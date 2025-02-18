تصويت... برأيك هل تنجح الرياض "بكسر الجليد" بين موسكو وواشنطن؟

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
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بلا قيود
السفير الإماراتي يتحدث عن سبب متانة العلاقة مع موسكو
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
18:33 GMT
30 د
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150 د
مدار الليل والنهار
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06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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14:00 GMT
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بلا قيود
خبير: اجتماع الرياض هو الأهم منذ بداية الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
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مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
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https://sarabic.ae/20250218/تصويت-برأيك-هل-تنجح-الرياض-بكسر-الجليد-بين-موسكو-وواشنطن-1097930824.html
تصويت... برأيك هل تنجح الرياض "بكسر الجليد" بين موسكو وواشنطن؟
تصويت... برأيك هل تنجح الرياض "بكسر الجليد" بين موسكو وواشنطن؟
سبوتنيك عربي
تصدرت المحادثات التي عقدت في الرياض عناوين الأخبار حول العالم، حيث جمعت السعودية قطبين عالميين كبيرين، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T16:16+0000
2025-02-18T16:16+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
روسيا
السعودية
الرياض
واشنطن
موسكو
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وكشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض سادتها أجواء إيجابية.وأشار لافروف إلى أنه قد تم "الاتفاق على تشكيل مجموعتين (للمفاوضات بشأن أوكرانيا)، من كلا الجانبين، بعد تقديم تقرير عن مباحثات اليوم إلى الرئيسين".ويؤكد الخبراء أن السعودية تستطيع القيام بدور كبير في هذا المجال، من حيث موقعها كقوة سياسية كبيرة في الشرق الأوسط والعالم، ومن حيث علاقاتها المتينة بين موسكو والرياض من جهة أخرى.برأيك هل تنجح السعودية في تقريب وجهات النظر بين موسكو وواشنطن وتسهم بإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
السعودية
الرياض
واشنطن
موسكو
سبوتنيك عربي
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, روسيا, السعودية, الرياض, واشنطن, موسكو, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, روسيا, السعودية, الرياض, واشنطن, موسكو, опросы

تصويت... برأيك هل تنجح الرياض "بكسر الجليد" بين موسكو وواشنطن؟

16:16 GMT 18.02.2025
© Photo / Maria Zakharova/Telegramالوفد الروسي يصل إلى مقر إجراء المحادثات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض
الوفد الروسي يصل إلى مقر إجراء المحادثات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Photo / Maria Zakharova/Telegram
تابعنا عبر
تصدرت المحادثات التي عقدت في الرياض عناوين الأخبار حول العالم، حيث جمعت السعودية قطبين عالميين كبيرين، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وكشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض سادتها أجواء إيجابية.
وأشار لافروف إلى أنه قد تم "الاتفاق على تشكيل مجموعتين (للمفاوضات بشأن أوكرانيا)، من كلا الجانبين، بعد تقديم تقرير عن مباحثات اليوم إلى الرئيسين".
وقال لافروف: "نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة المملكة العربية السعودية لإتاحة الفرصة لعقد لقاء بين ممثلين روس وأمريكيين".
ويؤكد الخبراء أن السعودية تستطيع القيام بدور كبير في هذا المجال، من حيث موقعها كقوة سياسية كبيرة في الشرق الأوسط والعالم، ومن حيث علاقاتها المتينة بين موسكو والرياض من جهة أخرى.
برأيك هل تنجح السعودية في تقريب وجهات النظر بين موسكو وواشنطن وتسهم بإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
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