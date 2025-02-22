https://sarabic.ae/20250222/انطلاق-المنتدى-الاقتصادي-الليبي---الروسي-في-ليبيا-صور-1098063820.html
انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في ليبيا... صور
انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في ليبيا... صور
سبوتنيك عربي
افتتحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم السبت، أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في مدينة بنغازي، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T13:04+0000
2025-02-22T13:04+0000
2025-02-22T13:04+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
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اقتصاد
الأخبار
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وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة الثنائية.في الإطار، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج، في كلمته الافتتاحية أن المنتدى يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، داعيا الحكومة الروسية إلى فتح قنصلية في بنغازي، وإنشاء مركز تجاري روسي يختص بالتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى مركز ثقافي يروج لتعليم اللغة الروسية.بدوره، شدد الجانب الروسي على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين ليبيا وروسيا. كما أكد الوفد الروسي أن روسيا الاتحادية لديها مئات المستثمرين من مختلف القطاعات، وأن المنتدى يعد خطوة هامة نحو بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة بين البلدين.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار ليبيا اليوم, روسيا, اقتصاد, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, روسيا, اقتصاد, الأخبار
انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في ليبيا... صور
حصري
افتتحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم السبت، أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في مدينة بنغازي، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
وحسب مراسل "سبوتنيك
" في ليبيا، يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة الثنائية.
في الإطار، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج، في كلمته الافتتاحية أن المنتدى يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، داعيا الحكومة الروسية إلى فتح قنصلية في بنغازي، وإنشاء مركز تجاري روسي يختص بالتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى مركز ثقافي يروج لتعليم اللغة الروسية.
بدوره، شدد الجانب الروسي على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين ليبيا وروسيا
.
كما أكد الوفد الروسي أن روسيا الاتحادية لديها مئات المستثمرين من مختلف القطاعات، وأن المنتدى يعد خطوة هامة نحو بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة بين البلدين.