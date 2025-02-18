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https://sarabic.ae/20250218/انقلاب-طائرة-ركاب-أمريكية-في-كندا-مخلفا-عشرات-الجرحى-فيديو-1097895236.html
انقلاب طائرة ركاب أمريكية في كندا مخلفا عشرات الجرحى... فيديو
انقلاب طائرة ركاب أمريكية في كندا مخلفا عشرات الجرحى... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت طائرة تابعة لشركة "دلتا" الأمريكية، يوم أمس الاثنين، لحادث انقلاب عند وصولها إلى مطار "بيرسون" في مدينة تورنتو بكندا، مخلّفة وقوع عشرات الإصابات. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T04:36+0000
2025-02-18T04:36+0000
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وأوضح مطار "بيرسون"، في بيان، أن فرق الطوارئ الكندية تستجيب للحادثة، مضيفًا أنه تم العثور على طاقم الطائرة والركاب بصورة كاملة دون أي وفيات أو مفقودين.وحتى اللحظة، ليس واضحًا ما الذي أدى إلى الحادث الخطير، لكن الرياح في تورنتو بعد ظهر أمس الاثنين، كانت شديدة للغاية.وقالت ديبورا فلينت، من هيئة مطارات تورنتو الكبرى: "نحن ممتنون للغاية لعدم وقوع خسائر في الأرواح وإصابات طفيفة نسبيًا".وقالت إدارة مطار "بيرسون"، إن "الحادث وقع لطائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" قادمة من مينيابوليس، وكان 80 شخصاعلى متنها، 76 راكبا و4 من أفراد الطاقم".وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت وتيرة حوادث الطيران، الأمر الذي أثار الرعب في نفوس المسافرين حول العالم، وانخفض شعورهم بالأمان بالسفر عبر الطائرة.وكانت تلك الحوادث جزءا من أسبوع مؤلم للطيران المدني حول العالم، لكنها مثلت ضربة موجعة لشركة "بوينغ" الأمريكية، جعلتها تتصدر عناوين الأخبار حول العالم، بعدما تسببت إحدى تلك الحوادث بمقتل 179 شخصا.
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نادي الفيديو, أخبار كندا, منوعات
نادي الفيديو, أخبار كندا, منوعات

انقلاب طائرة ركاب أمريكية في كندا مخلفا عشرات الجرحى... فيديو

04:36 GMT 18.02.2025
© Photo / x/ Mr. Cانقلاب طائرة أمريكية في مطار تورنتو في كندا
انقلاب طائرة أمريكية في مطار تورنتو في كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Photo / x/ Mr. C
تابعنا عبر
تعرضت طائرة تابعة لشركة "دلتا" الأمريكية، يوم أمس الاثنين، لحادث انقلاب عند وصولها إلى مطار "بيرسون" في مدينة تورنتو بكندا، مخلّفة وقوع عشرات الإصابات.
وأوضح مطار "بيرسون"، في بيان، أن فرق الطوارئ الكندية تستجيب للحادثة، مضيفًا أنه تم العثور على طاقم الطائرة والركاب بصورة كاملة دون أي وفيات أو مفقودين.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة من مكان الحادث، الطائرة "منقلبة" على مدرج المطار المغطى بالجليد.

وحتى اللحظة، ليس واضحًا ما الذي أدى إلى الحادث الخطير، لكن الرياح في تورنتو بعد ظهر أمس الاثنين، كانت شديدة للغاية.
وقالت ديبورا فلينت، من هيئة مطارات تورنتو الكبرى: "نحن ممتنون للغاية لعدم وقوع خسائر في الأرواح وإصابات طفيفة نسبيًا".

وأصيب طفل واثنان من البالغين بجروح خطيرة في الحادث.

وقالت إدارة مطار "بيرسون"، إن "الحادث وقع لطائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" قادمة من مينيابوليس، وكان 80 شخصاعلى متنها، 76 راكبا و4 من أفراد الطاقم".
وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت وتيرة حوادث الطيران، الأمر الذي أثار الرعب في نفوس المسافرين حول العالم، وانخفض شعورهم بالأمان بالسفر عبر الطائرة.
ويذكر أنه في يوم الـ29 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت 3 حوادث للطائرات في كوريا الجنوبية وكندا والنرويج، وجميعها من طراز واحد هو "بوينغ - 737".
وكانت تلك الحوادث جزءا من أسبوع مؤلم للطيران المدني حول العالم، لكنها مثلت ضربة موجعة لشركة "بوينغ" الأمريكية، جعلتها تتصدر عناوين الأخبار حول العالم، بعدما تسببت إحدى تلك الحوادث بمقتل 179 شخصا.
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