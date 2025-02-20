https://sarabic.ae/20250220/هجوم-بساطور-داخل-مسجد-في-دولة-عربية-فيديو-1098014112.html
هجوم بساطور داخل مسجد في دولة عربية.. فيديو
هجوم بساطور داخل مسجد في دولة عربية.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل، اليوم الخميس، واقعة أثارت حالة من الذعر والاستياء بين رواد مسجد في دولة عربية. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T18:33+0000
2025-02-20T18:33+0000
2025-02-20T18:33+0000
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أخبار الأردن
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ويظهر الفيديو المتداول، والذي نشرته وكالة أنباء "عمون" الأردنية، قيام أحد الأشخاص بمهاجمة المصلين داخل مسجد بساطور، والمتواجد في منطقة البادية الوسطى في الأردن.وأفاد شهود العيان، بأن المعتدي حاول إيذاء أحد المصلين أثناء الصلاة بالساطور، إلا أن المصلين تدخلوا سريعا وتمكنوا من منعه من مواصلة الاعتداء، حتى وصلت الجهات الأمنية الأردنية، التي تمكنت في وقت لاحق من إلقاء القبض عليه.ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع المهاجم، وخلفيات الحادثة.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار الأردن
نادي الفيديو, أخبار الأردن
هجوم بساطور داخل مسجد في دولة عربية.. فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل، اليوم الخميس، واقعة أثارت حالة من الذعر والاستياء بين رواد مسجد في دولة عربية.
ويظهر الفيديو المتداول، والذي نشرته وكالة أنباء "عمون" الأردنية، قيام أحد الأشخاص بمهاجمة المصلين داخل مسجد بساطور، والمتواجد في منطقة البادية الوسطى في الأردن.
وأفاد شهود العيان، بأن المعتدي حاول إيذاء أحد المصلين أثناء الصلاة بالساطور، إلا أن المصلين تدخلوا سريعا وتمكنوا من منعه من مواصلة الاعتداء، حتى وصلت الجهات الأمنية الأردنية، التي تمكنت في وقت لاحق من إلقاء القبض عليه.
ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع المهاجم، وخلفيات الحادثة.