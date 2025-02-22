"خط الخطر" في دولة عربية... "ناسا" تحدد مكان وتاريخ اصدام كويكب بالأرض... صور وفيديو
14:05 GMT 22.02.2025 (تم التحديث: 15:08 GMT 22.02.2025)
© Photo / Unsplashالفضاء
© Photo / Unsplash
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كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن أن الاحتمالات تتزايد بشأن اصطدام كويكب بالكرة الأرضية، ما قد يؤدي إلى "تدمير مدينة بأكملها"، متوقعة أن يحدث هذا الهجوم الفضائي خلال السنوات الثمانية المقبلة.
وأفادت الوكالة أن الخطر يبلغ الآن 3.1%، أو 1 من 32 احتمالاً للاصطدام، وفي حال حدث هذا الارتطام فإنه سيحصل يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول 2032 بحسب ما خلصت إليه الحسابات الفلكية.
⭕️"خط الخطر" في دولة عربية... "ناسا" تحدد مكان وتاريخ اصدام كويكب بالأرض💥— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 22, 2025
حذرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" من تزايد احتمالات اصطدام كويكب (2024 YR4) بالكرة الأرضية، وهو الأكثر احتمالا من بين الكويكبات التي تهدد الأرض بحسب العلماء.
◀️4 معلومات مهمة عن الحدث المخيف: pic.twitter.com/DtQToPnCwv
ويقدر علماء الفلك حجم الكويكب المسمى (2024 YR4) بما يتراوح بين 130 و300 قدم عرضاً، بناءً على سطوعه، ومن المرجح أن ينفجر الكويكب في الهواء بقوة تبلغ حوالي ثمانية ميغا طن من مادة تي إن تي، أي أكثر من 500 ضعف قوة قنبلة هيروشيما الذرية.
وتوقع أحد علماء وكالة "ناسا" المكان الدقيق الذي قد يضرب فيه الكويكب(2024 YR4) الأرض، وذلك في شريط ضيق يمتد من شمال أميركا الجنوبية عبر المحيط الهادي إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا.
4⃣قد يؤدي الاصطدام بحسب العلماء إلى "تدمير مدينة بأكملها"، حيث حدد العلماء المكان المحتمل لسقوطه بخط أطلق عليه "خط المخاطر"، والذي يعبر من دول عربية عدة، بحسب الخريطة. pic.twitter.com/H1Ens1VYtp— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 22, 2025
ووفقا لإعلان "ناسا" فإن هذا الكويكب يعتبر أكثر الصخور الفضائية التي سجلتها التنبؤات الحديثة تهديداً على الإطلاق .