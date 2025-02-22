https://sarabic.ae/20250222/بوتين-الجيش-الروسي-سيواصل-حماية-الوطن-والشعب-بكل-قوة-وثبات-1098074268.html
بوتين: الجيش الروسي سيواصل حماية الوطن والشعب بكل قوة وثبات
بوتين: الجيش الروسي سيواصل حماية الوطن والشعب بكل قوة وثبات
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والعاملين والموظفين المدنيين في القوات المسلحة الروسية، وجميع المشاركين في العملية... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T22:34+0000
2025-02-22T22:34+0000
2025-02-23T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
الجيش الروسي
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موسكو - سبوتنيك. ووجّه بوتين، في رسالة مصورة عبر مقطع الفيديو، " كلمات تهنئة خاص خاصة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، الذين يخاطرون اليوم بحياتهم ويظهرون الشجاعة، ويدافعون بكل عزم وثبات عن وطنهم ومصالحهم الوطنية ومستقبل روسيا".كما أعرب الرئيس بوتين، عن ثقته في أن الجنود الروس سيواصلون الدفاع عن بلادهم وشعبهم بشكل موثوق.كما شكر حماة روسيا على خدمتهم، التي لا تشوبها شائبة لوطنهم.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمته، أن روسيا ستواصل تجهيز قواتها بأسلحة حديثة جديدة، مع الأخذ في الاعتبار تحليل الاستخدام القتالي للمعدات.وتحتفل روسيا يوم 23 فبراير/ شباط من كل عام بيوم "حماة الوطن"، ويعود تاريخ هذه المناسبة إلى عام 1922، عندما اعتُمد في روسيا السوفيتية عيد رسمي لقواتها المسلحة، وعلى مدى الحقبة السوفيتية كان يسمى "بعيد الجيش والأسطول البحري السوفيتيين".أما في روسيا الحديثة، فأطلق على هذه المناسبة اسمها الحالي وهو يوم "حماة الوطن"، والذي يحيي المواطنون الروس فيه ذكرى الشهداء، الذين ارتقوا في المعارك دفاعا عن الوطن الأم روسيا، ويعبرون عن احترامهم للمحاربين القدامى.
https://sarabic.ae/20250221/بث-مباشر-بوتين-يشارك-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-تقنيات-المستقبل-في-موسكو--1098032592.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, الجيش الروسي
فلاديمير بوتين, روسيا, الجيش الروسي
بوتين: الجيش الروسي سيواصل حماية الوطن والشعب بكل قوة وثبات
22:34 GMT 22.02.2025 (تم التحديث: 09:48 GMT 23.02.2025)
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والعاملين والموظفين المدنيين في القوات المسلحة الروسية، وجميع المشاركين في العملية الروسية الخاصة، بيوم "حماة الوطن"، الذي يصادف اليوم الأحد، واصفًا المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأنهم الأبطال الرئيسيون في يوم حماة الوطن.
موسكو - سبوتنيك. ووجّه بوتين، في رسالة مصورة عبر مقطع الفيديو، " كلمات تهنئة خاص خاصة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، الذين يخاطرون اليوم بحياتهم ويظهرون الشجاعة، ويدافعون بكل عزم وثبات عن وطنهم ومصالحهم الوطنية ومستقبل روسيا".
وقال الرئيس الروسي: "أنتم الأبطال الرئيسيون بيوم حماة الوطن، الذي تحتفل به بلادنا بأكملها".
كما أعرب الرئيس بوتين، عن ثقته في أن الجنود الروس سيواصلون الدفاع
عن بلادهم وشعبهم بشكل موثوق.
كما شكر حماة روسيا على خدمتهم، التي لا تشوبها شائبة لوطنهم.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمته، أن روسيا ستواصل تجهيز قواتها بأسلحة حديثة جديدة، مع الأخذ في الاعتبار تحليل الاستخدام القتالي للمعدات.
وشدد بوتين على أن روسيا ستواصل تعزيز القدرات القتالية لجيشها وبحريتها، ورفع الجاهزية القتالية باعتبارها العنصر الأكثر أهمية لضمان أمن البلاد وضمان حاضرها ومستقبلها السيادي.
وتحتفل روسيا يوم 23 فبراير/ شباط من كل عام بيوم "حماة الوطن"، ويعود تاريخ هذه المناسبة إلى عام 1922، عندما اعتُمد في روسيا السوفيتية عيد رسمي لقواتها المسلحة، وعلى مدى الحقبة السوفيتية كان يسمى "بعيد الجيش والأسطول البحري السوفيتيين".
أما في روسيا الحديثة، فأطلق على هذه المناسبة اسمها الحالي وهو يوم "حماة الوطن"، والذي يحيي المواطنون الروس فيه ذكرى الشهداء، الذين ارتقوا في المعارك دفاعا عن الوطن الأم روسيا، ويعبرون عن احترامهم للمحاربين القدامى.