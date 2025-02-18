https://sarabic.ae/20250218/تصويت-برأيك-هل-تنجح-الرياض-بكسر-الجليد-بين-موسكو-وواشنطن-1097930824.html
تصويت... برأيك هل تنجح الرياض "بكسر الجليد" بين موسكو وواشنطن؟
تصويت... برأيك هل تنجح الرياض "بكسر الجليد" بين موسكو وواشنطن؟
سبوتنيك عربي
تصدرت المحادثات التي عقدت في الرياض عناوين الأخبار حول العالم، حيث جمعت السعودية قطبين عالميين كبيرين، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T16:16+0000
2025-02-18T16:16+0000
2025-02-18T16:16+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
روسيا
السعودية
الرياض
واشنطن
موسكو
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وكشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض سادتها أجواء إيجابية.وأشار لافروف إلى أنه قد تم "الاتفاق على تشكيل مجموعتين (للمفاوضات بشأن أوكرانيا)، من كلا الجانبين، بعد تقديم تقرير عن مباحثات اليوم إلى الرئيسين".ويؤكد الخبراء أن السعودية تستطيع القيام بدور كبير في هذا المجال، من حيث موقعها كقوة سياسية كبيرة في الشرق الأوسط والعالم، ومن حيث علاقاتها المتينة بين موسكو والرياض من جهة أخرى.برأيك هل تنجح السعودية في تقريب وجهات النظر بين موسكو وواشنطن وتسهم بإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
السعودية
الرياض
واشنطن
موسكو
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم العربي, روسيا, السعودية, الرياض, واشنطن, موسكو, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, روسيا, السعودية, الرياض, واشنطن, موسكو, опросы
تصويت... برأيك هل تنجح الرياض "بكسر الجليد" بين موسكو وواشنطن؟
تصدرت المحادثات التي عقدت في الرياض عناوين الأخبار حول العالم، حيث جمعت السعودية قطبين عالميين كبيرين، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وكشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض سادتها أجواء إيجابية.
وأشار لافروف إلى أنه قد تم "الاتفاق على تشكيل مجموعتين (للمفاوضات بشأن أوكرانيا)، من كلا الجانبين، بعد تقديم تقرير عن مباحثات اليوم إلى الرئيسين".
وقال لافروف: "نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة المملكة العربية السعودية لإتاحة الفرصة لعقد لقاء بين ممثلين روس وأمريكيين".
ويؤكد الخبراء أن السعودية تستطيع القيام بدور كبير في هذا المجال، من حيث موقعها كقوة سياسية كبيرة في الشرق الأوسط والعالم، ومن حيث علاقاتها المتينة بين موسكو والرياض من جهة أخرى.
برأيك هل تنجح السعودية في تقريب وجهات النظر بين موسكو وواشنطن وتسهم بإنهاء الأزمة الأوكرانية؟