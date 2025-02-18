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https://sarabic.ae/20250218/بعد-دخوله-المستشفى-تطورات-الحالة-الصحية-لملك-الأردن-1097935192.html
بعد دخوله المستشفى... تطورات الحالة الصحية لملك الأردن
بعد دخوله المستشفى... تطورات الحالة الصحية لملك الأردن
سبوتنيك عربي
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، أن الملك عبد الله الثاني غادر المستشفى بعد خضوعه لعملية ناجحة لعلاج فتق جراحي، مشيرا إلى أن الإجراء الطبي كان... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T19:31+0000
2025-02-18T19:31+0000
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ملك الأردن عبدالله الثاني
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وأكد الديوان الملكي في بيان أن العاهل الأردني، سيستأنف برنامج عمله المعتاد بدءا من يوم غدٍ الأربعاء.يذكر أن الملك عبد الله الثاني كان قد خضع في أبريل/نيسان 2022 لعملية جراحية في ألمانيا.وحسب بيان رسمي سابق، أجرى الملك العملية لعلاج انزلاق غضروفي في العمود الفقري الصدري، بعد معاناة متقطعة من آلام ناجمة عن إصاباته خلال خدمته في العمليات الخاصة والقفز المظلي.وأشار بيان رسمي سابق إلى أن الضغط على الأعصاب نتيجة الانزلاق الغضروفي قد ازداد، مما استدعى تدخلا جراحيا عاجلا بناءً على توصية الأطباء.
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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار

بعد دخوله المستشفى... تطورات الحالة الصحية لملك الأردن

19:31 GMT 18.02.2025
© AP Photo / Manish Swarupالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Manish Swarup
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أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، أن الملك عبد الله الثاني غادر المستشفى بعد خضوعه لعملية ناجحة لعلاج فتق جراحي، مشيرا إلى أن الإجراء الطبي كان بسيطا وتكلل بالنجاح.
وأكد الديوان الملكي في بيان أن العاهل الأردني، سيستأنف برنامج عمله المعتاد بدءا من يوم غدٍ الأربعاء.
يذكر أن الملك عبد الله الثاني كان قد خضع في أبريل/نيسان 2022 لعملية جراحية في ألمانيا.
وحسب بيان رسمي سابق، أجرى الملك العملية لعلاج انزلاق غضروفي في العمود الفقري الصدري، بعد معاناة متقطعة من آلام ناجمة عن إصاباته خلال خدمته في العمليات الخاصة والقفز المظلي.
وأشار بيان رسمي سابق إلى أن الضغط على الأعصاب نتيجة الانزلاق الغضروفي قد ازداد، مما استدعى تدخلا جراحيا عاجلا بناءً على توصية الأطباء.
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