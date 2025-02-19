أغرب وأجمل منصات المراقبة في العالم

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع الرياض هو الأهم منذ بداية الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
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أغرب وأجمل منصات المراقبة في العالم
أغرب وأجمل منصات المراقبة في العالم
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة لأغرب وأجمل منصات المراقبة في العالم. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أغرب وأجمل منصات المراقبة في العالم

11:25 GMT 19.02.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة لأغرب وأجمل منصات المراقبة في العالم.
© Getty Images / picture alliance/Benno Schwinghammer

زوار يستمتعون بالمناظر من منصة المشاهدة "سوميت" فوق ناطحة سحاب "وان فاندربيلت"، في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

زوار يستمتعون بالمناظر من منصة المشاهدة &quot;سوميت&quot; فوق ناطحة سحاب &quot;وان فاندربيلت&quot;، في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / picture alliance/Benno Schwinghammer

زوار يستمتعون بالمناظر من منصة المشاهدة "سوميت" فوق ناطحة سحاب "وان فاندربيلت"، في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

صورة جوية تُظهر منصة عرض "فينيكس لوف" الزجاجية في منطقة فيتشيزهاي ذات المناظر الطبيعية الخلابة محاطة بالغيوم في مقاطعة يويكس بمدينة أنكينغ، الصين

صورة جوية تُظهر منصة عرض &quot;فينيكس لوف&quot; الزجاجية في منطقة فيتشيزهاي ذات المناظر الطبيعية الخلابة محاطة بالغيوم في مقاطعة يويكس بمدينة أنكينغ، الصين - سبوتنيك عربي
2/18
© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

صورة جوية تُظهر منصة عرض "فينيكس لوف" الزجاجية في منطقة فيتشيزهاي ذات المناظر الطبيعية الخلابة محاطة بالغيوم في مقاطعة يويكس بمدينة أنكينغ، الصين

© Getty Images / Westend61

نقطة مراقبة من منجم للذهب في إسبانيا

نقطة مراقبة من منجم للذهب في إسبانيا - سبوتنيك عربي
3/18
© Getty Images / Westend61

نقطة مراقبة من منجم للذهب في إسبانيا

© Getty Images / Kanok Sulaiman

منظر جوي يظهر الضباب وهو يغطي معبد البوذية في جبل فانسيبان، في سابا بفيتنام

منظر جوي يظهر الضباب وهو يغطي معبد البوذية في جبل فانسيبان، في سابا بفيتنام - سبوتنيك عربي
4/18
© Getty Images / Kanok Sulaiman

منظر جوي يظهر الضباب وهو يغطي معبد البوذية في جبل فانسيبان، في سابا بفيتنام

© Getty Images / Loop Images/Universal Images Group/Dominic Jones

منصة "الطريق إلى العدم" في النمسا

منصة &quot;الطريق إلى العدم&quot; في النمسا - سبوتنيك عربي
5/18
© Getty Images / Loop Images/Universal Images Group/Dominic Jones

منصة "الطريق إلى العدم" في النمسا

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

منصة المراقبة الجديدة لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، على ضفاف نهر "ينيسي" في إقليم كراسنويارسك، روسيا

منصة المراقبة الجديدة لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، على ضفاف نهر &quot;ينيسي&quot; في إقليم كراسنويارسك، روسيا - سبوتنيك عربي
6/18
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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منصة المراقبة الجديدة لمحطة كراسنويارسك للطاقة الكهرومائية، على ضفاف نهر "ينيسي" في إقليم كراسنويارسك، روسيا

© Getty Images / picture alliance/Frank Rumpenhorst

قرد يجلس على سياج منصة مشاهدة على صخور جبل طارق، وهو يحمل علم المملكة المتحدة، الذي سرقه من أحد السائحين

قرد يجلس على سياج منصة مشاهدة على صخور جبل طارق، وهو يحمل علم المملكة المتحدة، الذي سرقه من أحد السائحين - سبوتنيك عربي
7/18
© Getty Images / picture alliance/Frank Rumpenhorst

قرد يجلس على سياج منصة مشاهدة على صخور جبل طارق، وهو يحمل علم المملكة المتحدة، الذي سرقه من أحد السائحين

© Getty Images / View Pictures/Universal Images Group/Hufton+Crow

شرفة ذات منصة بارزة في متحف "ميسنر ماونتن كورونيس" في جبل "كرونبلاتز"، إيطاليا

شرفة ذات منصة بارزة في متحف &quot;ميسنر ماونتن كورونيس&quot; في جبل &quot;كرونبلاتز&quot;، إيطاليا - سبوتنيك عربي
8/18
© Getty Images / View Pictures/Universal Images Group/Hufton+Crow

شرفة ذات منصة بارزة في متحف "ميسنر ماونتن كورونيس" في جبل "كرونبلاتز"، إيطاليا

© Getty Images / Ignacio Palacios

برج المراقبة عند شروق الشمس في غابات الأمازون المطيرة، البرازيل

برج المراقبة عند شروق الشمس في غابات الأمازون المطيرة، البرازيل - سبوتنيك عربي
9/18
© Getty Images / Ignacio Palacios

برج المراقبة عند شروق الشمس في غابات الأمازون المطيرة، البرازيل

© AP Photo / Michael Probst

تطاير شعر سائحة فرنسية شابة مع غروب الشمس على منصة المشاهدة في "برج ماين"، فرانكفورت بألمانيا

تطاير شعر سائحة فرنسية شابة مع غروب الشمس على منصة المشاهدة في &quot;برج ماين&quot;، فرانكفورت بألمانيا - سبوتنيك عربي
10/18
© AP Photo / Michael Probst

تطاير شعر سائحة فرنسية شابة مع غروب الشمس على منصة المشاهدة في "برج ماين"، فرانكفورت بألمانيا

CC0 / Muzzleflash /

منصة ذات قاع زجاجي لمشاهدة الأجسام الطائرة في منطقة بينغو، ذات المناظر الطبيعية الخلابة في بكين، الصين

منصة ذات قاع زجاجي لمشاهدة الأجسام الطائرة في منطقة بينغو، ذات المناظر الطبيعية الخلابة في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
11/18
CC0 / Muzzleflash /

منصة ذات قاع زجاجي لمشاهدة الأجسام الطائرة في منطقة بينغو، ذات المناظر الطبيعية الخلابة في بكين، الصين

© Getty Images / Audrius Venclova

أطول برج مراقبة في بيرستوناس، ليتوانيا

أطول برج مراقبة في بيرستوناس، ليتوانيا - سبوتنيك عربي
12/18
© Getty Images / Audrius Venclova

أطول برج مراقبة في بيرستوناس، ليتوانيا

© Getty Images / picture alliance/Sebastian Kahnert

أحد المارة يقف على منصة مشاهدة، على صخرة "باستاي" في منتزه سويسرا الوطني المغطى بالثلوج

أحد المارة يقف على منصة مشاهدة، على صخرة &quot;باستاي&quot; في منتزه سويسرا الوطني المغطى بالثلوج - سبوتنيك عربي
13/18
© Getty Images / picture alliance/Sebastian Kahnert

أحد المارة يقف على منصة مشاهدة، على صخرة "باستاي" في منتزه سويسرا الوطني المغطى بالثلوج

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

منظر لمنصة المراقبة "تسار ريبا"، المخصصة للكاتب فيكتور أستافييف، في إقليم كراسنويارسك، روسيا

منظر لمنصة المراقبة &quot;تسار ريبا&quot;، المخصصة للكاتب فيكتور أستافييف، في إقليم كراسنويارسك، روسيا - سبوتنيك عربي
14/18
© Sputnik . Ilya Naymushin
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منظر لمنصة المراقبة "تسار ريبا"، المخصصة للكاتب فيكتور أستافييف، في إقليم كراسنويارسك، روسيا

© Getty Images / VW Pics/Universal Images Group/Nano Calvo

منظر لكنيسة السيدة العذراء أمام الساعة الفلكية في برج قاعة المدينة القديمة، براغ

منظر لكنيسة السيدة العذراء أمام الساعة الفلكية في برج قاعة المدينة القديمة، براغ - سبوتنيك عربي
15/18
© Getty Images / VW Pics/Universal Images Group/Nano Calvo

منظر لكنيسة السيدة العذراء أمام الساعة الفلكية في برج قاعة المدينة القديمة، براغ

© Getty Images / Anadolu/Lokman Vural Elibol

صورة تظهر القمر مع غروب الشمس خلف منصة المراقبة الخارجية في مدينة نيويورك في "هودسن يارد"، الولايات المتحدة الأمريكية

صورة تظهر القمر مع غروب الشمس خلف منصة المراقبة الخارجية في مدينة نيويورك في &quot;هودسن يارد&quot;، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
16/18
© Getty Images / Anadolu/Lokman Vural Elibol

صورة تظهر القمر مع غروب الشمس خلف منصة المراقبة الخارجية في مدينة نيويورك في "هودسن يارد"، الولايات المتحدة الأمريكية

© Getty Images / NurPhoto/Pradeep Dambarage

الصحفيون السريلانكيون يشاهدون مدينة كولومبو من منصة المراقبة في برج "اللوتس" في كولومبو، سريلانكا

الصحفيون السريلانكيون يشاهدون مدينة كولومبو من منصة المراقبة في برج &quot;اللوتس&quot; في كولومبو، سريلانكا - سبوتنيك عربي
17/18
© Getty Images / NurPhoto/Pradeep Dambarage

الصحفيون السريلانكيون يشاهدون مدينة كولومبو من منصة المراقبة في برج "اللوتس" في كولومبو، سريلانكا

© AP Photo / Jae C. Hong

صور الزوار تنعكس على الجدران الزجاجية لمنصة مراقبة "شيبويا سكاي"، في منطقة شيبويا في طوكيو، اليابان

صور الزوار تنعكس على الجدران الزجاجية لمنصة مراقبة &quot;شيبويا سكاي&quot;، في منطقة شيبويا في طوكيو، اليابان - سبوتنيك عربي
18/18
© AP Photo / Jae C. Hong

صور الزوار تنعكس على الجدران الزجاجية لمنصة مراقبة "شيبويا سكاي"، في منطقة شيبويا في طوكيو، اليابان

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