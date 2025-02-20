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زراعة البن العربي في تايلاند
زراعة البن العربي في تايلاند
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة ومثيرة توثق عملية حصاد وتحضير البن العربي على يد مزارعين محليين في تايلاند. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T11:38+0000
2025-02-20T11:38+0000
2025-02-20T11:38+0000
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фото, صور, القهوة, البن, البن البرازيلي, تايلند
фото, صور, القهوة, البن, البن البرازيلي, تايلند
زراعة البن العربي في تايلاند
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة ومثيرة توثق عملية حصاد وتحضير البن العربي على يد مزارعين محليين في تايلاند.
© Getty Images / Valeria Mongelli
مزارع يحصد حبوب البن العربي في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند.
مزارع يحصد حبوب البن العربي في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند.
© Getty Images / Valeria Mongelli
امرأة تايلاندية تعمل على تجفيف حبوب البن في دوي إنثانون، شيانغ ماي، تايلاند.
امرأة تايلاندية تعمل على تجفيف حبوب البن في دوي إنثانون، شيانغ ماي، تايلاند.
© Getty Images / Valeria Mongelli
يحمل أحد المزارعين كيسا من حبوب البن المجففة في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند.
يحمل أحد المزارعين كيسا من حبوب البن المجففة في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند.
© Getty Images / Valeria Mongelli
مزارع يحصد حبوب البن العربي في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند.
مزارع يحصد حبوب البن العربي في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند.
© Getty Images / Valeria Mongelli
مزارعون أثناء عملية تحميص حبوب البن العربي في تايلاند.
مزارعون أثناء عملية تحميص حبوب البن العربي في تايلاند.
© Getty Images / Valeria Mongelli
سيدتان في تايلاند أثناء عملية صقل حبوب البن في دوي إنثانون، شيانغ ماي، تايلاند.
سيدتان في تايلاند أثناء عملية صقل حبوب البن في دوي إنثانون، شيانغ ماي، تايلاند.
© Getty Images / Valeria Mongelli
يحمل أحد المزارعين كيسا من حبوب البن المجففة في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند.
يحمل أحد المزارعين كيسا من حبوب البن المجففة في دوي سوثيب، شيانغ ماي، تايلاند.
© Getty Images / Valeria Mongelli
جانب عملية تحضير حبوب البن العربي في تايلند.
جانب عملية تحضير حبوب البن العربي في تايلند.