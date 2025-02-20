زراعة البن العربي في تايلاند

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات ضرورة أمريكية روسية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
13:03 GMT
1 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250220/1097986329.html
زراعة البن العربي في تايلاند
زراعة البن العربي في تايلاند
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة ومثيرة توثق عملية حصاد وتحضير البن العربي على يد مزارعين محليين في تايلاند. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T11:38+0000
2025-02-20T11:38+0000
وسائط متعددة
صور
القهوة
البن
البن البرازيلي
تايلند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1097986498_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_70e5cc8605e3072e99f141d69b4cf533.jpg
تايلند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1097986498_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_47c11f2f2572de95fd99f5fc1ebbcb59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, القهوة, البن, البن البرازيلي, تايلند
фото, صور, القهوة, البن, البن البرازيلي, تايلند

زراعة البن العربي في تايلاند

11:38 GMT 20.02.2025
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة ومثيرة توثق عملية حصاد وتحضير البن العربي على يد مزارعين محليين في تايلاند.
© Getty Images / Valeria Mongelli

مزارع يحصد حبوب البن العربي في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند.

مزارع يحصد حبوب البن العربي في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند. - سبوتنيك عربي
1/8
© Getty Images / Valeria Mongelli

مزارع يحصد حبوب البن العربي في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند.

© Getty Images / Valeria Mongelli

امرأة تايلاندية تعمل على تجفيف حبوب البن في دوي إنثانون، شيانغ ماي، تايلاند.

امرأة تايلاندية تعمل على تجفيف حبوب البن في دوي إنثانون، شيانغ ماي، تايلاند. - سبوتنيك عربي
2/8
© Getty Images / Valeria Mongelli

امرأة تايلاندية تعمل على تجفيف حبوب البن في دوي إنثانون، شيانغ ماي، تايلاند.

© Getty Images / Valeria Mongelli

يحمل أحد المزارعين كيسا من حبوب البن المجففة في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند.

يحمل أحد المزارعين كيسا من حبوب البن المجففة في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند. - سبوتنيك عربي
3/8
© Getty Images / Valeria Mongelli

يحمل أحد المزارعين كيسا من حبوب البن المجففة في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند.

© Getty Images / Valeria Mongelli

مزارع يحصد حبوب البن العربي في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند.

مزارع يحصد حبوب البن العربي في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند. - سبوتنيك عربي
4/8
© Getty Images / Valeria Mongelli

مزارع يحصد حبوب البن العربي في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند.

© Getty Images / Valeria Mongelli

مزارعون أثناء عملية تحميص حبوب البن العربي في تايلاند.

مزارعون أثناء عملية تحميص حبوب البن العربي في تايلاند. - سبوتنيك عربي
5/8
© Getty Images / Valeria Mongelli

مزارعون أثناء عملية تحميص حبوب البن العربي في تايلاند.

© Getty Images / Valeria Mongelli

سيدتان في تايلاند أثناء عملية صقل حبوب البن في دوي إنثانون، شيانغ ماي، تايلاند.

سيدتان في تايلاند أثناء عملية صقل حبوب البن في دوي إنثانون، شيانغ ماي، تايلاند. - سبوتنيك عربي
6/8
© Getty Images / Valeria Mongelli

سيدتان في تايلاند أثناء عملية صقل حبوب البن في دوي إنثانون، شيانغ ماي، تايلاند.

© Getty Images / Valeria Mongelli

يحمل أحد المزارعين كيسا من حبوب البن المجففة في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند.

يحمل أحد المزارعين كيسا من حبوب البن المجففة في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند. - سبوتنيك عربي
7/8
© Getty Images / Valeria Mongelli

يحمل أحد المزارعين كيسا من حبوب البن المجففة في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند.

© Getty Images / Valeria Mongelli

جانب عملية تحضير حبوب البن العربي في تايلند.

جانب عملية تحضير حبوب البن العربي في تايلند. - سبوتنيك عربي
8/8
© Getty Images / Valeria Mongelli

جانب عملية تحضير حبوب البن العربي في تايلند.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала