"الأقوى في فئتها"... روسيا تكشف لأول مرة عن المسيرة المتعددة المهام "سوبركام إس 350".. صور
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالطائرة المسيرة الروسية من طراز "سوبركام إس 350"، في معرض "آيدكس- 2025"
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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تعرض مؤسسة "روستيخ" الروسية، لأول مرة، الطائرة المسيّرة المختبرة في القتال من طراز "سوبركام إس 350"، في معرض "آيدكس- 2025" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتعد المسيرة "سوبركام إس 350" منصة جوية ثابتة الجناحين متعددة المهام للمراقبة بالأشعة الإلكترونية/الأشعة تحت الحمراء والتصوير الجوي والتصوير المتعدد الأطياف والكشف عن الغازات والكشف عن الإشعاع.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالطائرة المسيرة الروسية من طراز "سوبركام إس 350"، في معرض "آيدكس- 2025"
الطائرة المسيرة الروسية من طراز "سوبركام إس 350"، في معرض "آيدكس- 2025"
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
كما تجمع بين الأداء العالي والاستخدام البسيط والمتانة بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير.
وهي طائرة متعددة المهام ويمكن أن تمثل الأداة المثلى في منظومات الأمن الداخلي والأمن العام، ومراقبة المنشآت الاستراتيجية، وعمليات البحث والإنقاذ، والوقاية من الطوارئ وإدارة الحوادث.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالطائرة المسيرة الروسية من طراز "سوبركام إس 350"، في معرض "آيدكس- 2025"
الطائرة المسيرة الروسية من طراز "سوبركام إس 350"، في معرض "آيدكس- 2025"
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
ودخلت المسيرة الخدمة في الجيش الروسي في عام 2012، ومع التحديث المنتظم، تظل واحدة من أفضل الأنظمة في فئتها.
وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، تعرض الطائرة "سوبركام إس 350" المسيرة، التي تم اختبارها في القتال كجزء من المعرض الروسي المشترك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس- 2025".
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالطائرة المسيرة الروسية من طراز "سوبركام إس 350"، في معرض "آيدكس- 2025"
الطائرة المسيرة الروسية من طراز "سوبركام إس 350"، في معرض "آيدكس- 2025"
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
يشار إلى أن اليوم الجمعة هو اليوم الخامس والختامي للنسخة 17 من معرضي "آيدكس ونافدكس"، والذي يقام كل عامين في العاصمة أبوظبي وتشارك فيه عشرات الدول ومئات الشركات المتخصصة في الأسلحة الدفاعية ومهمات الجيوش وأحدث التقنيات القتالية.
ويعد المعرض سوقا دوليا لعرض أحدث الأسلحة والتقنيات الدفاعية العسكرية، حيث يجمع البائعين والمشترين في مكان واحد، الذين يمكنهم أيضا عقد صفقات مشتركة.