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"فتح" لـ"سبوتنيك": القمة العربية المرتقبة هي فرصة لمواجهة مخطط ترامب وسبب تأجيلها مجرد عذر
"فتح" لـ"سبوتنيك": القمة العربية المرتقبة هي فرصة لمواجهة مخطط ترامب وسبب تأجيلها مجرد عذر
سبوتنيك عربي
رأى ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري في حركة فتح الفلسطينية، بأن "الهدف المعلن لتأجيل القمة العربية القادمة هو لأسباب لوجستية، وهو مجرّد عذر"، وأكد على "أهمية... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال دلياني، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "من المهم أن نلقي الأهمية الكبرى لهذه القمة لأنها تمثل فرصة هامة لمواجهة مقترح ترامب، الذي يهدف إلى التطهير العرقي في غزة، ومواجهة هذه المقترحات القادمة من الرئيس الأمريكي المغرور وطموحه في التوسع". وأضاف أنه "من دون وحدة الصف والدبلوماسية على أعلى مستوى، فإن أي مقترح سينهار، خاصة في ظل الدعم الواسع الذي يحظى به هذا المقترح من حكومة إسرائيل".وفي سياق آخر، أشاد دلياني بزيارة الملك الأردني عبد الله الثاني إلى واشنطن، التي قال إنها "كانت تمهيدًا لتراجع ترامب عن مشروعه لترحيل سكان غزة"، وأضاف أن "الزيارة كانت مهمة جدًا وناجحة، بعيدًا عن محاولات التشويه الإعلامي التي طالتها". وأكد دلياني أن "الشعب الفلسطيني، الذي صمد في وجه الحرب التي شُنّت عليه لمدة 15 شهرًا، قادر على مواجهة جميع المخططات التي تستهدفه".وشدّد على أن "إدارة غزة هي شأن فلسطيني مستقل"، مشيرًا إلى أن "موقف الدول العربية، وعلى رأسها مصر والأردن، داعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، وأضاف: "نحن نتمسك بالقانون الدولي وقرار 194، الذي يؤكد على حق العودة للفلسطينيين".
https://sarabic.ae/20250218/مصر-تعلن-موعد-القمة-العربية-الطارئة-الخاصة-بالأوضاع-في-قطاع-غزة-1097914078.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, فتح, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, فتح, أخبار فلسطين اليوم

"فتح" لـ"سبوتنيك": القمة العربية المرتقبة هي فرصة لمواجهة مخطط ترامب وسبب تأجيلها مجرد عذر

11:37 GMT 19.02.2025
© Sputnik عضو المجلس الثوري في حركة "فتح " الفلسطينية، دميتري دلياني
 عضو المجلس الثوري في حركة فتح الفلسطينية، دميتري دلياني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik
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حصري
رأى ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري في حركة فتح الفلسطينية، بأن "الهدف المعلن لتأجيل القمة العربية القادمة هو لأسباب لوجستية، وهو مجرّد عذر"، وأكد على "أهمية القمة في مواجهة المقترحات التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تمثل مخططًا للتطهير العرقي في قطاع غزة".
وقال دلياني، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "من المهم أن نلقي الأهمية الكبرى لهذه القمة لأنها تمثل فرصة هامة لمواجهة مقترح ترامب، الذي يهدف إلى التطهير العرقي في غزة، ومواجهة هذه المقترحات القادمة من الرئيس الأمريكي المغرور وطموحه في التوسع". وأضاف أنه "من دون وحدة الصف والدبلوماسية على أعلى مستوى، فإن أي مقترح سينهار، خاصة في ظل الدعم الواسع الذي يحظى به هذا المقترح من حكومة إسرائيل".

وأوضح عضو المجلس الثوري في حركة فتح، أنه "لا ترامب ولا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لديهما القدرة على تنفيذ مخططهم للتطهير العرقي في غزة"، مشيرًا إلى أن "التصدي لهذا المخطط والتوجه لا يمكن أن يتم بناءً على التسريبات الإعلامية، التي يتحدث الجزء الأكبر منها عن بديهيات من تصريحات زعماء عرب"، وأضاف أن "هذه التصريحات تسير في الاتجاه الصحيح". وتابع دلياني: "هنالك تحضيرات تجري الآن لجعل القمة العربية القادمة ناجحة".

جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
مصر تعلن موعد القمة العربية الطارئة الخاصة بالأوضاع في قطاع غزة
أمس, 10:59 GMT
وفي سياق آخر، أشاد دلياني بزيارة الملك الأردني عبد الله الثاني إلى واشنطن، التي قال إنها "كانت تمهيدًا لتراجع ترامب عن مشروعه لترحيل سكان غزة"، وأضاف أن "الزيارة كانت مهمة جدًا وناجحة، بعيدًا عن محاولات التشويه الإعلامي التي طالتها". وأكد دلياني أن "الشعب الفلسطيني، الذي صمد في وجه الحرب التي شُنّت عليه لمدة 15 شهرًا، قادر على مواجهة جميع المخططات التي تستهدفه".

وأكد ضيف "سبوتنيك" أيضًا أن "التطهير العرقي لن يكون، ولن يحرف الأنظار عن الجرائم الإسرائيلية". كما طالب بأن "تكون دولة الاحتلال هي المسؤولة الأولى عن إعادة إعمار قطاع غزة"، لافتًا إلى أن "إسرائيل هي من دمرت القطاع في البداية"، وأضاف: "إذا كان هناك حديث عن ترحيل الفلسطينيين من غزة، فيجب أن يُسمح لهم بالعودة إلى قراهم التي هجّروا منها في العام 1948".

وشدّد على أن "إدارة غزة هي شأن فلسطيني مستقل"، مشيرًا إلى أن "موقف الدول العربية، وعلى رأسها مصر والأردن، داعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، وأضاف: "نحن نتمسك بالقانون الدولي وقرار 194، الذي يؤكد على حق العودة للفلسطينيين".
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