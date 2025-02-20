https://sarabic.ae/20250220/مواجهات-نارية-كاف-يعلن-عن-قرعة-ربع-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-1098013836.html
مواجهات نارية... "كاف" يعلن عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
مواجهات نارية... "كاف" يعلن عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
سبوتنيك عربي
كشفت قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن المباراة المقبلة لفريق الأهلي المصري، الذي سيواجه الهلال السوداني في الدور ربع النهائي. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T18:39+0000
2025-02-20T18:39+0000
2025-02-20T18:39+0000
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هذه المواجهة ستكون إحدى المواجهات النارية، التي كشفت عنها قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024-2025، التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الخميس.وبحسب نتائج القرعة، سيلتقي بيراميدز المصري مع فريق الجيش الملكي المغربي في الدور ربع النهائي.أما ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي فستكون مواجهته مع الترجي التونسي، بينما يلتقي مولودية الجزائري مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.أما نتائج قرعة الدور نصف النهائي من البطولة فستكون مبارياته وفقا لنتائج مباريات ربع النهائي، حيث من المقرر أن يلتقي الفائز من ماميلودي صن داونز والترجي التونسي مع الفائز من الأهلي والهلال السوداني.كما يلتقي الفائز من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس، مع الفائز من بيراميدز والجيش الملكي المغربي.
https://sarabic.ae/20240328/رسميا-كاف-يعلن-موعد-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-وكأس-الكونفيدرالية-1087466733.html
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رياضة, أخبار العالم الآن, أخبار دوري أبطال أفريقيا, نادي الأهلي
رياضة, أخبار العالم الآن, أخبار دوري أبطال أفريقيا, نادي الأهلي
مواجهات نارية... "كاف" يعلن عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
كشفت قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن المباراة المقبلة لفريق الأهلي المصري، الذي سيواجه الهلال السوداني في الدور ربع النهائي.
هذه المواجهة ستكون إحدى المواجهات النارية، التي كشفت عنها قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024-2025، التي أجراها الاتحاد الأفريقي
لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الخميس.
وبحسب نتائج القرعة، سيلتقي بيراميدز المصري مع فريق الجيش الملكي المغربي في الدور ربع النهائي.
أما ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي فستكون مواجهته مع الترجي التونسي، بينما يلتقي مولودية الجزائري
مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.
أما نتائج قرعة الدور نصف النهائي من البطولة
فستكون مبارياته وفقا لنتائج مباريات ربع النهائي، حيث من المقرر أن يلتقي الفائز من ماميلودي صن داونز والترجي التونسي مع الفائز من الأهلي والهلال السوداني.
كما يلتقي الفائز من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس، مع الفائز من بيراميدز والجيش الملكي المغربي.