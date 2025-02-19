https://sarabic.ae/20250219/فتح-لـسبوتنيك-القمة-العربية-المرتقبة-هي-فرصة-لمواجهة-مخطط-ترامب-وسبب-تأجيلها-مجرد-عذر-1097950735.html

"فتح" لـ"سبوتنيك": القمة العربية المرتقبة هي فرصة لمواجهة مخطط ترامب وسبب تأجيلها مجرد عذر

"فتح" لـ"سبوتنيك": القمة العربية المرتقبة هي فرصة لمواجهة مخطط ترامب وسبب تأجيلها مجرد عذر

سبوتنيك عربي

رأى ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري في حركة فتح الفلسطينية، بأن "الهدف المعلن لتأجيل القمة العربية القادمة هو لأسباب لوجستية، وهو مجرّد عذر"، وأكد على "أهمية... 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T11:37+0000

2025-02-19T11:37+0000

2025-02-19T11:37+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

فتح

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/13/1097952593_91:0:1154:598_1920x0_80_0_0_a208f6c400db1ac62051dfdb557e0010.jpg

وقال دلياني، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "من المهم أن نلقي الأهمية الكبرى لهذه القمة لأنها تمثل فرصة هامة لمواجهة مقترح ترامب، الذي يهدف إلى التطهير العرقي في غزة، ومواجهة هذه المقترحات القادمة من الرئيس الأمريكي المغرور وطموحه في التوسع". وأضاف أنه "من دون وحدة الصف والدبلوماسية على أعلى مستوى، فإن أي مقترح سينهار، خاصة في ظل الدعم الواسع الذي يحظى به هذا المقترح من حكومة إسرائيل".وفي سياق آخر، أشاد دلياني بزيارة الملك الأردني عبد الله الثاني إلى واشنطن، التي قال إنها "كانت تمهيدًا لتراجع ترامب عن مشروعه لترحيل سكان غزة"، وأضاف أن "الزيارة كانت مهمة جدًا وناجحة، بعيدًا عن محاولات التشويه الإعلامي التي طالتها". وأكد دلياني أن "الشعب الفلسطيني، الذي صمد في وجه الحرب التي شُنّت عليه لمدة 15 شهرًا، قادر على مواجهة جميع المخططات التي تستهدفه".وشدّد على أن "إدارة غزة هي شأن فلسطيني مستقل"، مشيرًا إلى أن "موقف الدول العربية، وعلى رأسها مصر والأردن، داعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، وأضاف: "نحن نتمسك بالقانون الدولي وقرار 194، الذي يؤكد على حق العودة للفلسطينيين".

https://sarabic.ae/20250218/مصر-تعلن-موعد-القمة-العربية-الطارئة-الخاصة-بالأوضاع-في-قطاع-غزة-1097914078.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, فتح, أخبار فلسطين اليوم