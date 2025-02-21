عراك ومبيت في الشارع... طوابير على شراء سيارة تثير جدلا في دولة عربية.. فيديو
© Sputnik . Alexey Nikolsky/
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شهدت الجزائر مشاهد غير معتادة مع بدء تسويق سيارة "فيات دوبلو"، حيث توافد المواطنون بأعداد كبيرة إلى وكالات البيع.
وأدت الأعداد الهائلة من المواطنين إلى تشكل طوابير طويلة امتدت لساعات، بل إن بعضهم لجأ إلى المبيت في العراء لضمان تسجيل أسمائهم ضمن الأوائل، في ظل غياب بدائل أخرى للسيارات الجديدة.
بدراهمك وتنذل هذا هو حكم #العسكر 🪖— habiba nina (@ninasafacha) February 20, 2025
ما رأيناه في وكالات فيات عبر الولايات أقسم بالله العلي العظيم غير شيئ مقصود ومتعمد لإذلال المواطن
) #الجزائري
كيف لشركة عندها عامين في الجزائر لم توفر منصة رقمية محترمة🤔 pic.twitter.com/EAMX4vvrA7
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو تظهر تزاحم الجزائريين أمام وكالات شركة "فيات"، بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل لشراء "دوبلو"، السيارة الوحيدة المتاحة حاليًا في السوق.
ولم تقتصر المشاهد على الانتظار الطويل، بل تطورت إلى مشاحنات وشجارات أمام الوكالات، خاصة أن بعض الفروع ترددت في فتح أبوابها خشية الفوضى.
العراك في الجزائر الشمالية لتسجيل في قوائم شراء سيارات فيات pic.twitter.com/yDBuD1ivsX— الفهيم رضوان (@red_fahim) February 20, 2025
وأثار المشهد جدلا واسعا بين الجزائريين، حيث أرجعه بعضهم إلى غياب الاستيراد وتأخر تشغيل مصانع السيارات، معتبرين أن المواطن مضطر لهذا التهافت بسبب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بشكل غير مسبوق.
فيما دعا آخرون إلى ضرورة فتح باب الاستيراد لتخفيف الأزمة.
🔸مفاتيح الجنة عند #فيات— ☭ LaCqUitTé ☪︎☭ (@l_acquitter) February 20, 2025
🔸لم يسبق أن حدث هكذا تدافع عن طلب سيارة في تاريخ الجزائر 🇩🇿 ، تصرفات الناس يظهر حجم الازمة من جهة ، و من جهة أخرى يظهر خطأ وزارة الصناعة في ترك شركة واحدة ناشطة فقط تستولي على كافة السوق ، الكميات جد محدودة و فايدة 100 مليون مضمونة في السوق.#الجزائر pic.twitter.com/q6C1swBeWP
وعلى الجانب الآخر، رأى بعض الجزائريين أن السيارة ليست حاجة أساسية تستدعي كل هذا التهافت، قائلين: "لا شيء يستحق المبيت في الشارع".
وتأتي هذه الأحداث في ظل استمرار اضطراب سوق السيارات في الجزائر، حيث لا تزال القيود المفروضة على استيراد المركبات الجديدة قائمة، بينما يُسمح فقط بالاستيراد الفردي للسيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، وهو خيار غير متاح للجميع. ومن المتوقع أن تبدأ مصانع السيارات العمل قريبا للإسهام في تلبية الطلب المتزايد.