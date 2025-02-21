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"الأقوى في فئتها"... روسيا تكشف لأول مرة عن المسيرة المتعددة المهام "سوبركام إس 350".. صور
"الأقوى في فئتها"... روسيا تكشف لأول مرة عن المسيرة المتعددة المهام "سوبركام إس 350".. صور
سبوتنيك عربي
تعرض مؤسسة "روستيخ" الروسية، لأول مرة، الطائرة المسيّرة المختبرة في القتال من طراز "سوبركام إس 350"،  في معرض "آيدكس- 2025" في العاصمة الإماراتية أبوظبي. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتعد المسيرة "سوبركام إس 350" منصة جوية ثابتة الجناحين متعددة المهام للمراقبة بالأشعة الإلكترونية/الأشعة تحت الحمراء والتصوير الجوي والتصوير المتعدد الأطياف والكشف عن الغازات والكشف عن الإشعاع.كما تجمع بين الأداء العالي والاستخدام البسيط والمتانة بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير.وهي طائرة متعددة المهام ويمكن أن تمثل الأداة المثلى في منظومات الأمن الداخلي والأمن العام، ومراقبة المنشآت الاستراتيجية، وعمليات البحث والإنقاذ، والوقاية من الطوارئ وإدارة الحوادث.ودخلت المسيرة الخدمة في الجيش الروسي في عام 2012، ومع التحديث المنتظم، تظل واحدة من أفضل الأنظمة في فئتها.وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، تعرض الطائرة "سوبركام إس 350" المسيرة، التي تم اختبارها في القتال كجزء من المعرض الروسي المشترك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس- 2025".يشار إلى أن اليوم الجمعة هو اليوم الخامس والختامي للنسخة 17 من معرضي "آيدكس ونافدكس"، والذي يقام كل عامين في العاصمة أبوظبي وتشارك فيه عشرات الدول ومئات الشركات المتخصصة في الأسلحة الدفاعية ومهمات الجيوش وأحدث التقنيات القتالية.ويعد المعرض سوقا دوليا لعرض أحدث الأسلحة والتقنيات الدفاعية العسكرية، حيث يجمع البائعين والمشترين في مكان واحد، الذين يمكنهم أيضا عقد صفقات مشتركة.
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أيدكس 2025, روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, العالم, الأخبار
أيدكس 2025, روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, العالم, الأخبار

"الأقوى في فئتها"... روسيا تكشف لأول مرة عن المسيرة المتعددة المهام "سوبركام إس 350".. صور

08:19 GMT 21.02.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالطائرة المسيرة الروسية من طراز "سوبركام إس 350"،  في معرض "آيدكس- 2025"
الطائرة المسيرة الروسية من طراز سوبركام إس 350،  في معرض آيدكس- 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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تعرض مؤسسة "روستيخ" الروسية، لأول مرة، الطائرة المسيّرة المختبرة في القتال من طراز "سوبركام إس 350"،  في معرض "آيدكس- 2025" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتعد المسيرة "سوبركام إس 350" منصة جوية ثابتة الجناحين متعددة المهام للمراقبة بالأشعة الإلكترونية/الأشعة تحت الحمراء والتصوير الجوي والتصوير المتعدد الأطياف والكشف عن الغازات والكشف عن الإشعاع.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالطائرة المسيرة الروسية من طراز "سوبركام إس 350"،  في معرض "آيدكس- 2025"
الطائرة المسيرة الروسية من طراز سوبركام إس 350،  في معرض آيدكس- 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
الطائرة المسيرة الروسية من طراز "سوبركام إس 350"،  في معرض "آيدكس- 2025"
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
كما تجمع بين الأداء العالي والاستخدام البسيط والمتانة بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير.
وهي طائرة متعددة المهام ويمكن أن تمثل الأداة المثلى في منظومات الأمن الداخلي والأمن العام، ومراقبة المنشآت الاستراتيجية، وعمليات البحث والإنقاذ، والوقاية من الطوارئ وإدارة الحوادث.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالطائرة المسيرة الروسية من طراز "سوبركام إس 350"،  في معرض "آيدكس- 2025"
الطائرة المسيرة الروسية من طراز سوبركام إس 350،  في معرض آيدكس- 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
الطائرة المسيرة الروسية من طراز "سوبركام إس 350"،  في معرض "آيدكس- 2025"
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
ودخلت المسيرة الخدمة في الجيش الروسي في عام 2012، ومع التحديث المنتظم، تظل واحدة من أفضل الأنظمة في فئتها.
وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، تعرض الطائرة "سوبركام إس 350" المسيرة، التي تم اختبارها في القتال كجزء من المعرض الروسي المشترك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس- 2025".
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالطائرة المسيرة الروسية من طراز "سوبركام إس 350"،  في معرض "آيدكس- 2025"
الطائرة المسيرة الروسية من طراز سوبركام إس 350،  في معرض آيدكس- 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
الطائرة المسيرة الروسية من طراز "سوبركام إس 350"،  في معرض "آيدكس- 2025"
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
يشار إلى أن اليوم الجمعة هو اليوم الخامس والختامي للنسخة 17 من معرضي "آيدكس ونافدكس"، والذي يقام كل عامين في العاصمة أبوظبي وتشارك فيه عشرات الدول ومئات الشركات المتخصصة في الأسلحة الدفاعية ومهمات الجيوش وأحدث التقنيات القتالية.
ويعد المعرض سوقا دوليا لعرض أحدث الأسلحة والتقنيات الدفاعية العسكرية، حيث يجمع البائعين والمشترين في مكان واحد، الذين يمكنهم أيضا عقد صفقات مشتركة.
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