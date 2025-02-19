أغرب وأجمل منصات المراقبة في العالم

زوار يستمتعون بالمناظر من منصة المشاهدة "سوميت" فوق ناطحة سحاب "وان فاندربيلت"، في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
زوار يستمتعون بالمناظر من منصة المشاهدة "سوميت" فوق ناطحة سحاب "وان فاندربيلت"، في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
صورة جوية تُظهر منصة عرض "فينيكس لوف" الزجاجية في منطقة فيتشيزهاي ذات المناظر الطبيعية الخلابة محاطة بالغيوم في مقاطعة يويكس بمدينة أنكينغ، الصين
صورة جوية تُظهر منصة عرض "فينيكس لوف" الزجاجية في منطقة فيتشيزهاي ذات المناظر الطبيعية الخلابة محاطة بالغيوم في مقاطعة يويكس بمدينة أنكينغ، الصين
نقطة مراقبة من منجم للذهب في إسبانيا
نقطة مراقبة من منجم للذهب في إسبانيا
منظر جوي يظهر الضباب وهو يغطي معبد البوذية في جبل فانسيبان، في سابا بفيتنام
منظر جوي يظهر الضباب وهو يغطي معبد البوذية في جبل فانسيبان، في سابا بفيتنام
منصة "الطريق إلى العدم" في النمسا
منصة "الطريق إلى العدم" في النمسا
منصة المراقبة الجديدة لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، على ضفاف نهر "ينيسي" في إقليم كراسنويارسك، روسيا
منصة المراقبة الجديدة لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، على ضفاف نهر "ينيسي" في إقليم كراسنويارسك، روسيا
قرد يجلس على سياج منصة مشاهدة على صخور جبل طارق، وهو يحمل علم المملكة المتحدة، الذي سرقه من أحد السائحين
قرد يجلس على سياج منصة مشاهدة على صخور جبل طارق، وهو يحمل علم المملكة المتحدة، الذي سرقه من أحد السائحين
شرفة ذات منصة بارزة في متحف "ميسنر ماونتن كورونيس" في جبل "كرونبلاتز"، إيطاليا
شرفة ذات منصة بارزة في متحف "ميسنر ماونتن كورونيس" في جبل "كرونبلاتز"، إيطاليا
برج المراقبة عند شروق الشمس في غابات الأمازون المطيرة، البرازيل
برج المراقبة عند شروق الشمس في غابات الأمازون المطيرة، البرازيل
تطاير شعر سائحة فرنسية شابة مع غروب الشمس على منصة المشاهدة في "برج ماين"، فرانكفورت بألمانيا
تطاير شعر سائحة فرنسية شابة مع غروب الشمس على منصة المشاهدة في "برج ماين"، فرانكفورت بألمانيا
منصة ذات قاع زجاجي لمشاهدة الأجسام الطائرة في منطقة بينغو، ذات المناظر الطبيعية الخلابة في بكين، الصين
منصة ذات قاع زجاجي لمشاهدة الأجسام الطائرة في منطقة بينغو، ذات المناظر الطبيعية الخلابة في بكين، الصين
أطول برج مراقبة في بيرستوناس، ليتوانيا
أطول برج مراقبة في بيرستوناس، ليتوانيا
أحد المارة يقف على منصة مشاهدة، على صخرة "باستاي" في منتزه سويسرا الوطني المغطى بالثلوج
أحد المارة يقف على منصة مشاهدة، على صخرة "باستاي" في منتزه سويسرا الوطني المغطى بالثلوج
منظر لمنصة المراقبة "تسار ريبا"، المخصصة للكاتب فيكتور أستافييف، في إقليم كراسنويارسك، روسيا
منظر لمنصة المراقبة "تسار ريبا"، المخصصة للكاتب فيكتور أستافييف، في إقليم كراسنويارسك، روسيا
منظر لكنيسة السيدة العذراء أمام الساعة الفلكية في برج قاعة المدينة القديمة، براغ
منظر لكنيسة السيدة العذراء أمام الساعة الفلكية في برج قاعة المدينة القديمة، براغ
صورة تظهر القمر مع غروب الشمس خلف منصة المراقبة الخارجية في مدينة نيويورك في "هودسن يارد"، الولايات المتحدة الأمريكية
صورة تظهر القمر مع غروب الشمس خلف منصة المراقبة الخارجية في مدينة نيويورك في "هودسن يارد"، الولايات المتحدة الأمريكية
الصحفيون السريلانكيون يشاهدون مدينة كولومبو من منصة المراقبة في برج "اللوتس" في كولومبو، سريلانكا
الصحفيون السريلانكيون يشاهدون مدينة كولومبو من منصة المراقبة في برج "اللوتس" في كولومبو، سريلانكا
صور الزوار تنعكس على الجدران الزجاجية لمنصة مراقبة "شيبويا سكاي"، في منطقة شيبويا في طوكيو، اليابان
صور الزوار تنعكس على الجدران الزجاجية لمنصة مراقبة "شيبويا سكاي"، في منطقة شيبويا في طوكيو، اليابان