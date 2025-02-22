https://sarabic.ae/20250222/بوتين-الجيش-الروسي-سيواصل-حماية-الوطن-والشعب-بكل-قوة-وثبات-1098074268.html

بوتين: الجيش الروسي سيواصل حماية الوطن والشعب بكل قوة وثبات

بوتين: الجيش الروسي سيواصل حماية الوطن والشعب بكل قوة وثبات

سبوتنيك عربي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والعاملين والموظفين المدنيين في القوات المسلحة الروسية، وجميع المشاركين في العملية... 22.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-22T22:34+0000

2025-02-22T22:34+0000

2025-02-23T09:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

فلاديمير بوتين

روسيا

الجيش الروسي

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موسكو - سبوتنيك. ووجّه بوتين، في رسالة مصورة عبر مقطع الفيديو، " كلمات تهنئة خاص خاصة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، الذين يخاطرون اليوم بحياتهم ويظهرون الشجاعة، ويدافعون بكل عزم وثبات عن وطنهم ومصالحهم الوطنية ومستقبل روسيا".كما أعرب الرئيس بوتين، عن ثقته في أن الجنود الروس سيواصلون الدفاع عن بلادهم وشعبهم بشكل موثوق.كما شكر حماة روسيا على خدمتهم، التي لا تشوبها شائبة لوطنهم.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمته، أن روسيا ستواصل تجهيز قواتها بأسلحة حديثة جديدة، مع الأخذ في الاعتبار تحليل الاستخدام القتالي للمعدات.وتحتفل روسيا يوم 23 فبراير/ شباط من كل عام بيوم "حماة الوطن"، ويعود تاريخ هذه المناسبة إلى عام 1922، عندما اعتُمد في روسيا السوفيتية عيد رسمي لقواتها المسلحة، وعلى مدى الحقبة السوفيتية كان يسمى "بعيد الجيش والأسطول البحري السوفيتيين".أما في روسيا الحديثة، فأطلق على هذه المناسبة اسمها الحالي وهو يوم "حماة الوطن"، والذي يحيي المواطنون الروس فيه ذكرى الشهداء، الذين ارتقوا في المعارك دفاعا عن الوطن الأم روسيا، ويعبرون عن احترامهم للمحاربين القدامى.

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فلاديمير بوتين, روسيا, الجيش الروسي