالأعلام الفلسطينية، في لفتة مميزة تؤكد دعم الليبيين لقضية فلسطين العادلة.وفي رسالة تضامن من ليبيا إلى فلسطين، رفع المحتفلون العلم الفلسطيني إلى جانب العلم الليبي، تعبيرًا عن وحدة المصير والقضية، وأكد المشاركون أن هذه المبادرة تأتي للتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل في وجدان الليبيين، مهما كانت التحديات الداخلية، الأمر الذي يدل على روح الأخوة والتلاحم بين الشعبين.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي