https://sarabic.ae/20250222/انفعال-وتصرف-غير-متوقع-من-رونالدو-خلال-مباراة-النصر-والاتفاق-فيديو-1098057729.html
انفعال وتصرف "غير متوقع" من رونالدو خلال مباراة النصر والاتفاق... فيديو
انفعال وتصرف "غير متوقع" من رونالدو خلال مباراة النصر والاتفاق... فيديو
سبوتنيك عربي
أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، استياءه من بعض قرارات الحكم، خلال مواجهة فريقه أمام الاتفاق، التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T09:38+0000
2025-02-22T09:38+0000
2025-02-22T09:38+0000
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وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+) لحظة توتر، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مهاجم النصر جون دوران، عقب تدخله العنيف على عبدالإله المالكي دون كرة.وأثار قرار الطرد غضب رونالدو، حيث عبّر عن اعتراضه بتسديد الكرة خارج الملعب، قبل أن ينفعل بشدة أثناء حديثه مع الحكم الرابع أحمد الرميخاني على خط التماس.ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة التي أثرت على معنويات "العالمي"، إذ انتهت المواجهة بخسارة النصر أمام الاتفاق بنتيجة 3-2، ليزيد ذلك من إحباط رونالدو (40 عاما) ورفاقه في الفريق.وتجمد رصيد النصر عند النقطة 44، في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، لتتعقد فرصه في التتويج باللقب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, أخبار كرة القدم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
انفعال وتصرف "غير متوقع" من رونالدو خلال مباراة النصر والاتفاق... فيديو
أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، استياءه من بعض قرارات الحكم، خلال مواجهة فريقه أمام الاتفاق، التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي.
وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+) لحظة توتر، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مهاجم النصر جون دوران، عقب تدخله العنيف على عبدالإله المالكي دون كرة.
وأثار قرار الطرد غضب رونالدو
، حيث عبّر عن اعتراضه بتسديد الكرة خارج الملعب، قبل أن ينفعل بشدة أثناء حديثه مع الحكم الرابع أحمد الرميخاني على خط التماس.
ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة التي أثرت على معنويات "العالمي"، إذ انتهت المواجهة بخسارة النصر أمام الاتفاق بنتيجة 3-2، ليزيد ذلك من إحباط رونالدو (40 عاما) ورفاقه في الفريق.
وتجمد رصيد النصر
عند النقطة 44، في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، لتتعقد فرصه في التتويج باللقب.