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مستشار ديوان الرئاسة الإماراتي يشيد بموقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية... فيديو
مستشار ديوان الرئاسة الإماراتي يشيد بموقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية... فيديو
سبوتنيك عربي
أشاد علي السيد الهاشم، مستشار الشؤون القضائية والدينية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بالسياسة التي تنتهجها روسيا تجاه الدول... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T13:20+0000
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وقال الهاشم في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن موقف موسكو الداعم لتأصيل الحق العربي في فلسطين يأتي في توقيته المناسب ويعكس تضامنا حقيقيًا مع القضايا العادلة في المنطقة.وأشار الهاشم إلى أن المؤتمر الذي شارك فيه يواجه العديد من التحديات، لكنه أكد أن همة العلماء وجهودهم ستسهم في تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية، خاصة في ظل الحراك الدولي الواسع لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.وشدد على أن الموقف الروسي في هذا التوقيت يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، داعيا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية وروسيا في مختلف المجالات.
https://sarabic.ae/20250219/انطلاق-أعمال-مؤتمر-الحوار-الإسلامي-في-البحرين-بحضور-شيخ-الأزهر-صور-1097941341.html
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حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, العالم العربي, الأخبار

مستشار ديوان الرئاسة الإماراتي يشيد بموقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية... فيديو

13:20 GMT 19.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIعلي السيد الهاشم، مستشار الشؤون القضائية والدينية بديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة
علي السيد الهاشم، مستشار الشؤون القضائية والدينية بديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
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أشاد علي السيد الهاشم، مستشار الشؤون القضائية والدينية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بالسياسة التي تنتهجها روسيا تجاه الدول العربية والإسلامية.
وقال الهاشم في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن موقف موسكو الداعم لتأصيل الحق العربي في فلسطين يأتي في توقيته المناسب ويعكس تضامنا حقيقيًا مع القضايا العادلة في المنطقة.

وأثنى المسؤول الإماراتي على اهتمام روسيا بالثقافة الإسلامية، مشيرا إلى أنها قامت بطباعة صحيح البخاري وكتب السنن الصحيحة، وهو ما يعكس حرصها على دعم العلوم الإسلامية وتعزيز التعاون مع الدول العربية والإسلامية.

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كما وجّه تحية تقدير إلى السفير الروسي، مؤكدا تطلعه للقاء مباشر معه، مثنيا على جهود موسكو في تعزيز التضامن والتعاون في القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأشار الهاشم إلى أن المؤتمر الذي شارك فيه يواجه العديد من التحديات، لكنه أكد أن همة العلماء وجهودهم ستسهم في تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية، خاصة في ظل الحراك الدولي الواسع لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن الموقف الروسي في هذا التوقيت يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، داعيا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية وروسيا في مختلف المجالات.
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