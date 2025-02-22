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https://sarabic.ae/20250222/انطلاق-المنتدى-الاقتصادي-الليبي---الروسي-في-ليبيا-صور-1098063820.html
انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في ليبيا... صور
انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في ليبيا... صور
سبوتنيك عربي
افتتحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم السبت، أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في مدينة بنغازي، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T13:04+0000
2025-02-22T13:04+0000
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أخبار ليبيا اليوم
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وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة الثنائية.في الإطار، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج، في كلمته الافتتاحية أن المنتدى يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، داعيا الحكومة الروسية إلى فتح قنصلية في بنغازي، وإنشاء مركز تجاري روسي يختص بالتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى مركز ثقافي يروج لتعليم اللغة الروسية.بدوره، شدد الجانب الروسي على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين ليبيا وروسيا. كما أكد الوفد الروسي أن روسيا الاتحادية لديها مئات المستثمرين من مختلف القطاعات، وأن المنتدى يعد خطوة هامة نحو بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة بين البلدين.
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, روسيا, اقتصاد, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, روسيا, اقتصاد, الأخبار

انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في ليبيا... صور

13:04 GMT 22.02.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في ليبيا
انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
افتتحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم السبت، أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في مدينة بنغازي، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة الثنائية.
في الإطار، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج، في كلمته الافتتاحية أن المنتدى يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في ليبيا
انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، داعيا الحكومة الروسية إلى فتح قنصلية في بنغازي، وإنشاء مركز تجاري روسي يختص بالتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى مركز ثقافي يروج لتعليم اللغة الروسية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في ليبيا
انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
بدوره، شدد الجانب الروسي على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين ليبيا وروسيا.
كما أكد الوفد الروسي أن روسيا الاتحادية لديها مئات المستثمرين من مختلف القطاعات، وأن المنتدى يعد خطوة هامة نحو بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة بين البلدين.
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