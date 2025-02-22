https://sarabic.ae/20250222/روسيا-تضع-شروطا-جديدة-لعودة-العلامات-التجارية-الأجنبية-إلى-أسواقها-1098061198.html
روسيا تضع شروطا جديدة لعودة العلامات التجارية الأجنبية إلى أسواقها
روسيا تضع شروطا جديدة لعودة العلامات التجارية الأجنبية إلى أسواقها
سبوتنيك عربي
أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، أن متطلبات عودة العلامات التجارية العالمية إلى السوق الروسية ستكون على أساس حماية مصالح الأعمال الروسية... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T11:56+0000
2025-02-22T11:56+0000
2025-02-22T11:56+0000
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العالم
اقتصاد
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وقال ريشيتنيكوف، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أثناء زيارته لميانمار: "أتاح خروج عدد من العلامات التجارية الأجنبية فرصًا فريدة لرواد الأعمال الروس والشركات من الدول الصديقة، حيث استغلوا هذه الفرص بالكامل، وبفضل إجراءات الدعم الحكومية، بما في ذلك في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمكن المصنعون المحليون من زيادة إمداداتهم من السلع والخدمات بسرعة".كما أوضح أنه في نفس الوقت يجب مراعاة مصلحة المستهلكين وضمان وجود سوق مفتوحة وتنافسية للحفاظ على انخفاض الأسعار.وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي إن "السوق الروسية كانت ولا تزال مفتوحًا وسيتم اتخاذ جميع القرارات بشكل فردي، مع مراعاة التوازن بين هذين العاملين... من الواضح أن الاقتصاد الروسي قد تغيّر، ولذلك ستكون المتطلبات المفروضة على الشركات الأجنبية فيما يتعلق بالتوطين والاستثمار والتكنولوجيا مختلفة تمامًا".وأضاف ريشتنيكوف أن روسيا أكدت منذ البداية أن ردها على أي عقوبات سيكون من خلال تعزيز انفتاح الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، ويجري تنفيذ هذا العمل باستمرار. كما تم إجراء إصلاحات في "أنشطة الإشراف والرقابة، مما أدى إلى تقليل الضغط الإداري على قطاع الأعمال بشكل كبير".وفي وقت سابق، بدأت بعض وسائل إعلام وقنوات "تلغرام" في نشر تقارير، نقلاً عن مصادر، بشأن خطط مزعومة لعودة بعض العلامات التجارية والشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات السيارات إلى روسيا.وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، يوم الخميس، إن السلطات الروسية ستسمح فقط بدخول السوق المحلية للشركات الأجنبية التي تهم البلاد.من جانبه، صرّح وزير الصناعة والتجارة، أنطون عليخانوف، بأن روسيا لا تنتظر بلهفة عودة العلامات التجارية الأجنبية للسيارات التي غادرت، مؤكدًا أن "كل شيء سيكون بثمن".
https://sarabic.ae/20250222/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-الاستعدادات-للقاء-بوتين-وترامب-جارية-لكنها-في-مرحلة-مبكرة-1098053038.html
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روسيا, العالم, اقتصاد
روسيا تضع شروطا جديدة لعودة العلامات التجارية الأجنبية إلى أسواقها
أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، أن متطلبات عودة العلامات التجارية العالمية إلى السوق الروسية ستكون على أساس حماية مصالح الأعمال الروسية وأن التعامل مع الشركات الغربية سيكون مختلفا.
وقال ريشيتنيكوف، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أثناء زيارته لميانمار: "أتاح خروج عدد من العلامات التجارية الأجنبية فرصًا فريدة لرواد الأعمال الروس والشركات من الدول الصديقة، حيث استغلوا هذه الفرص بالكامل، وبفضل إجراءات الدعم الحكومية، بما في ذلك في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمكن المصنعون المحليون من زيادة إمداداتهم من السلع والخدمات بسرعة".
وأضاف أن "الشركات الروسية استثمرت بشكل جاد لشغل الفرص التي أصبحت شاغرة بعد مغادرة الشركات الأجنبية البلاد، ومن المهم جدًا بالنسبة لنا أن تؤتي هذه الاستثمارات ثمارها".
كما أوضح أنه في نفس الوقت يجب مراعاة مصلحة المستهلكين وضمان وجود سوق مفتوحة وتنافسية للحفاظ على انخفاض الأسعار.
وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي إن "السوق الروسية كانت ولا تزال مفتوحًا وسيتم اتخاذ جميع القرارات بشكل فردي، مع مراعاة التوازن بين هذين العاملين... من الواضح أن الاقتصاد الروسي قد تغيّر، ولذلك ستكون المتطلبات المفروضة على الشركات الأجنبية فيما يتعلق بالتوطين والاستثمار والتكنولوجيا مختلفة تمامًا".
وأضاف ريشتنيكوف أن روسيا أكدت منذ البداية أن ردها على أي عقوبات سيكون من خلال تعزيز انفتاح الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، ويجري تنفيذ هذا العمل باستمرار. كما تم إجراء إصلاحات في "أنشطة الإشراف والرقابة، مما أدى إلى تقليل الضغط الإداري على قطاع الأعمال بشكل كبير".
وأوضح أنه "ونتيجة لذلك، زادت جاذبية البلاد للاستثمار والأعمال بشكل ملحوظ. العمل في بلدنا مربح ومريح".
وفي وقت سابق، بدأت بعض وسائل إعلام وقنوات "تلغرام" في نشر تقارير، نقلاً عن مصادر، بشأن خطط مزعومة لعودة بعض العلامات التجارية والشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات السيارات إلى روسيا.
وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، يوم الخميس، إن السلطات الروسية ستسمح فقط بدخول السوق المحلية للشركات الأجنبية التي تهم البلاد.
من جانبه، صرّح وزير الصناعة والتجارة، أنطون عليخانوف، بأن روسيا لا تنتظر بلهفة عودة العلامات التجارية الأجنبية للسيارات التي غادرت، مؤكدًا أن "كل شيء سيكون بثمن".