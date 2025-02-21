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القوات الروسية تحرر نوفوسيلكا ونوفوشيريتوفاتوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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مساحة حرة
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رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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17 د
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خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
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10:33 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
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صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250221/عراك-ومبيت-في-الشارع-طوابير-على-شراء-سيارة-تثير-جدلا-في-دولة-عربية-فيديو-1098025749.html
عراك ومبيت في الشارع... طوابير على شراء سيارة تثير جدلا في دولة عربية.. فيديو
عراك ومبيت في الشارع... طوابير على شراء سيارة تثير جدلا في دولة عربية.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت الجزائر مشاهد غير معتادة مع بدء تسويق سيارة "فيات دوبلو"، حيث توافد المواطنون بأعداد كبيرة إلى وكالات البيع. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T08:45+0000
2025-02-21T08:45+0000
مجتمع
الجزائر
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وأدت الأعداد الهائلة من المواطنين إلى تشكل طوابير طويلة امتدت لساعات، بل إن بعضهم لجأ إلى المبيت في العراء لضمان تسجيل أسمائهم ضمن الأوائل، في ظل غياب بدائل أخرى للسيارات الجديدة.وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو تظهر تزاحم الجزائريين أمام وكالات شركة "فيات"، بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل لشراء "دوبلو"، السيارة الوحيدة المتاحة حاليًا في السوق.ولم تقتصر المشاهد على الانتظار الطويل، بل تطورت إلى مشاحنات وشجارات أمام الوكالات، خاصة أن بعض الفروع ترددت في فتح أبوابها خشية الفوضى.وأثار المشهد جدلا واسعا بين الجزائريين، حيث أرجعه بعضهم إلى غياب الاستيراد وتأخر تشغيل مصانع السيارات، معتبرين أن المواطن مضطر لهذا التهافت بسبب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بشكل غير مسبوق.فيما دعا آخرون إلى ضرورة فتح باب الاستيراد لتخفيف الأزمة.وعلى الجانب الآخر، رأى بعض الجزائريين أن السيارة ليست حاجة أساسية تستدعي كل هذا التهافت، قائلين: "لا شيء يستحق المبيت في الشارع".وتأتي هذه الأحداث في ظل استمرار اضطراب سوق السيارات في الجزائر، حيث لا تزال القيود المفروضة على استيراد المركبات الجديدة قائمة، بينما يُسمح فقط بالاستيراد الفردي للسيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، وهو خيار غير متاح للجميع. ومن المتوقع أن تبدأ مصانع السيارات العمل قريبا للإسهام في تلبية الطلب المتزايد.
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الجزائر, الأخبار, العالم العربي
الجزائر, الأخبار, العالم العربي

عراك ومبيت في الشارع... طوابير على شراء سيارة تثير جدلا في دولة عربية.. فيديو

08:45 GMT 21.02.2025
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورطرح أول سيارات موسكفيتش الروسية للبيع
طرح أول سيارات موسكفيتش الروسية للبيع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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شهدت الجزائر مشاهد غير معتادة مع بدء تسويق سيارة "فيات دوبلو"، حيث توافد المواطنون بأعداد كبيرة إلى وكالات البيع.
وأدت الأعداد الهائلة من المواطنين إلى تشكل طوابير طويلة امتدت لساعات، بل إن بعضهم لجأ إلى المبيت في العراء لضمان تسجيل أسمائهم ضمن الأوائل، في ظل غياب بدائل أخرى للسيارات الجديدة.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو تظهر تزاحم الجزائريين أمام وكالات شركة "فيات"، بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل لشراء "دوبلو"، السيارة الوحيدة المتاحة حاليًا في السوق.
ولم تقتصر المشاهد على الانتظار الطويل، بل تطورت إلى مشاحنات وشجارات أمام الوكالات، خاصة أن بعض الفروع ترددت في فتح أبوابها خشية الفوضى.
وأثار المشهد جدلا واسعا بين الجزائريين، حيث أرجعه بعضهم إلى غياب الاستيراد وتأخر تشغيل مصانع السيارات، معتبرين أن المواطن مضطر لهذا التهافت بسبب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بشكل غير مسبوق.
فيما دعا آخرون إلى ضرورة فتح باب الاستيراد لتخفيف الأزمة.
وعلى الجانب الآخر، رأى بعض الجزائريين أن السيارة ليست حاجة أساسية تستدعي كل هذا التهافت، قائلين: "لا شيء يستحق المبيت في الشارع".
وتأتي هذه الأحداث في ظل استمرار اضطراب سوق السيارات في الجزائر، حيث لا تزال القيود المفروضة على استيراد المركبات الجديدة قائمة، بينما يُسمح فقط بالاستيراد الفردي للسيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، وهو خيار غير متاح للجميع. ومن المتوقع أن تبدأ مصانع السيارات العمل قريبا للإسهام في تلبية الطلب المتزايد.
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